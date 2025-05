La conversación completa entre Boric y Josefina Huneeus: la versión sobre ProCultura, la defensa a Karamanos y una solicitud de trabajo

Al menos 8 carillas tiene la transcripción de la llamada entre el Presidente y su antigua psiquiatra, Josefina Huneeus, que está en manos de la Fiscalía, ante la investigación por una de las aristas del Caso Convenios. En esos diálogos, a los que accedió The Clinic, hay menciones al llamado que hizo el ministro Carlos Montes a los funcionarios de ProCultura para que siguieran "trabajando" como fundación. También aparece el Presidente Gabriel Boric asegurando que vio a Irina Karamanos, su expareja, comprometida con la organización. Asimismo, por parte de Huneeus hay una alusión para ingresar a Mejor Niñez o al Ministerio de Salud, espacios que le llaman la atención para colaborar: "Me da lo mismo, donde sea. Me importa un huevo".

“Yo estoy bien, estoy bien”. Ese fue uno de los primeros intercambios que hizo el Presidente Gabriel Boric con Josefina Huneeus el pasado 14 de octubre de 2024, cuando tomó uno de sus celulares y decidió llamar a quien fue su psiquiatra cuando era diputado.

El llamado tenía dos motivos, según el mismo mandatario explicitó: saber cómo se encontraba Huneeus y entender la situación que abordaba a la fundación ProCultura, que fue fundada y liderada por Alberto Larraín, quien hasta un tiempo atrás había sido su pareja.

Lo que el mandatario no parecía saber era que la llamada estaba siendo interceptada por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que el Ministerio Público solicitara intervenir tres líneas telefónicas que estaban a nombre de Larraín, quien está siendo seguido de cerca por el Ministerio Público por presunto fraude al fisco y tráfico de influencias.

Una de esas líneas telefónicas respondía al número con el que Huneeus tomó contacto con el Presidente.

El intercambio giró en torno a reflexiones y comentarios sobre qué fue lo que ocurrió con ProCultura. El mandatario, de hecho, pregunta genuinamente si la fundación efectivamente realizaba las labores que decía hacer, lo que es defendido por Huneeus. Aunque algo que no defiende la psiquiatra es el actuar de Larraín.

Asimismo, también abordan la situación de Irina Karamanos, expareja de Boric, y quien por momentos fue requerida por la Fiscalía en calidad de imputada por unas transferencias que recibió por parte de ProCultura cuando fue funcionaria.

Además, Huneeus le señala al Presidente tener interés en Mejor Niñez y aportar allí. Sin embargo, el mandatario toma distancia y señala que no es el indicado para asignarla en dicho programa.

The Clinic accedió al intercambio completo entre ambos, el que se expone a continuación.

Huneeus : “Carlos Montes les dice ‘sigan trabajando chiquillos, esto lo vamos a resolver'”

En la primera parte de la conversación, Boric, luego de presentarse ante la sorpresa de Huneeus, le explicita que quiere estar al tanto de lo que rodea a ProCultura. Es en ello en donde la psiquiatra le brinda información en detalle, comentando su perspectiva del porqué la fundación no ha incurrido en los delitos que se le acusan.

En eso, de hecho, hay una mención al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), en el que Huneeus afirma que le dice a los funcionarios de ProCultura que continúen con sus actividades, dado que saldrán de la crisis de los convenios generada por el estallido del Caso Democracia Viva, ocurrido el 16 de junio de 2023.

Josefina Huneeus: Aló.

Gabriel Boric: Aló, Jose.

Huneeus: Sí.

Boric: Con Gabriel Boric.

Huneeus: Presidente, ¿cómo está? Te he tenido tan en mente.

Boric: ¿Cómo te va?

Huneeus: Bien, aquí estamos, estamos aguantando, ¿pero cómo estás tú? Pero mejor que tú de todas maneras, ¿como estas tú?

Boric: No, yo estoy bien, estoy bien.

Huneeus: Qué bueno, qué bueno.

Boric: Bastante bien, pero te llamaba por dos cosas, uno para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuenta entender y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando.

