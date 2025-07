El panorama que le espera a Gonzalo Tapia en Sao Paulo: deberá pelear un puesto con Lucas Moura, exjugador del PSG

El delantero formado en Universidad Católica aterrizó el día de ayer en tierras brasileñas para hacerse las pruebas médicas y concretar su fichaje en el equipo paulista. Lucas Moura y Lucas Ferreira, serán los nombres con los que tendrá que competir Tapia en el Sao Paulo.

Todo parece indicar que el paso de Gonzalo Tapia por River Plate es una historia ya escrita. El delantero de 23 años llegó a Brasil y fue recibido por miembros del staff técnico del Sao Paulo, equipo en el cual firmará por 18 meses con opción obligatoria de compra, en caso de cumplir con los objetivos estipulados

“Estoy muy contento de arribar aquí. (Galoppo) me habló maravillas del club”, fueron las primeras palabras de Tapia al llegar al país carioca. Así, el jugador formado en la UC deja el conjunto argentino después de haber disputado solo siete partidos, en donde no pudo ni anotar ni tampoco asistir.

Ahora le espera una nueva realidad. El Sao Paulo no viene bien en el Brasileirao, de hecho están a un punto del descenso. Además, hace un mes despidieron a Luis Zubeldía por malos resultados. Y en su lugar asumió el histórico delantero argentino, Hernán Crespo.

¿Con quién peleará un puesto Gonzalo Tapia?

El técnico trasandino, en la mayoría de las ocasiones, juega con un 4-2-3-1. Sin embargo, en su segundo paso por Sao Paulo – ya estuvo en la banca paulista en el año 2021 – utilizó un 5-3-2 contra Flamengo el pasado fin de semana.

En caso de que Crespo se decida por la primera alineación, Tapia tendrá que disputar un puesto en el sector de extremo derecho. Su competencia en esa posición será Lucas Moura, jugador de 32 años que cuenta con pasos en el PSG y Tottenham. Para suerte de Tapia, el brasileño no está teniendo un gran año por culpa de las lesiones y esta temporada solo ha jugado 13 partidos, aportando con un gol y una asistencia.

El que será la competencia directa del formado en la UC es Lucas Ferreira, delantero de 19 años. El atacante fue el extremo derecho recurrente en la era Zubeldía, y habrá que ver si Crespo le da la misma confianza. En esta temporada ha disputado 32 partidos, en donde marcó cinco goles y dio tres asistencias.

Si Crespo decide jugar con tan solo dos delanteros, a Tapia se le puede complicar más el panorama. En el duelo frente a Flamengo, el estratega jugó con André Silva y Oscar, el mismo que tuvo un recordado paso por el Chelsea, en delantera. Dos nombres muy potentes en el papel.

A estos dos, se le suma Ryan Francisco, una de las joyitas que tiene el Sao Paulo, atacante de tan solo 18 años, que siempre es el cambio natural de André Silva. También está el argentino Jonathan Calleri, sin embargo, en abril sufrió una rotura de ligamentos, por lo que se espera que esté afuera toda la temporada.

Cualquiera sea el sistema de juego utilizado, el panorama para el futbolista nacional no será fácil, sobre todo al considerar que Crespo no pidió expresamente la llegada de Tapia al plantel. “Yo con todo refuerzo que llega estoy contento. Pero acá el que baja el martillo es la directoría, no yo”, fueron las palabras del técnico al ser consultado por el chileno.

Según SofaScore, Gonzalo Tapia en las últimas dos temporadas registra 40 partidos jugados, 11 goles, 4 asistencias, 29 pases decisivos, 24 regates exitosos y 64 faltas sufridas. Habrá que ver si estos números ayudan a Crespo y compañía a salir de la parte baja del Brasileirao, y al mismo tiempo pelear la Copa Libertadores.

A la espera de la confirmación oficial del club, Tapia se sumaría a Pulgar, Aravena, Kuscevic y Román, en el fútbol brasileño, buscando una segunda oportunidad en el fútbol internacional después de su opaco paso por River Plate.

El próximo desafío del Sao Paulo será el miércoles 16 de julio de visitante ante el Bragantino por el Brasileirao. Los octavos de final de la Copa Libertadores serán el 12 de agosto contra Atlético Nacional, duelo en el Tapia podría ser parte.