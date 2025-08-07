Director de SANFIC adelanta la próxima versión y recomienda películas: desde la cinta de Lux Pascal hasta la última ganadora de Cannes

Carlos Núñez, fundador y director artístico de SANFIC, analiza una ambiciosa programación para SANFIC 2025, que regresa con 89 películas de más de 25 países. El festival incluirá estrenos nacionales e internacionales, una retrospectiva dedicada al director Álex de la Iglesia y títulos de grandes nombres del cine mundial como Jafar Panahi, Julia Ducournau y Sebastián Lelio.

SANFIC, el certamen de cine, que se realizará entre el 17 y el 24 de agosto, apostó por una parrilla robusta con 89 películas de más de 25 países. En la programación figuran títulos premiados en los principales festivales internacionales, como It Was Just An Accident, de Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2025, y también estrenos chilenos como “La Ola”, de Sebastián Lelio.

En esta edición, la organización del festival decidió reconocer la trayectoria de Álex de la Iglesia, director español que, entre sus actividades, tiene agendado un conversatorio en el CEINA, el cual ya cuenta con sus entradas agotadas.

El fundador y director artístico de SANFIC, Carlos Núñez, cuenta que siempre habían querido invitarlo, hasta que se dio la posibilidad de que pudiera viajar en las fechas del festival. “Está súper contento de poder venir a Santiago, al festival, a presentar cuatro de sus películas, porque vamos a tener una retrospectiva de su obra”.

Para esta edición del festival los organizadores esperan cerca de 40.000 espectadores. Una cifra que ha ido en aumento desde la pandemia. El año pasado estuvieron en torno a los 28.000 y antes de eso 20.000. ” durante los últimos dos años, digamos, después del 2023 en adelante, hemos visto que el público, sobre todo más joven, ha comenzado a volver de manera muy fuerte a los cines”, cuenta Núñez.

“Hay momentos para ver películas y series en plataformas, pero también hay momentos para ir al cine. En este caso, las películas que trae el festival son ideales para disfrutarlas en pantalla grande”, agrega el director quien recomienda algunos de los nombres que podrán verse en esta edición del festival.

“Una de las que podría recomendar es The Mastermind, de la directora Kelly Reichardt, una cineasta norteamericana que nos gusta mucho y cuyas películas hemos exhibido desde los inicios de SANFIC. Esta cinta estuvo en el Festival de Cannes este año y tendrá su estreno latinoamericano en el festival, por lo que es una de las imperdibles“, recomienda Nuñez.

El fundador de SANFIC también recomenda Alpha, de la directora Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro en 2021 con su película Titane. Alpha participó este año en la competencia internacional de Cannes y es otra de las recomendaciones destacadas.

“Y, por supuesto, está la nueva película de Jafar Panahi, que abrirá el festival. Esta cinta ganó la Palma de Oro en Cannes este año y, sin duda, dará mucho que hablar. Panahi es un director de gran trayectoria. Básicamente, estas tres películas son parte de los grandes imperdibles de SANFIC este año”.

La cinta de clausura será Miss Carbón, de la directora argentina Agustina Macri, la primera cinta protagonizada por Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, que empieza a dar sus primeros pasos en el cine internacional. La cinta arra la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras.

“Es una película que tuvimos la oportunidad de ver hace un par de meses. Se estrenó recientemente en España y es muy interesante, porque al ser el primer protagónico de Lux, se nota que tiene un potencial increíble”, dice Nuñez. La pelicula será presentada el 23 de agosto en el teatro oriente, una función abierta a todo público, con capacidad para cerca de 800 personas.

El festival también contará con la premiere de “La Ola”, el esperado musical feminista de Sebastián Lelio. El equipo del festival tuvo la posibilidad de verla en la última edición del Festival de Cannes en mayo. “Nos gustó bastante y por eso la incluimos en la sección Maestros del Cine. Es importante recordar que el año pasado le hicimos un reconocimiento a la trayectoria de Sebastián en la edición número 20 del festival. Es un director que nos gusta mucho, y siempre que podamos, habrá un espacio para su cine“, dice el director del Festival.

Desde la organización cuentan que ya a la semana siguiente del termino del festival ya empiezan a trabajar en lo que será le edición siguiente. ” Queremos continuar generando, sosteniendo y creando nuevas alianzas internacionales, al mismo tiempo que difundimos el cine nacional en el extranjero. Por otro lado, un objetivo fundamental sigue siendo ampliar las audiencias y llegar a la mayor cantidad de espectadores posible”, cierra Núñez de cara al futuro de Sanfic.

Toda la información sobre la programación de SANFIC Industria podrá ser encontrada en https://sanficindustria.cl/ y @sanficindustria.