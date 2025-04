La resistencia del Drugstore ante la arremetida del MUT: siete tiendas del centro comercial de Providencia se repiten en la apuesta de Tobalaba

Desde que nació a fines de los 60, de la mano del grupo Yaconi-Santa Cruz, el Drugstore se ha definido como un centro comercial con un tempo más calmado, alejado del frenesí de los malls. Y si bien el MUT no llegó a competir directamente con el recinto en términos de propuesta, sí podría disputarle clientela, e incluso, operadores. Sobre esto, Sergio Mujica, director ejecutivo del Drugstore, menciona que "cuando tú estás solo y tranquilo en Providencia, y eres la única burbuja, la única cosa atractiva que hay, no te tienes que esforzar mucho para ser un lugar bonito, atractivo, lindo. Pero cuando llega el MUT, te tienes que esforzar más, pese a que nosotros siempre hemos sido bien aguja, preocupados del detalle, que esté todo bonito, de ir cambiando. Te va apretando un poco y hace pensar 'el MUT está haciendo cosas buenas, ¿qué más hacemos nosotros?'. Es como la Coca Cola con la Pepsi".

Por Ignacia Munita y Sebastián Molina

20 de Abril de 2025

Compartir

La primera tienda de By Buenavista, la marca de bolsos y mochilas, abrió hace diez años en el Drugstore: el tradicional centro comercial de Providencia de más de 55 años que hoy se mantiene firme, pese a las poderosas arremetidas de grandes competidores, primero del mall Costanera Center y ahora del MUT. Para Kenya Uribe, la dueña de By Buenavista, había varios motivos para partir por ahí: apostaban por el comercio local, con un estilo “más europeo”, de un público más joven y no tan masivo.

“El Drugstore tiene una clientela muy fiel. Nos gustaba mucho más a nivel personal, por la arquitectura que tenía que era más novedosa, imitaba a algunos mercados europeos con toques orientales. Y nos gustaba que fuera una propuesta dirigida a marcas como nosotros”, comenta Uribe.

Pero, tras el éxito de la marca, vino la expansión. Quisieron masificarse y la lógica indicaba abrir en el Parque Arauco, uno de los centros comerciales más grandes del país, en Las Condes. Y así fue: se instalaron e intentaron generar el mismo fenómeno que en el Drugstore, pero no resultó. La pandemia hizo lo suyo y tuvieron que cerrar la tienda.

El instinto de crecer, en todo caso, seguía, y ahí se enteraron de la apertura del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), también en Las Condes, el moderno centro comercial que también tiene una búsqueda por la manufactura local y el producto de calidad. ¿El problema? Queda a solo pasos del Drugstore. A solo 15 minutos caminando y solo a una estación de metro (Tobalaba y Los Leones). Pero no les importó y se convencieron de la idea.

Hubo otro factor que les ayudó a convencerse: varias de las tiendas del Drugstore también querían expandirse en el MUT. Es más, hoy son siete locales que tienen franquicias en los dos recintos pese a su cercanía: By Buenavista, Migo, Premium Paper, La Plage, Snog, Zucca y Majen. Por ahora, todas sí le ven sentido a mantenerse en los dos centros comerciales.

“El MUT, si bien tiene horario de mall, con todos los desafíos que eso implica, tenemos un tema de comunidad que también se da en el Drugstore. Uno conoce a las tiendas que son vecinos, hay una ayuda mutua y se genera una especie de red. Eso es lo que nos gustaba. Cuando lo imaginábamos, cuando aún estaba en construcción y nos sumamos al proyecto, nos daba esa tranquilidad de que íbamos a estar con nuestros pares, con nuestros pares amigos del -1 del Drugstore“, plantea Kenya Uribe.

Los mismos factores hacen que Sergio Mujica, director ejecutivo del Drugstore, no esté preocupado por la consolidación del MUT, pese a las similitudes y repeticiones entre ambos centros comerciales.

