María Prieto, fundadora de Kombuchacha tras conquistar Nueva York: “Nuestra apuesta es entrar con cuidado, aprender y crecer”

María Prieto, fundadora de Kombuchacha, detalló cómo se gestó la llegada de la marca a las góndolas de Nueva York. Además, se refirió a los próximos pasos que buscan dar para fortalecer la expansión de la marca en Estados Unidos.

Todo comenzó en enero de este año, fue entonces cuando comenzó a gestarse la llegada de la marcha chilena Kombuchacha a Estados Unidos. En ese entonces, María Prieto, su fundadora, recibió el llamado de Diego Leal, CEO de GetUp —empresa dedicada a la importación de artículos internacionales al retail en Estados Unidos—, quien manifestó interés por sus productos.

Kombuchacha nació el año 2018 en sur de Chile, gracias al trabajo conjunto de María Prieto y su marido, Antonio Sánchez. Siete años después, la firma provee —con una planta en la novena región— el 65% del mercado en la categoría en Chile, específicamente a través de su presencia en los gigantes del retail, farmacias Salcobrand, Starbucks y tiendas de conveniencia.

En conversación con The Clinic, Prieto cuenta que las primeras conversaciones para llegar a la góndola de la Gran Manzana fueron de manera virtual. “La idea de llegar a Estados Unidos estaba en la hoja de ruta desde que partimos Kombuchacha, en la cabaña en el sur de Chile. La mamá de un amigo, que vive en Miami, nos dijo el año 2018: los espero en Miami, sé que van a llegar”, dice la fundadora de la marca chilena.

Desde el inicio de los diálogos con GetUp, comenta que “el plan fue siempre hacer un ‘piloto’ chico. A la escala norteamericana, 200 salas de conveniencia es chico”.

La oportunidad era única, y fue el 28 de octubre cuando se enteraron que estaban presentes en las góndolas de Nueva York. Sobre esto, Prieto señala que “siempre estaba en los planes llegar a Estados Unidos. De hecho, las certificaciones USDA Organic, Kosher y Halal estaban pensadas en los mercados extranjeros y en el Norteamericano en particular. Estados Unidos es el 50% del mercado de consumo de kombucha del mundo y el mayor en bebidas funcionales, siempre nos atrajo”.

“Nuestra apuesta es entrar con cuidado, aprender y crecer. Para llegar firmes a supermercados”, acota.

—¿Han considerado llegar a más países? ¿Hay algún proceso que estén ejecutando para concretar aquello?

—Estamos activamente creciendo en Chile, pero no descartamos responder a los demás países de la región que nos han llamado.

—¿Cuáles son los próximos pasos en su proceso de expansión?

—Los próximos pasos son avanzar desde Nueva York a Miami, y luego el 2026 a Texas y California.