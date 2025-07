Zoom a las nominaciones de los Emmy 2025: la revancha de Pedro Pascal, el dominio de Severance y los reconocimientos clave de Adolescencia

Pedro Pascal está nominado a la categoría de Mejor actor principal en serie dramática, mientras que Severance, de Apple TV+, lidera la 77ª edición de los Premios Emmy con 27 nominaciones, seguida por The Penguin y The Studio. La ceremonia se realizará el 14 de septiembre

A pocos días de cruzar la mitad del año, y con la suerte de la temporada televisiva sobre la mesa, llega el listado de nominaciones a la 77ª edición de los Premios Emmy, otorgados por la Academia de la Televisión estadounidense. Como es habitual, hay sorpresas y series que se consolidan. Si el año pasado Shōgun y The Bear fueron las más destacadas, esta temporada producciones como The Last of Us, Severance, The Studio y Adolescencia buscan quedarse con ese lugar.

La serie Severance, de Apple TV+, lidera esta edición de los premios con un total de 27 nominaciones. The Penguin, de HBO Max, le sigue con 24 menciones. En tercer lugar empataron The Studio (Apple TV+) y The White Lotus (HBO Max), con 23 nominaciones cada una, de cara a lo que será la premiación, que se transmitirá en vivo el próximo 14 de septiembre.

La revancha de Pedro Pascal

Chile estará representado en la ceremonia de la mano del carismático Pedro Pascal, quien vive su mejor momento en 2025, no solo por su exitoso presente en el cine, sino también por las nominaciones de The Last of Us y por el reconocimiento a su actuación en la serie.

El actor chileno fue nominado como Mejor actor principal en una serie dramática, categoría en la que competirá con Sterling K. Brown, por la serie Parasite (disponible en Chile a través de Disney+); el experimentado Gary Oldman, por su papel en Slow Horses (Apple TV+); Adam Scott, por Severance; y Noah Wyle, por The Pitt, serie ambientada en un hospital y que se puede ver en HBO Max.

Con esta nominación, Pedro Pascal busca su revancha personal en los Emmy, luego de que hace dos años no lograra quedarse con el galardón por su interpretación de Joel Miller. En esa ocasión, la Academia premió a Kieran Culkin por su memorable papel de Roman Roy en Succession. Aun así, el actor chileno tuvo un rol destacado en la ceremonia, al entregar el premio a Mejor actor de reparto en una serie dramática.

La hegemonía del elenco de The White Lotus

Otro de los puntos a destacar en las nominaciones a los Premios Emmy es el reconocimiento al elenco de la tercera temporada de The White Lotus. En la categoría de Mejor actor de reparto en una serie dramática, de los siete nominados, tres pertenecen a la exitosa serie de HBO: Walton Goggins, Jason Isaacs y Sam Rockwell.

Por su parte, Severance también suma tres nominados en esta categoría: Zach Cherry, Tramell Tillman y John Turturro. El “disidente” entre los candidatos es James Marsden, nominado por Parasite.

En el caso de las actrices de The White Lotus, incluso acapararon más nominaciones que sus compañeros. En total, cuatro mujeres del elenco fueron nominadas en la categoría Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell y Aimee Lou Wood. Con esto, ya son siete intérpretes del elenco nominados a los premios.

La lista de actrices nominadas en esta categoría la completan Katherine LaNasa, por The Pitt; Patricia Arquette, por Severance; y Julianne Nicholson, por Parasite.

La apuesta de Netflix

Para esta versión de los premios —y con sólidas nominaciones por parte de sus rivales en distintas plataformas—, la carta más fuerte de Netflix parece ser Adolescencia. El drama psicológico recibió nominaciones clave, como su inclusión en la categoría de serie limitada, es decir, producciones con más de dos episodios y una duración mínima de 150 minutos.

En esa misma categoría, Adolescencia competirá con otras series de la plataforma, como la distópica Black Mirror y su séptima temporada, y la serie de true crime Monsters, que retrata el caso de los hermanos Menéndez. También están nominadas El Pingüino y Dying for Sex, esta última disponible en Disney+.

La serie que generó amplio debate y conversación tuvo entre sus personajes más destacados al de Owen Cooper, actor británico de 15 años, quien hoy fue nominado a Mejor actor de reparto en una serie limitada. Aunque parte como favorito, competirá con nada menos que Javier Bardem, nominado por su interpretación de José Menéndez en la serie de true crime Monsters. En la misma categoría también figura Ashley Walters, por su papel de detective en Adolescencia.

En la categoría femenina, también aparecen Erin Doherty y Christine Tremarco, nominadas por sus actuaciones en la misma serie. Su director, Philip Barantini, fue nominado a Mejor dirección en serie limitada, al igual que los guionistas Jack Thorne y Stephen Graham, quienes recibieron menciones por el guion de la producción.

Una de las sorpresas de esta edición es The Studio, serie de comedia creada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Pérez para el servicio de streaming Apple TV+, estrenada el 26 de marzo de 2025. La historia sigue a Matt Remick (interpretado por Seth Rogen), el recién nombrado director de la productora cinematográfica Continental Studios, quien intenta salvarla de una crisis financiera en medio de una industria en transformación por los cambios sociales y económicos.

Entre las nominaciones que recibió The Studio destacan: Mejor serie de comedia, Mejor actor principal en una serie de comedia para Seth Rogen, y Mejor dirección en una serie de comedia por el episodio The Oner.

Los Emmy también son espacio para figuras consagradas que siguen vigentes en televisión y plataformas de streaming gracias a producciones que capturan nuevas audiencias. Este año, uno de esos casos es el de Kathy Bates, histórica actriz de 77 años, nominada por su rol de Madeline Matlock en el drama legal Matlock. La intérprete ya cuenta con reconocimientos en los Emmy: en 2012 recibió su primer premio en la categoría Mejor actriz invitada en una serie de comedia por la novena temporada de Two and a Half Men, y un segundo en 2013 como Mejor actriz de reparto en una miniserie o película por su papel de Delphine LaLaurie en American Horror Story: Coven.

Finalmente, también habrá espacio para series que ya han triunfado anteriormente, como The Bear, que vuelve a estar nominada en la categoría Mejor serie de comedia, junto a otras producciones como Hacks y Only Murders in the Building.

En el caso de los dramas, también está nominada Andor, uno de los múltiples spin-offs de Star Wars producidos por Disney+. En esa categoría también aparecen La diplomática (Netflix) y la más nominada de esta edición: Severance, que busca ser la más premiada de los Emmy 2025.