Huneeus: Sí, entiendo mucho, una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio. ¿Es un espacio protegido? ¿No está siendo grabado nada?

Boric: No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder.

Huneeus: Bueno, me da lo mismo, ya perfecto. Sí, yo creo ha sido un proceso largo, yo creo que estamos frente a una personalidad psicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida, después de hablar con 5 penalistas y dar una vuelta como de un año en la hueá, pero sí hay irresponsabilidades graves, hay faltas, hay ambiciones, hay delirios de grandeza, hay millones, millones de cosas graves, supergraves. Se murió el junior estafeta anoche de ProCultura porque no le pagaron las cotizaciones y no pudo hacerse sus controles de salud durante todo el año.

Boric: ¿Se murió ahora?

Huneeus: Se murió anoche, sí.

Boric: TACHADO

Boric: “¿ProCultura existía? ¿Hacía cosas? ¿Era de verdad?”

Huneeus: 55 años y Alberto (Larraín) está mirando para el techo, con una tranquilidad sorprendente, tú cachái que la representante legal es mi mejor amiga, ¿no es cierto? Mi yunta, mi partner, la vida.

Boric: ¿La Claudia Versuci?

Huneeus: No, no, la Constanza Gómez (María Constanza Gómez Cruz), la querellada.

Boric: A ella la conocí, a ella la conocí.

Huneeus: La Cony es mi partner y este la tiene, la puso como representante legal porque él no tiene los pantalones para asumir sus responsabilidades, entonces hoy día la Cony, las querellas, todo está a nombre de ella, el nombre de él no existe.

Boric: Ah, pero él la puso como representante legal en ese momento. No es que lo haya hecho ahora.

Huneeus: No, no, no. El 2018, con la Ilonka (Csillag), la fundadora de ProCultura y asume la Cony. Alberto no asume. Se saca el poto por la jeringa, diciendo que no, que él no puede porque es funcionario público, que el doctorado, que no tengo idea.

Boric: Pero, ¿ProCultura existía? ¿Hacía cosas? ¿Era de verdad?

Huneeus: ProCultura es muy de verdad, yo doy fe con fuego que los proyectos se ejecutaron a totalidad. Los proyectos son increíbles, hay un aporte patrimonial extraordinario, el equipo es extraordinario, o sea todo es verdad, todo es verdad. Las platas están ejecutadas, las platas están donde tienen que estar, eso estoy 90% segura. El problema se genera cuando en junio sale este cagazo y les cortan todas las platas. Vivían en una precariedad y en un equilibrio muy muy delgado y no tenían holgura, no tenían respaldo de nada, que era parte de la responsabilidad de manejo financiero.

“Y el 15 de junio, cuando explota esta huea, país de mierda muy preocupado en las apariencias, todos los privados, porque aquí también está metido AngloAmerican, está Candelaria y empresas privadas gigantes, le cortan todas las platas. Entonces ProCultura queda en una situación de no poder seguir pagando sueldos a fin de mes, cachai. Tienen reuniones con Carlos Montes, Carlos Montes les dice ‘sigan trabajando chiquillos, esto lo vamos a resolver’. La Cony en base a eso paga sueldos a fines de junio y ahí ya ocurren faltas porque gasta platas de otros proyectos, echa mano a otros proyectos y ahí ocurre la apropiación indebida cachai, porque en 4 meses”.

Boric: ¿Estás hablando del año pasado (2023)?

Huneeus: Sí po, junio del año pasado. Entonces en 4 meses se gastan 2 mil millones, porque tenían gastos fijos de 400 millones de pesos, son 200 funcionarios y en esos 4 meses en octubre por irresponsabilidad de Alberto, porque todo el equipo dice en julio, agosto, dejémoslo hasta acá cerremos, y Alberto “no que no que démosle, démosle” y en esos 3 meses se gastaron toda la plata y en octubre no quedaba ningún peso y ahí ocurre que los proyectos quedan botados, cachái.

