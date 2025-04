Durán otra vez apuntando: Alcalde de Independencia acusa al delegado de autorizar una mega fiesta en el Hipódromo después de haberse iniciado

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), quien ha sido apuntado como el responsable político de la tragedia del Estadio Monumental, suma una nueva controversia en el marco de sus funciones como autoridad regional.

Esta vez el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (UDI) acusó al delegado Durán de autorizar una mega fiesta en el Hipódromo Chile después de haberse iniciado.

El evento en cuestión fue la fiesta electrónica “Respira Festival”, organizado por las productoras Techno Eventos y Southern Events. Este encuentro se realizó el 17 y 18 de abril, de 12:00 horas a media noche en ambas jornadas.

A través de su cuenta en X, el jefe comunal de Independencia manifestó “a 44 minutos de una vez iniciado un evento, la delegación presidencial me informa del visto bueno para dos días de fiesta de 12 horas en pleno fin de semana santa”.

Iglesias, quien publicó un video en el que aparece junto a fiscalizadores en el contexto de la citada mega fiesta, remarcó que “los alcaldes no tenemos facultades para prohibirlos, solo para multar y multar, y en eso no fallaremos. Pero necesitamos de mayor apoyo y diligencia de la delegación.

Posteriormente, el alcalde de Independencia compartió una captura del correo que le envió Durán, para dar cuenta de la hora de este controvertido visto bueno.

Asimismo, expresó que “se necesita más de la Delegación Presidencial, no basta con que nos digan ‘que la fuerza nos acompañe'”, haciendo alusión a la frase con la que Durán cerró su correo.

Agustín Iglesias no se quedó ahí y puso sobre la mesa dos casos de autorizaciones de partidos de fútbol, por parte de Durán, para acusar una gestión negligente por parte del delegado presidencial.

“A propósito de la Comisión de Seguridad que ocurrirá mañana en la Cámara de Diputados con la presencia de Gonzalo Durán, quisiera reiterar que lo ocurrido en Independencia no es casualidad ni un error, es una práctica reiterativa de la delegación presidencial”, estableció.

Durante una fiscalización en el Mercado Central, el delegado presidencial Gonzalo Durán se refirió a una eventual acusación constitucional en su contra, la que está siendo estudiada por parlamentarios de oposición.

“Yo estoy dedicado a cumplir con mis tareas, a seguir con mi trabajo. Por supuesto que no tenemos pensado de modo alguno renunciar. Al revés, tenemos que trabajar con más fuerza, con más intensidad en cada uno de los desafíos que tenemos por delante”, declaró.

Gonzalo Durán y Agustín Iglesias. Foto: Agencia Uno

En dicha fiscalización, Durán estuvo acompañado por Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago, quien hizo un llamado a diputados de su sector a no avanzar con una acusación constitucional contra el delegado presidencial en la Región Metropolitana.

“Yo no comparto esa acusación constitucional, yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco”, sostuvo Desbordes. “Ojalá no avancen con eso, no vale la pena”, agregó.

Cabe consignar que en la misma línea de Desbordes, otros alcaldes de oposición de la Región Metropolitana, como lo son Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Daniel Reyes (La Florida) se han mostrado en contra de una posible acusación constitucional contra Durán.