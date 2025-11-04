Telefónica, empresa detrás de Movistar, confirma finalmente su salida de Chile en medio de nuevo plan estratégico

Marc Murtra, presidente de Telefónica, empresa detrás de Movistar en Chile, ratificó su objetivo de centrarse en sus cuatro mercados principales, que serían España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Telefónica, la multinacional española de telecomunicaciones, también conocida como Movistar en nuestro país, confirmó lo que muchos ya daban por hecho: su salida de Chile.

Así lo manifestó este martes el presidente de la compañía detrás de Movistar en nuestro país, Marc Murtra, luego de presentar su nuevo plan estratégico este martes, en el que ratificó su objetivo de centrarse en sus cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Según plantean medios internacionales, la retirada de Hispanoamérica también implica abandonar México, Chile y Venezuela, los únicos países donde aún está presente, además de Colombia, pendiente de un proceso de venta que está avanzado. “Vamos a salir de Hispanoamérica”, afirmó en una conferencia de prensa.

Cabe recordar que Telefónica vendió en octubre sus filiales de Uruguay y Ecuador y en el primer semestre del año de Argentina y Perú, unas desinversiones que han impactado en los resultados presentados también este martes.

La empresa perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó durante los nueve primeros meses de 2024, como consecuencia del impacto de las minusvalías por las ventas en Latinoamérica, y tras registrar caídas en sus ingresos.

Los interesados en Telefónica

Hace algunas semanas, Telefónica Chile reportó oficialmente que había recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes por parte de varios oferentes para comprar la empresa.

El pronunciamiento llegó luego que Entel y la mexicana América Móvil —matriz de Claro—transparentaron sus intenciones ante los reguladores de Chile y México. Así, ambos suscribieron un acuerdo no vinculante para explorar una potencial oferta por activos de Telefónica Chile.

Diversos medios chilenos, entre ellos Ex-Ante, ya habían adelantado sobre la decisión de Telefónica, compañía dueña de Movistar, que la decisión de vender su filial en Chile había pasado de ser una posibilidad a una prioridad estratégica bajo el liderazgo de Marc Murtra, quien asumió la presidencia ejecutiva de la compañía en enero de 2025.