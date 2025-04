Exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, continuará en presión preventiva por peligro de fuga y tribunal fija su fianza en $70 millones

El exalcalde de Rancagua es acusado por malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios además de cohecho agravado y reiterados.

El Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió mantener la prisión preventiva del ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. La otrora autoridad comunal fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios además de cohecho agravado y reiterados.

Según la acusación, todos los delitos fueron perpetrados desde 2021 en la comuna.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, el magistrado Gianni Libretti mantuvo la privación de libertad del imputado, pero por peligro de fuga. Además fijó una fianza de $70 millones. Es decir, en el evento que la pague, Godoy Muñoz quedará sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de contactar con los coimputados y arraigo nacional. Además, aumento el plazo de investigación en 45 días.

“A juicio del tribunal existen antecedentes de comisión del delito y participación. Lo que debe determinar el tribunal es que si se puede aún mantener la medida cautelar de prisión preventiva habiendo transcurrido un año desde la misma, no habiéndose cerrado la investigación ni llegado a juicio oral”, consigna la resolución.

“(…) considera este tribunal que no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por cuanto ya no tiene el carácter de funcionario público, la investigación se encuentra prácticamente agotada y lo único que sustenta la prisión preventiva es el cumplimiento de la pena, por lo tanto se modificará la medida cautelar de peligro para la seguridad de la sociedad a peligro de fuga, y se fijará una caución económica o hipotecaria de un inmueble que no sea del imputado, sino de un tercero”, añade.

Perfil de Juan Ramón Godoy, el exalcalde de Rancagua

El ahora exalcalde nació en la población de Rancagua Isabel Riquelme. De profesión es profesor de Historia y Geografía. Godoy arribó al municipio en 2008, como concejal representante de la Democracia Cristiana (DC). En ese año obtuvo 3.870 votos, que significaron el 4,88% de preferencia. En la elección municipal siguiente volvió a salir electo con 3.395 votos.

Durante esos años fue nombrado en varios cargos bajo el alero de la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. En 2014 asumió la dirección de la Superintendencia de Educación en O‘Higgins. Un año después se transformó en el Intendente de O’Higgins, nombrado por la propia exmandataria.

Posteriormente participó en la elección de consejeros regionales en 2018, resultando nuevamente electo con 10.115 votos por la provincia de Cachapoal I. Renunció a ese cargo posteriormente, en pos de iniciar su candidatura a alcalde por Rancagua, puesto que debió dejar por su formalización de cargos.