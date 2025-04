Lorraine Dearden, economista británica experta en financiamiento estudiantil y el fin al CAE: “Chile se está moviendo en la dirección correcta”

La académica de University College London se ha dedicado en los últimos años a estudiar modelos de financiamiento de la educación superior en diferentes países, y en los últimos meses ha analizado el FES propuesto por el Gobierno. En términos generales lo defiende, afirmando que "los buenos sistemas de crédito estudiantil tienen financiamiento estatal". Es crítica de los modelos que incluyen bancos, como el CAE, y apunta a que "para la mayoría de los países que han tenido bancos involucrados en créditos estudiantiles, ha sido un desastre".

En el marco de su visita a Chile para exponer los resultados de su investigación respecto al proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) –presentado por el Gobierno para poner fin al CAE-, la académica e investigadora de la University College London, Lorraine Dearden, conversa con The Clinic para abordar los alcances de esta propuesta.

En términos generales, es partidaria de la iniciativa del Ejecutivo, entendiendo que puede sufrir modificaciones. La experta internacional en sistemas de préstamos estudiantiles asegura que Chile apunta hacia la dirección correcta al poner fin al CAE.

Hace casi dos meses comenzó a estudiar la propuesta, y en los últimos 30 años ha estudiado sistemas en otros países. Desde esa experiencia señala que “para la mayoría de los países que han tenido bancos involucrados en créditos estudiantiles, ha sido un desastre. Lentamente, los países se están mudando a un sistema estatal. Chile se está moviendo en la dirección correcta”.

Dearden ha liderado el proyecto “UCL Knowledge Exchange programme: Creating a new, more efficient and financially sustainable publicly-funded student instrument in Chile”, financiado por su casa de estudios y la Subsecretaría de Educación, para evaluar los alcances del FES. Este jueves expondrá en el foro “La reforma al sistema de créditos estudiantiles en Chile. Evaluando la carga financiera y tasas de pago del FES”, para dar a conocer los resultados del estudio.

“Los buenos sistemas de crédito estudiantil tienen financiamiento estatal, eso permite que el pago de los graduados se base en el ingreso. No existe un mercado efectivo de créditos estudiantiles. Los créditos estudiantiles buenos necesitan ser apoyados por el gobierno”, resalta.

“Los sistemas de préstamos estudiantiles que están en mayor crisis financiera son aquellos que son operados por bancos”

—¿Cuáles son los principales problemas del sistema de créditos estudiantiles en Chile, en particular con el CAE?

—El problema con el CAE no es que los estudiantes regulares que les va bien en el mercado laboral no puedan pagar, sino más bien los graduados que tienen una emergencia durante su carrera profesional tienen dificultades para seguir pagando. Para esas personas con ingresos bajos o fluctuantes, el CAE los atrapa, porque no pueden pagar sus deudas. Lo bueno de una contribución contingente al ingreso es que está construido sobre la base de la seguridad financiera. Cuando tienes mala suerte, no pagas nada. Sin embargo, sigues en el sistema, de modo que cuando vuelves a trabajar después de una emergencia, empiezas a contribuir al sistema. Por lo tanto, en el largo plazo, significa que se convierte en algo mucho más sostenible y muy eficiente.

—¿En qué afecta que entren los bancos en la ecuación?

—Los sistemas de préstamos estudiantiles que están en mayor crisis financiera son aquellos que son operados por bancos. El problema en sistemas con participación de bancos, es que hay una garantía de Estado. Esto implica que, si un estudiante no cumple con el pago, el Estado le paga a los bancos para saldar la deuda. Esto genera lo que se llama un dilema moral. Porque pagarle a los bancos para administrar el sistema le cuesta mucho dinero al Estado. Mientras que el si el Estado administrará el sistema, tendría mayores ventajas y a menor costos, la ventaja. Porque sabe exactamente cuánto ingresos tienen los egresados y puede retener las contribuciones de inmediato. Así que es mucho más eficiente.

—En su experiencia, ¿ha visto un sistema similar, con problemas similares, a lo que hay en Chile con el CAE?

—Si, en Estados Unidos tenían exactamente el mismo problema. Tenían un sistema de préstamos dirigido por bancos, que era garantizado por el gobierno. Tenían muchas universidades lucrativas, que lo único que tenían que hacer era que los estudiantes cruzaran la puerta, luego obtenían el dinero, y no les importaba cómo iban a pagar. A los bancos no les importaban si el estudiante no pagaba, porque el gobierno venía y los rescataba. Entonces, después de la crisis financiera del 2008, el número de deudas en el sistema de EE.UU. explotó. Por eso la administración Obama reformó el sistema de préstamos estudiantiles y sacó a los bancos, porque era simplemente un agujero negro en términos de gasto fiscal.

El Estado es el administrador y proveedor perfecto para un sistema que involucra seguridad social, y que protege la gente pueda tener mala suerte en su trayectoria laboral. Por eso, es realmente importante que ejecute el sistema. Por estos motivos, EE.UU. sacó a los a los bancos del sistema. (…) Lo que propone en Chile es mucho mejor, creo, porque hay un retiro inmediato del pago.

El fin al CAE y la llegada del FES: “Es una manera muy inteligente de adaptarlo a tu situación institucional y política”

—¿La propuesta de Chile es un experimento o hay algunas reformas previas y experiencias que se consideran un precedente?

—Lo que hace FES es, efectivamente, hacer la educación gratuita a nivel de acceso para todos los estudiantes de la universidad. No tienes que pagar ninguno de los costes adicionales y luego haces una contribución dependiendo de lo bien que te vaya en el mercado laboral.

En Chile tienes un compromiso de tiempo, que se basa en el número de semestres que estudias. Y es una idea muy interesante que no se ha intentado en otros lugares. Tener una deuda y un préstamo parece que es algo venoso en Chile. Así que creo que es una manera muy inteligente de adaptarlo a su situación institucional y política, pero manteniendo los buenos elementos de un esquema de créditos contingentes al ingreso, cuya recaudación se basa en la capacidad de pagar de los graduados.

—¿El FES debiese contribuir a un mayor acceso a la educación superior?

—Si. Creo que mucha gente no va a la universidad especialmente si piensa en tener una familia, por ejemplo, por el miedo de no saber si podrán pagar su deuda. Ir a la universidad implica mucha incertidumbres que son difíciles de anticipar, como si eliges la carrera correcta o no. (…) La decisión tiene que estar construida bajo una garantía, y es muy importante incorporarlo en tu esquema de financiamiento.

—¿Pero el FES como tal mejorará el acceso?

—Sí. Bajo el FES eso no hay riesgo de caer en morosidad, por que si haces un mala elección o si tu ingreso baja, contribuyes menos o no contribuyes. Y creo que para quienes piensan “no estoy seguro si la universidad es correcta para mí” , debería ser una garantía que mejora el acceso a la universidad. En Colombia, han introducido una sistema de préstamo contingente de ingresos , y es notable el cambio en el acceso a grupos que típicamente no van a la universidad. Porque antes tenían que conseguir a un familiar para garantizar la deuda, y arruinar a tu familia para ir a la universidad era un riesgo demasiado alto. Ahora solo depende de su futuro y no tiene consecuencias para la familia y los cercanos. No es claro aún si el FES mejorará el acceso, pero es muy probable que lo haga, y la evidencia lo sugiere.