“Y en ese momento, en el fondo, claro si se van con las platas, las platas no están, no están en ninguna parte y ahí claro la sospecha es: se la llevaron para la casa. Y no, la plata no se fue para ningún lado, la plata pagó sueldos y siguieron sobreviviendo un par de meses pa’ no dejar a 200 personas tiradas, pa’ no dejar los proyectos tirados cachái. No estoy exculpando a Alberto, pero el equipo hizo lo mejor que pudo, el equipo. Alberto tomó pésimas decisiones, hizo que siguieran gastando plata cuando no había que hacerlo, había que cerrarlo mucho antes etc”.

Boric: “Yo a la Irina la vi trabajar de verdad”

El mandatario, en un momento, le pregunta a Huneeus si ProCultura efectivamente existía y si, además, efectivamente ejecutaban los proyectos. Karamanos, la expareja del presidente y otrora primera dama, trabajó en dicha fundación antes de que el Presidente asumiera en La Moneda.

“Yo me he preguntado, o sea están acusando a la Irina, a la Irina yo la vi trabajar de verdad…”, le dice el jefe de Estado a Huneeus.

A la acusación que hace referencia el Presidente es a la que surgió a propósito de un reportaje que publicó El Mostrador en el que se cuenta cómo la fundación ProCultura le hizo cinco “abonos” y no “pagos” a Karamanos cuando trabajaba en la organización.

La fiscalía luego reconoció que no existían antecedentes para imputar delitos a la expareja del Presidente. En esta conversación Huneeus le explica qué fue lo que pasó.

Huneeus: Ya, mira, te cuento lo de la Irina. La Irina fue contratada, estuvo 11 meses, trabajó hasta enero. A mí me pareció un error que estuviera hasta enero, porque creía que te metía en una situación muy complicada, pero bueno. Y lo que pasó con Irina fue que ella tenía una cuenta del Banco de Chile, una cuenta RUT ponte tú, una cuenta muy primitiva.

Boric: La cuenta del Banco Estado, es la única que tiene.

Huneeus: No, Banco de Chile, no era Banco Estado. Bueno, da lo mismo. Entonces la cosa es que varios meses que la Cony estaba con posnatal, que las transferencias las hacía J., que en paz descanse, porque tenía acceso a las cuentas, todo, a las claves. Se le transfería el sueldo (a Karamanos) y rebotaba porque no tenía cupo, no tenía no sé qué. Eso pasó varias veces, eso es lo que aparece en la PDI como abono.

Boric: TACHADO y en una cuenta del Banco de Chile. ¿Estás segura? Porque…

Huneeus: Un 99%. Te lo puedo verificar no me cuesta nada, porque la Cony tiene… entonces la Cony llama al Santander y dice “hola, me puede mandar todas las transacciones que tengo con Irina Karamanos”, y le mandaron todo. Están los 11 meses de sueldo ordenaditos, 900 lucas y la hueá y aparecen estos rechazos que aparecen con el nombre genérico que se le pone, que es como, rechazo o abono ponte tú, tiene como un nombre genérico la transacción. Entonces aparece efectivamente como un abono, pero es plata que nunca salió y rebotó y, en una oportunidad, a propósito que esto no se resolvía. Finalmente se abona un sueldo a la cuenta de la mamá de Irina, un mes, ¿cachái?

Boric: ¿Oye y le podemos pedir a la Irina que hable con la Cony?

Huneeus: Obvio que sí, obvio que sí.

Boric: ¿Sí?

Huneeus: Sí, por supuesto, de todas maneras.

Boric: TACHADO sería bueno.

Huneeus: O sea, yo lo que sé es que la Cony la llamaron a declarar.

Boric: TACHADO

Huneeus: No, esto es artificial.

Boric: No sé si sabes, pero ella tiene una cuenta del Banco Estado, entonces eso es lo raro. Y ella también pensaba que podían ser rebotes.

Huneeus: Es que son rebotes, pero ella no tiene cómo saberlo ¿cachái? Esto es lo picado del Fiscal (Carlos) Palma nomas. Se picó y fue a la tele y habló, cachái.

Boric: Sí, eso está… Y no le puedo pedir mejor al abogado que hable con la Cony.

