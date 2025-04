La denuncia de maltrato laboral por Ley Karin contra Mónica Zalaquett, exministra de la Mujer y exdiputada (UDI), en Fedetur

La exministra de la Mujer, Mónica Zalaquett (UDI), enfrenta un momento complejo en la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), de la que es presidenta ejecutiva. La exdiputada enfrenta una denuncia por malos tratos y empleadas han debido pedir licencias psiquiátricas por el clima laboral. "Frente a la consulta realizada por el diario The Clinic, la Federación de Empresas de Turismo de Chile no ha sido notificada de ninguna situación como la descrita por este medio de comunicación, y por lo tanto, Fedetur no se referirá a un hecho del cual, hasta la fecha, no tiene conocimiento", respondieron desde Fedetur.

Compartir

Desde que Mónica Zalaquett asumió como presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) la entidad ha vivido semanas de tensión. En los últimos meses, al menos tres trabajadoras se pidieron licencias médicas por estrés laboral producto de problemas con la jefatura. Una de ellas renunció acusando maltrato, otra fue despedida, y la tercera en los últimos días interpuso una denuncia laboral en la Dirección del Trabajo acusando maltrato laboral el pasado 14 de abril.

“He sufrido maltrato laboral por parte de la presidenta ejecutiva Mónica Zalaquett y por parte de la gerente de Desarrollo y Relacionamiento, Francisca Herrera, al igual que otros empleados y ex empleadas”, dice la denuncia que fue interpuesta en la Inspección del Trabajo, por una trabajadora con un alto cargo en la Federación.

Zalaquett es militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido por el cual se desempeñó como diputada y también como ministra de la Mujer en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Entre los hechos denunciados están: “Comunicación agresiva: las directivas se comunican a veces con los empleados a gritos”; “Descalificaciones: realizan comentarios despectivos e irónicos, así como descalificaciones ofensivas a mi trabajo y capacidad profesional, incluyendo cuestionamientos sobre mi formación y experiencia (“Tú eres la experta, ¿o no?”; “Si fuera para esto, me habría contratado a mí misma”; “¿Con qué criterio hiciste esto? ¿Tienes algún criterio?”; “¿Qué entiendes tú cuando alguien te dice que algo es importante”).

Además, acusó amedrentamiento por parte de Zalaquett. Según la denuncia, hubo amenazas de despido “veladas”. Según el escrito, le habría dicho: “Dame algún motivo para mantenerte en tu cargo”; “Si no me cumples, te doy tres meses”; “Así no me sirves”, creando un clima de inestabilidad laboral.

También, acusó comunicación fuera del horario laboral e incumplimientos de contrato.

No es la única persona que ha tenido problemas legales con Fedetur en los últimos meses. Durante enero una trabajadora -con la que The Clinic se contactó- estuvo 15 días con licencia por estrés laboral producto de comentarios del mismo calibre. Por lo mismo, dice estar dispuesta a testificar a favor de la denunciante.



Antes, otra funcionaria -que también fue contactada- también había tenido una licencia médica por los mismos motivos antes de ser despedida.

Mientras que en marzo, una trabajadora del área de diseño y comunicación digital fue contratada, pero antes de firmar el contrato se percató de “condiciones laborales irregulares”.

Así lo cuenta la exfuncionaria: “Cuando finalmente se me entregó el contrato, incluía cláusulas que consideré abusivas: me excluían de la jornada laboral (aunque tenía horario fijo), me prohibían tener cualquier otro trabajo fuera del horario laboral, y me exigían ceder todos los derechos de autor de mis diseños, sin compensación alguna. Solicité que estas condiciones fueran revisadas, y tras esa conversación, fui desvinculada verbalmente”.

En el testimonio anónimo la extrabajadora además relata que “lo más duro fue enfrentar un ambiente de trabajo emocionalmente tóxico. Desde el primer día viví acoso y hostigamiento, especialmente por parte de una de mis jefaturas (…) Vi cómo ese trato no era exclusivo hacia mí: había un ambiente de tensión y temor entre varios compañeros, quienes, aunque eran cordiales y solidarios entre sí, evitaban todo roce con la jefatura”.

Posteriormente, le ofrecieron continuar trabajando a honorarios por lo que ingresó una denuncia a la Inspección del Trabajo por despido injustificado y fraude laboral. Después de una negociación entre privados, desistió del proceso legal.

La respuesta de Fedetur

Al ser consultada Zalaquett, derivó el tema al equipo de Fedetur, desde no quisieron responder.

“Frente a la consulta realizada por el diario The Clinic, la Federación de Empresas de Turismo de Chile no ha sido notificada de ninguna situación como la descrita por este medio de comunicación, y por lo tanto, Fedetur no se referirá a un hecho del cual, hasta la fecha, no tiene conocimiento”, escribieron.