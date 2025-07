El ambicioso regreso de Dënver tras 10 años: trabajan en nuevo álbum y preparan show especial en el Club Hípico

Después de una década sin estrenos, el dúo chileno Dënver vuelve con "Bien Tú Mal", una nueva canción que marca el inicio de una etapa creativa y la celebración de los 15 años de su influyente álbum Música, gramática, gimnasia.

El 11 de octubre de 2024, Dënver vivió una de esas jornadas que son un sueño para cualquier artista. El dúo oriundo de San Felipe tuvo el honor de abrir el espectáculo de Paul McCartney en el Estadio Monumental de Santiago. Con ello, la banda sumaba un nuevo hito a su regreso, que ahora además incluye nueva música.

Diez años después de su último álbum y tras un extenso período separados para dedicarse a sus proyectos personales, Mariana Montenegro y Milton Mahan anunciaron “Bien Tú Mal”, una canción con una vibra alegre, disco y vintage, al estilo de su histórico álbum Música, gramática, gimnasia, que este año cumple 15 años desde su debut.

La nueva canción es el resultado del buen recibimiento del público ante el regreso de la banda a los escenarios. Lo que comenzó como un solo show para recordar los clásicos de Dënver terminó despertando en la dupla las ganas de seguir girando y, ahora, de lanzar nueva música. Milton Mahan cuenta a The Clinic que actualmente buscan hacer un álbum completo con nuevas creaciones.

Milton explica que, de cara a este proceso creativo para un nuevo álbum, esperan que sea más maduro y que se note el bagaje del dúo. En los últimos años, Montenegro se ha adentrado en la música electrónica. “A mí la música electrónica me parecía muy fría, pero me parece entretenida. Y creo que en ese equilibrio, cuando nos metemos al estudio, ella me trae un beat y yo le meto una guitarra, y empiezan a pasar cosas distintas que si las hiciéramos por separado”, señala.

Nueva música

Con esta nueva canción, Dënver vuelve a estrenar música tras Sangre cita, su último álbum del 2015. En estos diez años, el pop chileno ha dado un paso atrás tras sus años más gloriosos, cuando incluso era destacado internacionalmente por artistas como Gepe o Javiera Mena. Hoy, en el Top 50 de Spotify en Chile, lo que reina son los artistas nacionales urbanos.

“A la hora de hacer música, a mí me parece súper bien y entretenido cómo ha cambiado la escena. Claro, después de 10 años apareció un montón de gente joven, con nuevas ideas, y uno también se permite algunas cosas. Me gusta”, analiza el dúo.

En 2025, la banda también celebra los 15 años de uno de los álbumes clave del pop chileno de este siglo: Música, gramática, gimnasia. Sobre este trabajo, Milton dice que lo llena de orgullo y recuerda que fue hecho con un presupuesto limitado, lo que hace aún más valioso haber generado tanto impacto en una generación que quedó marcada por canciones como “Los adolescentes” o “Lo que quieras”.

La canción estuvo acompañada del lanzamiento de un videoclip, dirigido por Felipe Wein y la productora argentina Búnker. El clip es una analogía del regreso. “Que la gente interprete y sienta ‘Bien Tú Mal’ de formas completamente inesperadas a como fue concebida; esa expansión del arte, esas profundidades de interpretaciones posibles es lo que más me interesa, y que con el tiempo más me ayuda a descifrar un poco lo que tratamos de hacer”, dice Milton.

El duo se prepara para presentar su nuevo concierto será en la mítica fiesta Open Blondie 2025, donde prometen “sorpresas, fiesta interminable, oscuridad, vampiros y todo lo que pide la noche más icónica de Halloween” en el Club Hípico de Santiago. “Y de ahí, vamos a ir poco a poco develando nuestros nuevos pasos”. Por mientras, ya podemos practicar los nuestros para hacerlos relucir al son de “Bien Tú Mal”.