Huneeus: Obvio que sí, por supuesto que sí, si la Cony fue a declarar el miércoles. Llevó los papeles de la Irina, pero no declaró porque se quedó sin abogada, entonces tiene todo para presentar. Dijo, ‘tengo todo para declarar, por favor cítenme de nuevo, pero no puedo hoy día, porque ayer me quedé sin abogada’. Entonces tiene otra hora para diciembre, pero en el fondo por supuesto que sí, de todas maneras.

Huneeus: “La Irina está urgida”

Boric: A ver le voy a decir a… ya, ¿me podí dar el número de ella?

Huneeus: Sí, obvio, el número de la Cony es 9… TACHADO

Boric: Ya.

Huneeus: Pero espérame que tiene un atao, que tiene uno para el WhatsApp y otro para las llamadas. Espérame te voy a dar los dos, tiene un lío. Eeh… Aquí está el otro XXXX

Boric: XXX

Huneeus: Sí.

Boric: Ya.

Huneeus: XXXX.

Boric: Me falta un número.

Huneeus: Ay, a ver TACHADO

Boric: Eeh XXXX. Ah sí, está bien, perdón.

Huneeus: Está bien. Oye, la Irina está urgida.

Boric: TACHADO

Huneeus: Noo, si esto es pura, esto es pura parafernalia.

Boric: Sí, porque se han aprovechado.

Huneeus: Es un show patético.

Boric: Y la van a citar como imputada también.

Huneeus: ¿Imputada?

Boric: Sí.

Huneeus: Pero es cosa de mostrar los abonos del banco, las cartolas.

Boric: Sí, pero ella mostró su… Le mandó todo al fiscal, todas sus cuentas.

Huneeus: Es que tiene que mostrar lo de ProCultura. Si la Cony lo tiene en su casa, lo puede ir a buscar hoy día, que lo lleve hoy día.

Boric: Ya le voy a decir al abogado que vaya. Le voy a decir al abogado que llame a la Cony primero y que…

Huneeus: ¿Cómo se llama el abogado?

Boric: No sé quién es el que tiene el patrocinio, pero Jaime Winter es el que está.

Huneeus: Ah qué bueno, ya.

Boric: Entonces le voy a decir a él que llame a la Constanza.

Huneeus: Obvio. Jaime Winter conoce a la Cony, porque cotizamos con Jaime Winter para que defendiera a la Cony también en su momento, así que la cacha perfecto.

Boric: Le podí decir que la va a llamar.

Huneeus: Sí obvio, si yo la voy a ir a ver ahora.

Boric: Oye, yo voy a llamar altiro a Jaime pa decirle que la llame.

Huneeus: Ya. ¿Cómo más lo puedo ayudar?

Boric: No, no, no, en verdad yo llamaba para saber cómo estabas tú.

TACHADO

El modus operandi de Larraín, según su exesposa

Quienes conocieron la relación entre Larraín y Hunneus relatan que, al momento de la conversación entre el Presidente y su antigua terapeuta, ambos ya estaban separados tras un quiebre doloroso.

Además, personas cercanas aseguran que, tras el estallido del caso Procultura, muchos comenzaron a alejarse de Larraín, ya que quedó en evidencia que su forma de operar se basaba en ostentar supuestos contactos y, en algunos casos, incluso jactarse de su cercanía con el Presidente.

Huneeus: Y tú me contactaste a mí porque no te respondía el teléfono…

Boric: TACHADO … Saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que… O sea yo hablaba con él, era cercano. No me voy a hacer el hueón con eso.

Huneeus: Obvio, obvio.

