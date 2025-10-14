Sebastián Lelio, Juan de Dios Larraín y Nona Fernández defienden fondos del CNTV por recorte presupuestario: “Sin el apoyo (…) no existirían ‘Los 80’, ‘31 Minutos’ y ‘El Reemplazante’”

Destacados cineastas, guionistas y productores firmaron una carta pública para alertar sobre el impacto que tendría en la industria audiovisual chilena la reducción de los fondos del CNTV, que han permitido crear series como “Los 80” y “31 Minutos”.

Con profunda preocupación, el mundo audiovisual sigue el desarrollo del Presupuesto 2026, y en específico, que este no asegure todo el fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el que este año aportó más de 5 mil millones de pesos para el desarrollo de series nacionales.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno determinó que haya un aumento en los recursos destinados al CNTV. Sin embargo, estableció que las futuras convocatorias cumplan con las recomendaciones de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) elaborada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Ante esto, personas ligadas al mundo audiovisual enviaron una carta a El Mercurio para expresar su preocupación por los fondos. Entre los firmantes están la guionista Josefina Fernández y Nona Fernández, los directores Sebastián Lelio y Nicolás Acuña, el productor ejecutivo Juan de Dios Larraín y la exdirectora ejecutiva de TVN Carmen Gloria López.

La misiva expresa la “preocupación el mundo audiovisual” ante la próxima discusión en el Congreso “sobre la recomendación del Ejecutivo de eliminar el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión para 2026, en el marco del debate sobre la Ley de Presupuesto”.

Fomentar el desarrollo de programas

Para los firmantes, “la misión del CNTV es fomentar el desarrollo de programas de televisión de calidad y de alto nivel cultural, interés nacional o regional en nuestro país. En la práctica, además, el CNTV ayuda a mantener viva la industria audiovisual chilena”.

Ante esto, aseguran que la decisión “provocará un impacto fatal en el medio. La inversión anual que significa este fondo no es solo un ‘premio’, es una inversión que sostiene el trabajo de toda una industria, nutre la pantalla nacional con contenidos locales que no se generan en ninguna plataforma y es una de las escasas ventanas para el desarrollo de talentos chilenos”.

En esa línea, destacan programas que han existido gracias al fondo del CNTV, que ha brindado en 32 años de historia. “Sin el apoyo que el CNTV ha brindado en sus 32 años de historia, no existirían series como “Los 80”, “31 Minutos”, “El Reemplazante”, “La Jauría”, “Cromosoma 21”, “Los Archivos del Cardenal”, “Violeta se fue a los cielos”, entre otras”.

“Tampoco la industria audiovisual chilena habría tenido la opción de posicionarse en el nuevo mundo de las plataformas, frente al que el CNTV ha sabido adaptarse y ser un apoyo para la relación de la producción chilena con los servicios de streaming”, dicen en la carta.

“Sin el apoyo del CNTV la oferta televisiva será aún más homogénea. Estos fondos diversifican formatos y contenidos, agregan temáticas ausentes hasta su aporte”, advierten los firmantes.

Finalmente, sostiene que “como miembros activos del audiovisual chileno, alertamos que este recorte presupuestario daña profundamente espacios y contenidos que ha costado muchísimo construir. Debemos analizar y tomar medidas para tener un Estado moderno y eficiente, pero estas no pueden ir en detrimento de la cultura, las audiencias de todas las edades y la posibilidad de construir una imagen país”.