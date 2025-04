El regreso de Cristián Campos a la actuación interpretando a Van Gogh: “He estado viviendo de mis ahorros”

Cristián Campos firmó su regreso a la actuación de la mano de "Mi padre y Van Gogh" este lunes. Esto, a la espera de la resolución de la causa en su contra por abuso sexual en su contra.

Cristián Campos decidió romper el silencio artístico que había mantenido tras el proceso judicial por una denuncia de abuso sexual presentada por Raffaella Di Girolamo. El actor, que debiese ser sobreseído de manera definitiva según lo que comunicó su defensa, volvió a actuar este en la obra “Mi padre y Van Gogh”.

En conversación con The Clinic, el actor asegura que durante este tiempo ha vivido de sus ahorros y que, tras lo que denomina una denuncia falsa, ha quedado con “una nube negra” sobre él, lo que lo ha marginado de producciones tanto audiovisuales como teatrales.

Campos cuenta que fue invitado a participar de la obra, dirigida por Elsa Poblete. Esta actividad fue organizada por Teatro Imagen donde la Universidad Finis Terrae facilitó una de sus salas para su desarrollo.

En “Mi padre y Van Gogh“, el poeta Théodore viaja de París a Santiago para vender la antigua casa familiar. Un salto temporal y espacial, completamente surrealista, se reencuentra con su ya fallecido padre, un pintor con quien mantuvo una relación contradictoria. En ese contexto, aparece el aclamado pintor Van Gogh, personaje interpretado por Cristián Campos.

El actor comenta que la idea inicial era hacer una sola función, pero que, ante la buena recepción del público, ya se están iniciando conversaciones para que “Mi padre y Van Gogh” tenga una periodicidad. Campos afirma que las gestiones están bien encaminadas y que pronto debiesen ser oficializadas.

La última preparación de Campos

La obra marca el regreso de Cristián Campos a las tablas. Su último intento fue fallido: cuando se hizo pública la acusación, se encontraba trabajando en Reunión de Apoderados, obra dirigida por su amigo Rodrigo Bastidas.

En ese montaje, Campos fue reemplazado por Claudio Arredondo, quien se sumó al elenco conformado por María José Prieto (actual pareja de Campos), María José Necochea, Nicolás Saavedra y Claudio Olate.

Luego de que la acusación se hiciera pública, Campos decidió dar un paso al costado para no desviar la atención de la obra ni empañar el trabajo de sus colegas. “Son decisiones que se toman sobre la máquina. Nosotros no nos vamos a referir a la querella, porque no nos corresponde y es un tema delicado“, sostuvo María José Necochea tras conocerse la salida del actor del elenco.

En cuanto a su futuro profesional, el actor comenta que espera que tras su sobreseimiento se vaya normalizando su flujo de trabajo. Hoy cuenta que no tiene ningún proyecto audiovisual cerrado. “durante este tiempo he vivido de mis ahorros. Cuando uno enfrente una falsa denuncia queda con una nube negra”, dice Campos.

En cuanto a su situación judicial, Campos está a la espera de la resolución del caso por abuso sexual en su contra, del cual será sobreseído según su defensa. Esta debería estar lista durante los primeros días de mayo, y la defensa de Raffaella Di Girolamo ya anunció que apelará en caso de un fallo desfavorable.