“El MUT eligió parecido a nosotros, de venir a pelearle al Costanera. Entonces tiene una propuesta que se traslapa un poco con nosotros. Obviamente nos desafía, pero nuestra visión inicial, y la estamos manteniendo, es que es bueno, sobre todo porque es otro muy buen actor haciendo buenas cosas en Providencia”, indica Mujica a The Clinic.

No solo eso. Asegura que el Drugstore hoy está más vivo que nunca y que gracias a la estrategia que han desarrollado para enfrentar a grandes colosos como el Costanera Center y el MUT, los números son cada vez mejores. “Hoy estamos vendiendo 40% más que el 2019, no tenemos vacancia y tenemos una lista de espera de diseñadores y otros operadores que quieren abrir su local en el Drugstore”, subraya el director ejecutivo del histórico centro comercial de Providencia.

El corazón de Providencia

Para muchos el corazón de Providencia está en el Drugstore, un centro comercial al estilo europeo que, en una ciudad en la que todo cambia o desaparece, se mantiene desde su inauguración a fines de los 60, de la mano del grupo Yaconi-Santa Cruz.

Desde entonces, se ha definido como un proyecto con categoría propia, con un templo más pausado y lejano del frenesí de los malls, consolidándose en algún momento de la historia como un sitio “más taquilla” en la capital, la sede de las compras del “red set” y un paseo obligado de la juventud santiaguina que seguía la vanguardia.

Josefa Errázuriz, exalcaldesa de Providencia entre 2012 y 2016, describe a este centro comercial como “uno de los lugares característicos de Providencia, y fundamentalmente de la Avenida Providencia, que era un lugar donde se juntaban muchos jóvenes. Yo tengo bastantes abriles, y por lo tanto, siempre me acuerdo que fue un lugar emblemático como un pequeño mall abierto, muy convocante porque tenía cafés y librerías”.

“En el Drugstore hay un punto de encuentro de vecinos y vecinas hasta ahora. Hay un punto de encuentro de personas mayores que van a tomar un café, es totalmente distinto a lo que es un mall como el Costanera Center y el MUT tiene otro concepto”, acota Errázuriz, quien insiste en que el recinto es “un punto de encuentro social, no es un punto de encuentro solo de compras”.

La apuesta fue arriesgada, porque significaba dejar fuera a grandes marcas que hoy sí han encontrado sitio, por ejemplo, en el MUT, un mercado que si bien no compite directamente con el Drugstore en términos de propuesta -esto, ya que el primero combina tiendas de retail con emprendimientos y un fuerte enfoque gastronómico, mientras que el segundo centra su negocio en experiencias culturales, como exposiciones o lanzamientos de libros, y ventas al por menor-, sí podría disputarle clientela.

Pese a que esa diferenciación fue la que le permitió enfrentar la apertura del Costanera Center, suerte que no corrieron comercios que estaban en la Avenida Providencia y que tuvieron que retirarse o irse al centro comercial -como Falabella, que ahora es un mall chino en Lyon-, mantenerse vigente frente a la obra de inmobiliaria Territoria es un reto de otra escala.

Por ello, Sergio Mujica, director ejecutivo del Drugstore, lo ve como un desafío que han logrado sortear, aunque sí reconoce que el MUT es el competidor más duro.

“Es un desafío en el el sentido positivo, cuando tú estás solo y tranquilo en Providencia, y eres la única burbuja, la única cosa atractiva que hay, no te tienes que esforzar mucho para ser un lugar bonito, atractivo, lindo. Pero cuando llega el MUT, te tienes que esforzar más, pese a que nosotros siempre hemos sido bien aguja, preocupados del detalle, que esté todo bonito, de ir cambiando. Te va apretando un poco y hace pensar ‘el MUT está haciendo cosas buenas, ¿qué más hacemos nosotros?’. Es como la Coca Cola con la Pepsi, siempre han agradecido tenerse el uno al otro, porque se van autodesafiando. Cuando estás solo te desafías menos”, sotiene el director ejecutivo.