Boric: Y atendió a mi hermano, o sea… Y no pude recuperar los teléfonos, los mensajes antiguos, pero yo no me… Esto que dice a (Jorge) Flies “yo hablé con el Presidente y está interesado”, la verdad no me acuerdo, pero digo como “puta quizás”…

Huneeus: Escúchame Gabriel, yo estoy segura que la totalidad de los WhatsApp de Alberto del 21 en adelante tienen que ver con el delirio de grandeza y el absurdo. Yo creo que le dijo a todo el mundo. Estoy segura, que le dijo a Angloamerican, a cuanto hueón le dijo “yo estoy en contacto con el Presidente, el Presidente está muy contento con su proyecto”. ¡Estoy segura!, te lo puedo dar firmado. Y eso no significa que tu dijiste ni una palabra y me parece que es tan patético su persona, que es muy fácil de demostrar que es un delirio en su cabeza, cachái. O sea, en el fondo estoy segura que lo hizo, porque él se jactaba todo el rato. Si era como “no es que yo”, y miente sistemáticamente. A mí muchas veces me dijo “no, lo que pasa es que hablé con Gabriel y me pidió que fuera Ministro de Salud, no después me pidió que fuera Ministro de des…”, nunca he chequeado esa información contigo.

Boric: Eso es cierto, eso es cierto.

Huneeus: ¿Que fuera Salud y MIDESO (Ministerio de Desarrollo Social)?

Boric: No, no, no, no. Yo lo pensé en algún momento pa Mideso y la Izkia me lo bloqueó.

Huneeus: La Izkia… sí, porque me llamó a mí. Me llamó a mí y me preguntó y yo le dije —en la confianza— y de ahí la Izkia lo bloqueó.

Boric: O sea, qué bueno.

Huneeus: Sí, no (se ríe). La Izkia es muy sabia en eso.

Boric: TACHADO si es cierto que lo pensé y lo debemos de haber conversado y después creo que le ofrecí ser como ponte tú, subsecretario de evaluación social.

Huneeus: Ya, bueno no tengo idea.

Boric:… Es muy poco para él.

TACHADO

Huneeus:… O sea, era una cosa impresionante así ya de alto impacto. Oiga, Presidente, pero mira, yo creo que va a salir esto. Yo creo que él, estoy segura que utilizaba tu nombre pa… porque él en el fondo lo que compró con ProCultura fue poder y redes, en el fondo “yo soy amigo del Presidente; el Presidente está contento”. Yo estoy segura que se lo dijo a todo el mundo, y estoy segura que tú como Presidente no tenías tiempo para estar preocupado del proyecto de la punta de la loma de Magallanes. Estoy segura que no daba pa eso, estoy segura, no tengo ni una duda, entonces yo creo que hay que estar preparado para eso.

Boric: Sí po.

Huneeus: Eh… Y yo creo que es parte de su delirio de grandeza, de todo.

Boric: Que increíble TACHADO Hay que estar preparado para eso, porque él entregó su celular, todas las cosas.

Huneeus: Entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando … es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper IPhone, no tengo idea.

Boric: O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho “oye, qué interesante este proyecto” como no sé, pero…

Huneeus: Mira puede ser, pero estoy segura que él lo utiliza… abusó y…. o sea, usó y abusó de tu nombre, estoy segura.

Boric: Qué increíble.

Huneeus: Era su modus operandi, cachái, era su estilo. Entonces tú no te mo preguntar “dirigida mente” en que parte se nombra tu nombre, ¿podi’ pe eso o no? (sic).

Boric: No, no sé.

Huneeus: Ya, como revisarlo.

Boric: Bueno, yo no quiero hacer nada.

Huneeus: No po, no, desde lo legal nomás, para poder anticiparte, pero eso.

TACHADO

Boric: Bueno, y humanamente si necesitas algo, no sé si te puedo apoyar en algo.

Huneeus: Lindo.

Boric: Estamos disponibles, en lo que sea, en lo que pueda.

El intento de Huneeus por entrar a Mejor Niñez o al Minsal: “Me da lo mismo, hueón, donde sea. Me importa un huevo”

Casi al cierre de la conversación, Huneeus hace una mención a un tema en especial: Mejor Niñez. La psiquiatra le menciona al mandatario que está muy atenta al programa, y hace una alusión de querer integrarse a ese espacio, donde Boric toma distancia con esa solicitud.

Huneeus: Oye, no, yo estoy bien. No, yo, yo despoblé para todo lo que tú necesites. Lo que sí, comentarte en dos segundos que estoy muy preocupada por la situación de Mejor Niñez.

