IA, metaverso y hologramas: la receta de la startup chilena, Wise Innovation Studios, para conquistar a gigantes como Disney, Coca-Cola y Shakira

Fundada con el objetivo de fusionar la creatividad con la tecnología más avanzada con una nueva base de un marketing 3.0, o denominado por ellos como “metamarketing”, la startup chilena Wise Innovation Studios se ha posicionado como un actor clave en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para crear experiencias publicitarias más allá de lo convencional.

La empresa nació intelectualmente el año 2000, cuando los publicistas y excompañeros de universidad, Igal Weitzman y Mariana Pardo -cofundadora y directora general creativa de la compañía- coincidieron en Nueva York. En ese entonces, ambos experimentaron la transición del mundo tradicional al mundo digital, y se percataron de que, según relata Weitzman, “las marcas, gerencias e industrias varias pedían solo una cosa: querían innovar y nadie se estaba haciendo cargo de esto”.

“La trayectoria, diría yo, fue pasar del mundo tradicional de la publicidad y el marketing a un nuevo mundo de posibilidades infinitas, que nadie las estaba poniendo en la mesa. Comenzamos como cualquier startup a invertir en nosotros en crear un baúl lleno de desarrollos mobile, para los cuales los smart phones de la época no estaban listos para activar. Pero poco a poco, recibíamos informes del rápido recambio de estos equipos, hasta que llegamos a un estado de 70/30, lo cual nos permitió abrir este baúl y comenzar a sacar a la luz variados desarrollos que fueron un hit inmediato”, agrega el fundador de la startup desde Medellín, mientras acompaña a Shakira en su gira “Las Mujeres Ya no Lloran”.

Tras ello, el CEO y fundador de Wise Innovation Studios, complementa que “creamos un nuevo mundo del marketing, donde escuchamos a los usuarios y consumidores de una nueva generación que no querían ver más de lo mismo, que estaban ávidos para aprender y vivir estas nuevas experiencias que trae esta tremenda revolución digital 3.0”.

A la fecha, marcas de alto calibre como Pepsi, Unilever, CCU, Nestlé, Copec, Lotus, Coca-Cola, Banco de Chile han confiado en su modelo basado en el uso de tecnologías como avatares AI, realidad aumentada, que crea metaversos e incluso hologramas para fortalecer su llegada a los consumidores.

Weitzman asegura que el crecimiento desde que se lanzaron al mercado ha sido exponencial, resaltando que “hemos sido cuidadosos de mantener una estructura liviana para poder lograrlo, y así hemos ido abriendo y instalando equipos en Chile, Perú, Colombia, México, Nueva York, Miami, Paris. Y este 2025 abriremos en Asia con Shanghái y Tokio”.

“Fuimos pioneros en Latinoamerica con las campañas de fake out of home con la famosa torre entel convertida en antorcha de los panamericanos, la cual obtuvo premios y millones de reproducciones en pocas horas, camiones mineros en las olimpiadas de Paris, hologramas en la ciudad, shows de miles de drones volando sobre las ciudades, funkos tomandose Londres, Deadpool hackeando las pantallas de Times Square, más de cien acciones a nivel global, demostrando nuevamente que el público quiere vivir y visualizar piezas nuevas y no más de los mismo, como cualquier comercial tradicional que hemos visto durante los últimos 80 años”, añade.

Cuando Wise conquistó a Disney

Wise Innovation Studios fue la startup detrás de una campaña global, a mediados de abril, para celebrar los 100 años de Mickey Mouse con Disney.

Según menciona el fundador de la empresa chilena, en enero de 2024, el equipo fue contactado por The Walt Disney Company, empresa que buscaba ideas para generar acciones para celebrar el centenario del famoso ratón.

“Disney nos contactó hace un año en búsqueda de innovación, ya que no la encontraban en una búsqueda mas tradicional con agencias. La verdad fue bien rápido, un amor a primera vista, ya que para nosotros fue algo muy mágico y alineado con lo que estábamos ya desarrollando”, dice Weitzman.

Luego se abrieron nuevas posibilidades cuando el equipo de Marvel -propiedad de Disney- se enteró y lo contrató para crear una campaña del personaje Deadpool para intervenir distintas ciudades del mundo en el Día de los Inocentes.

En la foto, Wise elaboró un holograma de Violeta Parra para interpretar Gracias a la vida, junto a Javiera Parra.

Al ser consultado si es que han sido contactados por otro equipo del mundo cinematográfico, el CEO de Wise cuenta que están “evaluando varios proyectos locales, regionales y globales, partnerships con agencias, marcas, artistas, festivales y grupos de inversión que quieren ser parte de este nuevo mundo de innovación y experiencias 3.0″.

¿Y cómo han evolucionado las ventas? A este respecto, menciona “hemos crecido un 400% este último año, lo cual también ha sido muy virtuoso, ya que es un crecimiento sostenible donde reinvertimos todo en nuevas tecnologías, exploraciones de mercados, equipos y desarrollos, testeos prueba y error sobre focos que tenemos muy claros que serán clave en el futuro cercano. Y queremos no solo ser los primeros en crearlos y pilotearlos, sino que salir al aire con su usabilidad en el mundo real”.

De tour con Shakira

Por estos días, el equipo de Wise Innovation Studios acompaña a Shakira en el marco de su gira “Las Mujeres Ya no Lloran”, en la que la colombiana ha apostado por la tecnología, con pantallas gigantes que han aumentado la experiencia del show mostrando imágenes en 3D, como animales y un fondo acuático.

En ese sentido, Weitzman plantea que “el equipo de marketing de Shakira se nos acercó hace unos meses, ya que también estaban buscando innovar y necesitaban una mirada fresca, con ideas que salieran de lo común y habían escuchado de Wise y de nuestros desarrollos y casos de éxito”.

“De inmediato nos encontramos con un contraparte que quería innovar de verdad, y eso fue muy gratificante. Hemos estado participando con ellos desde los show en México, Chile, ahora Colombia preparando y co-desarrollando mano a mano experiencias de innovación de alto impacto, con un equipo multidisciplinario. Hemos puesto todas nuestras herramientas, experiencia y desarrollos a disposición de este nuevo desafío”, acota el CEO y fundador de Wise Innovation Studios.