“El Performer”: Gonzalo Valenzuela estrenará la obra que fue cancelada por antigua acusación contra Roberto Farías

La obra protagonizada por Valenzuela, dirigida por Farías y cuya música original es de Fito Páez, estará en cartelera del 10 al 31 de mayo en el Teatro Mori de Bellavista.

Después de varios años de postergación, el actor Gonzalo Valenzuela estrenará “El Performer”, obra que fue cancelada debido a la acusación de abuso sexual en contra de su director, Roberto Farías.

La obra, un monólogo que navega en la intimidad del propio Gonzalo Valenzuela, estará en cartelera del 10 al 31 de mayo en el Teatro Mori de Bellavista, de jueves a domingo. Las entradas se pueden adquirir en ticketmaster.cl y en la boletería física del recinto ubicado en Constitución 183, Providencia.

“‘El Performer’ es una obra chilena contemporánea con resonancia universal, situada en un presente convulso donde un país se desmorona y la humanidad parece extraviarse. En este contexto emerge El Performer, un artista que se expone ante el público en una suerte de acto voyerista: su última función. Lo que se despliega es un viaje emocional, íntimo y brutalmente honesto”, se describe en el sitio del Teatro Mori.

“El Performer está muriendo, pero no quiere morir, aunque intuye que esa muerte podría sanarlo. Su despedida se transforma en un acto de entrega, casi como una forma de justicia poética. Desde el dolor, la ironía, el humor negro y una sensibilidad profundamente humana, tiene aún mucho que decir, y lo hace, como siempre, desde el único lugar que le queda: la performance, su arte”, se agrega.

Entre los aspectos destacados de “El Performer” sobresale la participación del artista argentino Fito Páez, quien está a cargo de la música original de la obra.

“Fuimos funados por nuestra propia gente”

En enero pasado, en los Premios Caleuche, Gonzalo Valenzuela protagonizó una salida de libreto para hablar de Roberto Farías, quien en esa oportunidad fue galardonado como Mejor Actor de Soporte, por su papel de Buenaventura Moreno en el remake de “El Señor de la Querencia”.

En su intervención, Valenzuela alabó a su colega y recordó lo sucedido luego de que Farías fuera acusado de abuso sexual por parte de la actriz Catalina Bianchi, en 2018.

“Quiero decir una cosa que si no la digo me va a hacer mal. Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos porque fuimos funados por nuestra propia gente”, partió manifestando en aquella ocasión Valenzuela.

“La obra de teatro era un homenaje a mi madre, ensayamos más de seis meses con Roberto y fue muy triste”, agregó.

Es preciso consignar que la Fiscalía Oriente cerró la causa contra Roberto Farías, debido a que “no se logró obtener antecedentes suficientes que permitieran acreditar la existencia del delito”.