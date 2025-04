Leonidas Vial contra Aníbal Mosa, acusado de adulterar estados financieros de Blanco y Negro: “Es una más para la Conmebol, qué pena por Colo Colo”

El empresario Leonidas Vial descartó haber ingresado una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, matriz de Colo Colo, en la que se le acusa de adulterar los estados financieros de la sociedad. Con todo, el empresario advierte que de ser efectivo, sería algo "peligrosísimo" y "un mal para todos".

El 11 de abril fue ingresada una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en la que se acusa a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (ByN), matriz de Colo Colo, de ajustar los estados financieros de la sociedad anónima e incorporar $1.500 millones en ingresos.

Se trata de un nuevo frente que se abre para Blanco y Negro, y que se suma a la dura sanción que esperan de la Conmebol, a raíz de los graves incidentes ocurridos el 10 de abril en el Estadio Monumental.

Según consiga El Mercurio, la denuncia fue ingresada el 11 de abril, a las 12.20 horas, a la Unidad de Investigación de la CMF que dirige el fiscal Andrés Montes.

En ella se relata que el 26 de marzo de 2025 se fijó una reunión extraordinaria de directorio, a realizarse el 28 de marzo a las 11 horas, con el fin de aprobar los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2024.

No obstante, se lee que el día viernes 28 de marzo, a las 11 horas, la referida sesión extraordinaria no se llevó a cabo, ya que “el presidente del directorio -Aníbal Mosa- consideró unilateralmente que era necesario revisar el infirme o propuesta de la auditoría realizado por BDO”.

Posteriormente, el texto indica el 31 de marzo de 2025 finalmente se realizó la sesión extraordinaria de directorio y en ella se presentaron los estados financieros ajustados, en los cuales se habría omitido una salvedad planteada originalmente por los auditores de BDO, que recomendaba no incorporar al ejercicio del año pasado la suma de $1.500 millones aproximadamente.

En concreto, puntualiza la denuncia, se añadió al ejercicio del año 2024 el monto de $1.500 millones aproximadamente, “llevando en definitiva a que la sociedad presente resultados diversos a los señalados primitivamente. Es decir, a través de un artilugio, se pasó de un resultado deficitario a uno con utilidades en el ejercicio al 31 de diciembre de 2024”.

A este respecto, el periódico mencionado indica que la acusación la ingresaron los empresarios Gabriel Ruiz-Tagle y Leonidas Vial, en contra del timonel de Blanco y Negro, imputándolo de falsear y adulterar los estados financieros del ejercicio 2024, y para lo cual solicitan el comienzo de un procedimiento sancionatorio.

Desde la CMF, en tanto, declaran que “no es posible pronunciarnos respecto de lo consultado, dado que el ejercicio de las facultades de supervisión y sancionatorias de la CMF se encuentran sujetas a reserva legal”.

Vale mencionar que durante esta jornada, se realizó en el Estadio Monumental la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima que controla el fútbol profesional de Colo Colo. En dicha cita, donde se definió a los nuevos integrantes de la mesa directiva para el periodo 2025-2028, los estados financieros de Blanco y Negro fueron rechazados ante una denuncia del bloque opositor a Aníbal Mosa (encabezado por Larraín Vial y Gabriel Ruiz-Tagle).

La votación de la Junta rechazó la memoria, balance y estado financiero con un 50,2%; mientras que el resto de los ítems fue aprobado y estos son: remuneración del directorio (89,92%), designación de auditores externos para el 2025 (89,92%) y determinación sobre el diario donde publicar los avisos y convocatorias a junta (89,92%).

La visión de Leonidas Vial en torno a Blanco y Negro

En conversación con The Clinic, Leonidas Vial descartó de plano haber impulsado dicha denuncia. “La verdad es que es mala leche, no sabía que habían hecho esto. Eso lo hizo gente del directorio”, acusa.

No obstante, el empresario sí sostiene que, de ser verídica, “es muy muy malo que alguien vaya a adulterar algo que es público, pero también es muy preocupante que la corporación social de Colo Colo apoye a este mismo señor que tiene trabajando dentro a un gánster”.

“Esto es una más para la Conmebol y para todos es una más. Qué pena por Colo Colo, y por los hinchas que esto esté tomado por un asunto político y que estén pasando todas estas cosas. Imagínate el perjuicio financiero que le pueden colocar a una sociedad anónima, si es una sociedad anónima que tiene montones de accionistas”, acota.

—¿Entonces usted no ingresó esta denuncia contra Mosa?

—Me pareció increíble aparecer en una foto como que yo había entrado a denunciar una cosa que no tenía idea, y que tampoco no tengo nada que decir, y no me interesa.

—¿Cree que Colo Colo podrá superar este declive?

—Yo lo veo complicado. Es decir, no es complicado solo por Colo Colo, es complicado para todo el fútbol chileno. Estamos viviendo un momento muy malo, y no se saca nada con tener más ministros y más cosas.

Lo que pasa es que se debiera tener permitido que un tipo como este señor que está dirigiendo la presidencia del club siga ahí. No es que uno lo diga, sino que por los actos de este hombre en el último tiempo. Es nefasto, y ahora bueno que digan esto, hay que comprobarlo.

—¿Qué tan grave sería que Mosa, efectivamente, hubiese adulterado los estados financieros de Colo Colo?

—Que digan que ha adulterado el balance de la sociedad anónima es peligrosísimo. Yo he vivido en este tema financiero, y la verdad es que eso es peligrosísimo. Un mal para todos.