Boric: Sí, yo también.

Hunneus: Tengo la experticia, tengo la expertise, tengo la experiencia, tengo el rollo, tengo la base teórica y una propuesta de cómo resolver la crisis psiquiátrica de los pacientes de Mejor Niñez. Hablé con Claudio Castillo, que está recién asumido, que me imagino que tiene 300 incendios al día.

Boric: Habla con él.

Huneeus: Sí, pero me imagino que tiene 300 incendios al día. Quiere hacer un convenio con nuestro hospital, pero mi hospital no va a querer. Peor entonces. Es mi pasión, es lo que quiero. Tengo un equipo con el hemos armado una… Hay que hacer un modelo de abordaje psiquiátrico de los pacientes descompensados conductualmente que tienen la cagá hoy día ¿no cierto? Basado en evidencia bla bla bla. Entonces tenemos una propuesta con mi equipo con gente de la (Universidad) Católica, varías partes. De la Chile y Salud no se coordina con Mideso. Que lo sabemos ¿no cierto? Que esto de los intersectorial cuesta, y creo que es una oportunidad que esté Claudio ahí, porque viene de Salud, Claudio Castillo.

Boric: Sí.

Huneeus: Eh, y feliz de irme para allá a armar esta guía, porque necesitamos una guía de intervención.

Boric: ¿A Mejor Niñez?

Huneeus: A Mejor Niñez, al Minsal, me da lo mismo, hueón, donde sea, me importa un huevo. Si en el fondo es como ir a sentar a los expertos en traumas complejos, sentarlos, ponernos de acuerdo, elaborar un modelo de intervención.

Boric: Si quieres, convérsalo. ¿Y cómo te fue con Claudio?

Huneeus: Claudio me dijo hablémoslo jajaja…

Boric: Ya, si necesitas una recomendación, yo estoy disponible. No creo que me corresponda a mí decir “oye contrata a esta persona”…

Huneeus: No, no, es para que sepas. No sé si hablarlo con la subse, no sé si es mejor hablarlo con el ministro y Mideso.

Boric: Háblalo con confianza con cualquiera de las personas que corresponda.

Huneeus: ¿Cachai? Ya, no, si es para que sepái’ nomás que estoy disponible en el fondo, quiero hacer esto y quiero irme dónde sea.

Boric: Yo tengo la mejor opinión.

Huneeus: Ya po.

Boric: (Tachado) Un abrazo grande, dile a la Constanza que la va a llamar el abogado.

Huneeus a Boric: “Mucho apañe. Te admiro muchísimo, muchísimo”

Huneeus: ¿Me llamaste este fin de semana? Tenía una llamada perdida de un número privado y me tincó.

Boric: Sí, era yo, había sido yo, era por lo mismo.

Huneeus: ¿No tengo cómo devolverte el llamado, no cierto? En estos casos…

Boric: Ehh no sé, me imagino que sí.

Huneeus: Sí, marco de vuelta.

Boric: No sé ah, porque sale número oculto. Puede que no.

Huneeus: Sí, ya.

Boric: Ya, ¿te doy mi teléfono?

Huneeus: ¿Mail? O algo. Feliz, en caso de cualquier cosa prefiero avisarte también sí.

Boric: Ya, espérate.

Huneeus: Espérame un segundito, ya.

Boric: +569, TACHADO

Huneeus: Oye, ya y muchas gracias por todo. Te tengo una estima, te queremos mucho.

Boric: Muchas gracias.

Huneeus: Y mucho apañe. Te admiro muchísimo, muchísimo.

Boric: Gracias, que tengas mucha fuerza, mucha fuerza para tus hijos.

Huneeus: Gigante, gigante y para la Irina también. Para lo que necesite yo también estoy disponible, porque si la Coni no le contesta… Hueón yo quiero que se esclarezca la verdad por sobre todo ¿ya?

Boric: Ya, le voy a decir.

Huneeus: Te quiero mucho. Cuídese, ánimo, fuerza.

Boric: Yo igual, gracias por todo.

Huneeus: Chau.