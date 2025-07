Tendencias 17 de Julio de 2025 La ciencia detrás del bostezo: las neuronas espejo y el origen del por qué es tan contagioso

¿Por qué no podemos escapar de un bostezo? Incluso muchas veces, las personas aseguran no tener sueño, sin embargo, bostezan sin tener ganas porque vieron a otro haciéndolo. "Una de las teorías más aceptadas es que los bostezos contagiosos están relacionados con las neuronas espejo", explicó a The Clinic el académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, René Vidal.