Un enfoque “más masivo”

Sergio Mujica, director ejecutivo del Drugstore, profundiza en las diferencias entre un modelo y otro, afirmando que “es un enfoque bastante más masivo el del MUT, y que está muy bien, ha capturado mucha gente, tiene lugares muy bonitos, entonces ofrece algo distinto a lo nuestro, y por lo mismo, queremos seguir diferenciándonos. Así como nos hemos diferenciado con el Costanera, diferenciarnos del MUT”.

A su juicio, el Drugstore es “un lugar muy especial que no compite directamente con el resto del comercio, está casi en una categoría propia. Es un lugar distinto que más que proveer comercio masivo y entretenimiento como hacen los malls, entrega un comercio distinto vinculado al diseño local, más disruptivo y de vanguardia en un espacio que mezcla historia y cultura”.

En esa tónica, recalca que en términos de ventas “no hemos tenido ningún golpe”. “En términos económicos no nos ha pegado, no lo hemos sentido. Han habido cosas más difíciles que el MUT en este periodo, como la disminución de las ventas después de la gran fiesta -la fase del consumo debido a la alta liquidez en pandemia-, eso fue mucho más duro, porque eso le aprieta la caja a todos nuestros operadores, y como nuestros operadores son chicos, lo pasan mal”.

—¿Cómo ve que operadores del Drugstore hayan abierto tiendas en el MUT?

—Lo seguimos viendo positivamente, y además el MUT se está diferenciando, y está haciendo una propuesta muy entretenida en temas de comida. Eso está trayendo más gente al barrio, eso es bueno, y tenemos algunos operadores que venden ahí y con nosotros, y que sabemos que por ambos lados están contentos. Eso es parte de nuestro objetivo. La mayoría de nuestro operadores son emprendedores, son gente que están creando una nueva línea de productos, son sus primeros locales, y muchos terminan saliendo y abriendo locales en otros lados. Es normal que también vayan abriendo en otros lados, y muchas veces les va bien a algunos, cuando abren en otras partes.

La visión del MUT

Desde el Mercado Urbano coinciden en la visión del Drugstore, centro comercial al que mencionan como “referente”.

“Creemos que el Drugstore es un buen referente sobre cómo proyectos comerciales pueden tener vínculos potentes con el barrio y con la comunidad. Es un proyecto pionero en la integración con el entorno y una apuesta de ser más que un centro comercial. Nosotros, en MUT, compartimos esa visión, y le hemos sumado otros conceptos que creemos que están en sintonía con las necesidades actuales de las personas”, respondieron desde el MUT a The Clinic.

En todo caso, también quisieron ahondar en la diferenciación. “Son proyectos que nacen en momentos distintos en cuanto al desarrollo de la ciudad. La escala también es diferente y sus respectivos barrios de influencia. Pero más allá de eso, quisiéramos rescatar la particularidad de cómo fue concebido y pensado el proyecto de MUT y nos alegra ver cómo día a día nuestros visitantes aprecian esa singularidad. Hemos ido desarrollando una nueva categoría de proyecto de uso mixto, que tiene espacios de gastronomía, comercio, servicios, entretención, oficinas y un Bici Hub (estacionamiento para bicicletas que busca ser un hub de conectividad y movilidad urbana dada su cercanía con el metro). Es una apuesta que busca el intercambio comercial y cultural”, detallaron desde el equipo de comunicaciones.

Y agregaron: “MUT, además de ser un proyecto de uso mixto, se destaca por el pilar de sostenibilidad, una convicción importante que tiene Territoria -operador y desarrollador de MUT- con el objetivo de cuidar el entorno y mejorar la vida del barrio y las personas. Este plan se agrupa en tres ejes: plazas y áreas verdes, transporte limpio, e innovaciones para el buen uso de los recursos naturales“.

Desde MUT dicen que los resultados del centro comercial han ido en crecimiento. “La apertura fue un proceso gradual, que se inició en julio de 2023, para presentarse al barrio y vecinos del proyecto de manera armónica. Primero, comenzamos habilitando espacios -como la conexión con la estación Tobalaba-, y fuimos sumando aperturas de tiendas de manera paulatina, una estrategia que nos ha permitido ver un desarrollo sostenido de un proyecto que ha sido concebido desde una idea de recuperación y aporte urbano”, detallaron.

