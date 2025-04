El drama de los vecinos del Estadio Monumental por partidos de Colo Colo: “Somos residentes y tenemos que estar encerrados”

Vecinos de la Villa Bancaria y Santa Elena lamentan, ante todo, lo ocurrido ayer con la muerte de dos hinchas afuera del Estadio Monumental, pero advierten que en cada partido de Colo Colo enfrentan desmanes por parte de hinchas. Se meten a las casas, generan destrozos en las calles, y se ven obligados a resguardarse. Según cuentan vecinos, deben hacer sacrificios en cada partido o "arengazo", como cerrar sus casas, o ir a buscar familiares a estaciones de metro para que lleguen bien a sus hogares.

Los trágicos acontecimientos ocurridos en la noche de este jueves afuera del Estadio Monumental, reactivaron una disputa de años entre vecinos del recinto y el club, por las consecuencias que enfrentan residentes de la zona en cada partido de Colo Colo.

De acuerdo con vecinos de la Villa Bancaria y Santa Elena, para cada encuentro de Colo Colo, se ven obligados a resguardarse en sus hogares. La feria que opera en una de las calles cercanas al Estadio Monumental se ve obligada a cerrar más temprano en días de partidos o “arengazos”, o en jornadas inciertas como la que se espera hoy en Macul, al día siguiente de la muerte de dos hinchas, uno de 13 años y otra de 18 años.

Lorena Riveros, delegada de la Feria Villa Bancaria y Santa Elena, y directora de la Junta de Vecinos de la villa, señala que todos los fines de semana se enfrentan a escenarios de violencia, aunque lamenta lo ocurrido ayer. “Nosotros lidiamos directamente con el estadio. Lo que se produce es un caos cuando vienen. Saltan las vallas, las corren, viene comercio ambulante, un montón”, asegura. Además, afirma que la relación con Colo Colo es nula, por lo que nadie se hace cargo de lo que pasa ahí.

“Somos residentes y tenemos que estar encerrados, enrejados. (…) En esta feria, a las dos de la tarde paramos de vender. Hoy se guarda todo temprano. Entonces, yo también como delegada, tengo que resguardar la integridad de mis compañeros”, asegura.

Junto con el cierre de comercios, algunos establecimientos escolares optaron por suspender clases. Otros, en tanto, no suspendieron, pero un colegio que está a pasos del estadio, solo recibió profesores y no alumnos esta jornada.

Luis Arcos es vecino de la zona desde antes que llegara el Estadio Monumental, y coincide con los reclamos. “Vivo desde el año 80, antes de que estuviera este estadio, y hemos sufrido cada vez que están estos eventos”, afirma.

El drama de los vecinos del Estadio Monumental

Los problemas que conllevan vivir a pasos del Estadio Monumental para partidos de Colo Colo afectan a los vecinos de la Villa Bancaria y Santa Elena, y otros barrios cercanos, desde muchas perspectivas.

La delegada de la feria y dirigente vecinal señala que “si hay un partido, tú no puedes andar. Yo a mi hija la voy a buscar al metro. A veces el metro queda cerrado y hay que ir a buscar la familia a Mirador o a Agrícola. Eso nos afecta a nosotros“.

Enfrentamiento entre hinchas de Colo Colo y Carabineros al día siguiente de la muerte de dos fanáticos. Foto: Francisco Paredes/ The Clinic.

Su vecino, con más de 40 años en el barrio, destaca que “en estos eventos nosotros nos tenemos que encerrar en nuestra casa. Yo diría no solamente en la cuadra, en la villa”. En su caso, afirma que los 40 mil asistentes al estadio provocan un caos en las calles pequeñas, ya que las tapan con autos. Por lo mismo, han tenido que poner cadenas para impedir el ingreso de autos ajenos, pero a veces no es suficiente

“Hay mucha gente que es jubilada, hay mucha gente que vive sola, la mayoría somos gente adulta. Entonces, ¿cómo nos podemos defender? Aquí pasan las turbas y nos llenan de basura. Y anda, decirles algo, porque te apedrean, te quiebran los vidrios, te llenan de mugre”, reclama el vecino.

Los dardos contra Blanco y Negro y cuestionamientos a futuras ampliaciones del estadio

Algo que inquieta a los vecinos, es la nula relación que tienen con Colo Colo. De acuerdo a diferentes versiones, ni el club, ni el municipio, se han acercado a ellos. De hecho, Luis Arcos afirma que el alcalde, Eduardo Espinoza, les dijo que tenían que aprender a convivir con los hinchas, una declaración criticada por los residentes.

“Colo Colo no he sabido que tenga una real conversación y se haga cargo de los daños fuera del estadio. Porque ellos se lavan las manos. (…) Blanco y Negro no nos ha llamado. Ni antes, durante, ni ahora”, señala Lorena Rivera.

Y su vecino coincide, destacando que “Colo Colo no hace nada por el alrededor del estadio. Nosotros hemos tenido un montón de problemas con la dirigencia, porque a ellos no les va ni les viene, lo que pasa fuera del estadio es problema de la gente”.

Registro de los incidentes afuera del Estadio Monumental tras la trágica noche de Copa Libertadores. Foto: Agencia UNO.

En el año del centenario del club, ha tomado fuerza la idea de ampliar la Capacidad del Estadio Monumental. El propio alcalde lo postuló como idea en su campaña por la alcaldía. Pero esta propuesta también inquieta a los vecinos.

“Ahora viene una ampliación del estadio. O sea, si son 40.000 personas, serían como 60.000. Yo me pregunto, y ellos van a seguir contando que nosotros les demos estacionamiento, porque ellos se estacionan acá. Eso deberían considerarlo. O sea, ahí se está considerando una ampliación para visitantes, o una inversión grande. Pero no piensa en la inversión de afuera”, reclama la dirigente vecinal.