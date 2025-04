Jaime Bassa: “Puedo ser un aporte por lo que ha significado mi trabajo en la política en general, no solo en la Convención Constitucional”

El abogado y exvicepresidente de la Convención Constitucional tiene la pretensión de disputar nuevamente un cargo de elección popular. Esta vez, la diputación por Valparaíso. En conversación con The Clinic comenta que su paso por el órgano constitucional "fue una gran experiencia", de la cual cree que aún hay debates que dar. E insiste en que la derecha "se ha empecinado en tocar la tecla de la falta de autocrítica de los sectores de izquierda" respecto de ese proceso.

El exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, volvió a su trabajo como académico en la Universidad de Valparaíso luego de que la propuesta de nueva Constitución que impulsó en 2022 fuese rechazada con un 62% de los votos. Desde esos años que su vida se ha limitado a la academia y a la militancia política comunal de Viña del Mar, siendo parte del comité central del Frente Amplio.

A cuatro años de asumir aquella función en el extinto órgano constitucional, Bassa quiere volver a la primera línea política.

Tiene por objetivo llegar a la papeleta de noviembre como candidato a diputado por el distrito 7, que incluye a comunas como Valparaíso y Viña del Mar. Su motivación para volver a la política activa se apoya en la idea de que “es superimportante que todos estemos a disposición de fortalecer la democracia, de aportar con nuestra experiencia”. Esto, a propósito del contexto mundial, dice él, “frente a la intención de ciertos sectores de extrema derecha de ensuciar el debate político”.

—¿Qué lo motiva volver a presentarte a un cargo de elección popular luego de haber sido una figura emblemática de una de las derrotas más duras que ha tenido la izquierda?

— Primero, para mí fue una gran experiencia haber sido representante de la voluntad popular en la Convención porque, más allá del resultado del plebiscito, fue un ejercicio de articulación de distintos agentes políticos muy interesantes y muy fructíferos, sobre todo considerando la diversidad que tuvo la Convención en sus modos de representación: un órgano plural y diverso como probablemente nunca lo habíamos tenido.

Creo que en un contexto histórico y político como el que estamos viviendo, de cierta incertidumbre frente al futuro de la democracia, especialmente frente a la intención de ciertos sectores de extrema derecha de ensuciar el debate político, me parece que es superimportante que todos estemos a disposición de fortalecer la democracia, de aportar con nuestra experiencia, con nuestros conocimientos, y yo creo que puedo ser efectivamente un aporte por lo que ha significado mi trabajo en general en la política, no solo en la Convención Constitucional.

—En la vereda de enfrente en esta elección parlamentaria va a tener enfrente a Ruggero Cozzi, exconvencional también, de RN y quien estuvo por el Rechazo. ¿Se van a volver a enfrentar estas dos visiones en el Congreso, las que se vieron en la Convención Constitucional?

—Mira, la verdad es que no estoy muy seguro de cuáles son las dos visiones que podrían enfrentarse, porque la derecha no ha presentado con claridad una propuesta de país que sea capaz de enfrentar la crisis de legitimidad y de malestar social que se viene arrastrando, al menos desde el 2019, ciertamente desde antes.

Lo que la derecha hizo en el Rechazo fue obstaculizar el trabajo de la Convención y luego trabajar por que esa propuesta fuera rechazada. Y cuando le tocó trabajar en el Consejo Constitucional durante el 2023, las propuestas que levantaron fueron volver a reforzar los aspectos más cuestionados de la Constitución de la dictadura. Entonces yo la verdad que no tengo muy claro si va a haber un encuentro o una discusión de ideas, porque la verdad es que no sé cuáles son las ideas de la derecha.

—Cozzi dijo que usted quería revivir las propuestas refundacionales de la Convención Constitucional. Según las palabras de Cozzi, usted quería volver a instalar “el indigenismo”, “el ecologismo radical”, “el aumento de la burocracia estatal”. ¿Es así?

