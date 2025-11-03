“Queremos que nuestros pacientes puedan ahorrar”: La estrategia low cost de la operadora de Cruz Verde para competir mano a mano con Dr. Simi

Siguiendo el modelo de farmacia popular, Farmacias Super Sana llega a Chile con la promesa de precios bajos, consolidándose como competidora del reconocido Dr. Simi. Su operador, Femsa Salud, controla Cruz Verde, la cadena con más sucursales en el país, seguida por la popular red mexicana reconocida por su icónico corpóreo de doctor.

La firma mexicana Femsa Salud, controladora de Cruz Verde, inauguró en Chile una nueva cadena de farmacias bajo el nombre “Super Sana”, con un “formato low cost” (de bajo costo) que le hace la competencia a Farmacias del Dr. Simi. Con el eslogan “Paga menos, sana más” y un llamativo corpóreo de rana, esta nueva propuesta de precios accesibles abrió su primera sucursal en la comuna de Estación Central, y proyecta la apertura de dos locales adicionales antes de que termine el año.

Femsa Salud es el operador de farmacias más grande del país: Cruz Verde se consolida como la cadena con más puntos de venta en Chile, con un total de 830 locales. En el segundo lugar, se encuentra la cadena mexicana Farmacias del Dr. Simi, que llegó a un total de 600 locales.

En medio de este escenario, Femsa apuesta por traer Super Sana a nuestro país. La farmacia ya se ha implementado en Ecuador, bajo el nombre “Sana Sana” y en Colombia con “Rana que Sana”.

“Estamos innovando para ir más allá”: El nuevo formato de farmacia popular del operador de Cruz Verde

José Ignacio Larrondo, Director de Operaciones de FEMSA Salud Chile, señala que “hoy estamos innovando para ir más allá, focalizándonos en un surtido de medicamentos más reducido, pero ampliamente demandados, apoyando de paso al presupuesto familiar”. “Super Sana nace con una propuesta simple y potente para los vecinos: ofrecer medicamentos y productos de belleza, bienestar y cuidado personal de calidad, a los menores precios”, agrega el ejecutivo.

Para asegurar que su promesa de precios bajos se cumpla, la empresa ha decidido implementar una especial campaña de lanzamiento: en caso de encontrar productos de menor valor en otra farmacia, devolverá el doble de la diferencia al cliente.

“El 75% de nuestra oferta de más de 1.400 productos corresponde a medicamentos –principalmente genéricos y bioequivalentes– los que fueron especialmente seleccionados para satisfacer las principales necesidades de salud de la población”, explica Larrondo. “Queremos que nuestros pacientes puedan ahorrar completando su receta en un solo lugar”, sentencia.