Y profundizan: “Actualmente, contamos con más de 170 locales comerciales y de servicios operativos, además de 60 locales gastronómicos. Este avance se ve reflejado en el flujo de personas: diariamente recibimos cerca de 18.000 visitantes que no solo vienen a disfrutar de nuestra oferta gastronómica, sino que también interactúan activamente con los distintos comercios, ocupan las áreas verdes y espacios pensados para las personas, aprovechan las actividades y talleres que ofrecemos desde la programación de Artes + Oficios, viviendo la experiencia de MUT en su totalidad”.

A dos bandas: por qué estar en el Drugstore y en el MUT

Kenya Uribe, la fundadora de By Buenavista, asegura que la clave para que tenga sentido estar en dos centros comerciales a solo pasos y con apuestas similares, está en la fidelidad de la clientela del Drugstore.

“Nosotros tomamos la decisión de estar en el MUT antes de que abrieran, así que fuimos una de las marcas pioneras del lugar. Al principio es bien difícil, toma tiempo que la gente se acostumbre a ir, porque no existía esa fidelidad que había en el Drugstore. Hay varias tiendas que están en los dos lugares, y creemos que hay un público que se cruza. Pero el público del Drugstore es bastante fiel, y a nivel de tamaño es una experiencia diferente a ir al MUT”, declara la empresaria.

Migo, un laboratorio y tienda de fotografía, también está presente en el Drugstore y en el MUT. Según apunta su fundador, Cristóbal Valdés, la idea es permanecer en ambos recintos. “En lo personal, para mí MUT tiene una propuesta de ubicación y conectividad que me parece interesante, y que puede sumar a un público nuevo a nuestra tienda. También la propuesta conceptual y estética va muy de la línea de nuestro proyecto, por lo que hace sentido que atraiga un público acorde a los servicios y productos que vendemos”, menciona.

Junto con ello, apunta que “por mí parte estaba el temor de que le quitara público a Drugstore, pero eso no ha pasado. Por lo menos con mis tiendas”.

Para Patricia Jara, dueña de Premium Paper, que también abrió en el MUT, este mercado de la comuna de Las Condes “partió con un concepto muy atractivo de sustentabilidad y diseño de autor. Eso nos atrajo muchísimo desde el principio”.

Por otra parte, considera que “el concepto tipo Fresh Market que uno ve en otros mercados, mezclado con tiendas de distinta escala lo hacía irresistible, por eso no quisimos quedarnos fuera y estamos muy satisfechas, porque es un concepto muy orgánico que tiene todo que ver con los valores de nuestra empresa”.

Eso sí, Jara indica que “de todas maneras, hay que mirarlo en perspectiva porque todavía tiene mucha vacancia, pero en un año o dos va a ser muy exitoso, más allá de la novedad.

Desde Snog, marca local e independiente que diseña y fabrica indumentaria masculina, su fundador, Raúl Calderón, plantea que llegaron al MUT luego de la invitación de inmobiliaria Territoria a conocer el establecimiento para evaluar una apertura.

“Cuando conocimos el proyecto nos gustó y llamó mucho la atención, ya que el foco estaba puesto en comercio local, marcas pequeñas y nos calzaba con nuestra identidad y modelo de negocio. Por otra parte el que sea un polo gastronómico, su conectividad y la ubicación nos gustaba mucho”, agrega Calderón.

Respecto de si piensan dejar el Drugstore, el dueño de Snog precisa que “si bien es una estación de metro de distancia, son comercios diferentes. Drugstore siempre ha sido un espacio vitrina para marcas locales, y se ha mantenido así a través del tiempo, ya que toda la producción de Snog es hecha en Chile, se adecúa a la línea comercial.

Y acota que “MUT, por otro lado, tiene otro concepto y el público también va variando, ya que al ser más grande tiene un alcance mayor en cuanto a clientes y su diversidad”.