—Ese es el problema precisamente con la derecha contemporánea, que carece de ideas, de propuestas, y lo suyo es la rentabilidad electoral de corto plazo, ojalá ensuciando y enlodando el debate, atacando a los adversarios. Pero no he visto una propuesta de ideas.

Me gustaría saber qué piensa Ruggiero Cozzi sobre la precarización de la vida o sobre la segregación social en materias tan importantes como salud, trabajo o educación, pero lamentablemente la derecha se dedica más bien a la crítica personal, a ensuciar el debate y no tanto a proponer ideas sobre la mesa.

“La (demanda) de garantía de salud o a la garantía de una educación gratuita, de calidad, siguen vigentes”

—Sobre el mismo punto, ¿las ideas que se impulsaron en la Convención siguen latentes en el debate?

—Yo creo que algunas de ellas sí, otras evidentemente no, pero hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, la garantía de salud o a la garantía de una educación gratuita, de calidad, siguen vigentes.

Hemos visto cómo la guerra arancelaria en las grandes potencias va a afectar tarde o temprano al bolsillo de las familias trabajadoras de Chile y la gran red de protección frente a esa incertidumbre, frente a esa inestabilidad, son derechos sociales universales y esas demandas yo creo que siguen vigentes y todavía tenemos cuestiones pendientes que abordar en ese sentido.

—Con el paso del tiempo, ¿cree que fue un error tratar de resolver todo mediante una nueva Constitución y la Convención Constitucional?

—La derecha se ha empecinado en tocar la tecla de la falta de autocrítica de los sectores de centro izquierda o izquierda. Pareciera que no leen realmente las cosas que uno ha dicho, porque efectivamente yo he reconocido varias veces que hubo problemas de diseño y de estrategia en la implementación del proceso constituyente y en el trabajo de la Convención.

Entonces, de nuevo, es una muestra más de cómo la derecha trata de ensuciar el debate sin entrar en el contenido de la discusión.

—Hablando de su candidatura para ser diputado en la representación de Valparaíso, ¿cuál vendría a ser el foco de su candidatura, el foco de su trabajo?

—Hay una cuestión central que tiene que ver con el fortalecimiento de los gobiernos locales y con avanzar decididamente en la descentralización. No solamente pensando en la relación, por ejemplo, Santiago Valparaíso, sino pensando entre provincias dentro de un mismo distrito, dentro de una misma región.

Creo que hay diferencias económicas y sociales muy importantes, por ejemplo, entre la provincia de Valparaíso y la provincia de San Antonio, que en gran medida se explican por la debilidad estructural que tienen ciertos aparatos estatales para garantizar una calidad de vida digna a sus habitantes.

Eso requiere repensar cuestiones muy importantes, como por ejemplo la distribución de los recursos que genera la explotación portuaria, y revisar también la ley de rentas, tener una ley de rentas regionales que permita y efectivamente se incentive la actividad económica en la región, y se permita que las empresas tributen efectivamente en las mismas regiones, de modo tal que podamos disponer de mayores y mejores recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las regiones.

—Para llevar adelante esa agenda es necesaria una mayoría parlamentaria. ¿Qué tan importante es la unidad para este proceso electoral?

—Yo creo que es fundamental. Hemos estado trabajando desde el Frente Amplio por empujar una lista unitaria, especialmente de cara a las parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y lo mismo en la primaria presidencial, lo más amplia posible, de modo tal que una vez que termine este proceso de primarias, todos los sectores políticos ponernos detrás de una sola candidatura, y si empujar con más fuerza a esa candidatura, mejorar sus condiciones de elegibilidad para mantener el ciclo de cambios sociales que representa el Gobierno del Presidente Boric, y contar con una, ojalá mayoría, en las Cámaras que nos permitan implementar efectivamente estas reformas.

Bassa: “Gonzalo Winter puede proyectarse a una candidatura presidencial pensando en ganar”

—En el plano presidencial, ¿cómo evalúa la demora de su partido en la definición de un candidato a presidencia?

—Yo no diría que hubo demora. Hay partidos políticos que aún no se definen y otros que se definieron después. Yo creo que entre febrero, marzo y abril estamos dentro de los plazos para la definición de la candidatura a la primaria.

Hubo distintos nombres que fueron analizados en su mérito, en su disposición y el jueves pasado cuando el Comité Central ya recibió la propuesta de la Dirección Nacional se aprobó de manera unánime. Entonces yo no veo ahí realmente una demora estos son procesos serios que tienen impacto importante en la vida del país y también en la vida de los partidos políticos y que yo creo que tienen que tomarse sin ansiedad.

—¿A usted lo representa Gonzalo Winter?

—A mí Gonzalo Winter me representa plenamente. Yo creo que es un muy buen representante de lo que ha sido el proyecto político del Frente Amplio y sobre todo la capacidad de articular el trabajo de la política institucional con la llegada a los sectores populares al electorado.

—¿No es una candidatura testimonial?

—Recordemos que Gonzalo Winter pasó de tener una más bien baja votación en su primera elección a diputado a ser el tercer diputado con mayor votación a nivel nacional, solo en cuatro años. Yo creo que eso refleja, primero, la capacidad de trabajo del compañero Winter, pero también la fortaleza que tiene el proyecto del Frente Amplio y las ideas que han logrado arraigarse en ese electorado y que perfectamente bien Gonzalo puede proyectarse a una candidatura presidencial pensando en ganar, ciertamente.

—¿Winter es el candidato del presidente Boric o de la continuidad del Gobierno?

—En algún sentido sí. Winter es el candidato presidencial del partido del presidente de la República, ni más ni menos. Hay distintas candidaturas de continuidad. Yo creo que en algún sentido tanto Jara como Tohá y Winter representan distintas dimensiones o matices de la continuidad del Gobierno. Pero ciertamente entre la ministra del Trabajo, la ministra del Interior y el diputado más votado del partido del presidente de la República, hay efectivamente una articulación entre diversidades en unidad que permiten proyectar una muy buena primaria presidencial.

—¿Esperaría algún gesto del Presidente Boric hacia Gonzalo Winter, considerando que son del mismo partido?

—Yo creo que es importante reconocer el trabajo que hizo la ministra del Interior y la ministra del Trabajo durante esta presidencia y me parece del todo razonable que el jefe de Gobierno, ni más ni menos, reconozca el trabajo que dos destacadas ministras han hecho.

Me parece que por lo mismo no es del todo necesario un reconocimiento del mismo carácter o del mismo calibre, precisamente porque Gonzalo Winter se ha desempeñado en otro ámbito dentro de la institucionalidad chilena, como es la Cámara de Diputados, y no ha sido un funcionario de confianza del Presidente. Gonzalo Winter y Gabriel Boric ciertamente se conocen, han sido diputados juntos han levantado la bancada del Frente Amplio juntos y tienen ambos recíprocamente respecto del otro la mejor de las impresiones respecto de su calidad política, su calidad humana incluso de sus propias formaciones teóricas.

No veo necesario ese respaldo explícito precisamente porque además se trata del candidato del partido en el cual el Presidente milita.

—¿Ve viable que la izquierda se mantenga en La Moneda, considerando la desaprobación a la actual administración?

—Las encuestas yo creo que están mostrando una fotografía hasta ahora parcial. Porque la carrera presidencial está recién comenzando y todavía hay partidos políticos muy importantes que no han definido sus propias candidaturas presidenciales, como el Partido Socialista, por ejemplo.

Pero lo que sí yo creo que hay una diferencia muy significativa es que la centroizquierda está trabajando por una primaria unitaria mientras que en la derecha los llamados de una primaria unitaria hacen eco en el vacío.

Salvo Evelyn Matthei, no hay nadie dispuesto a ir a primaria, todos quieren ir a primera vuelta, parece ser una lucha de egos más que una lucha de proyectos políticos y eso efectivamente es una demostración de que la derecha no garantiza gobernabilidad hoy por hoy y que, en cambio, la centroizquierda está haciendo un trabajo de articulación política muy seria para que podamos tener una lista parlamentaria unitaria y una primaria presidencial lo más amplia posible.