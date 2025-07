“Alicia en el Show de las Maravillas”: el clásico de Lewis Carroll llega a los escenarios de Chile con Fernanda Finsterbusch como protagonista

El clásico de Lewis Carroll regresa con una Alicia atrapada en el mundo digital. La obra se presentará el 2 y 3 de agosto en el Teatro CA660, con una puesta en escena que mezcla danza, efectos especiales y reflexión familiar. El rol principal está a cargo de Fernanda Finsterbusch.

Compartir

Si hay una novela que está en el imaginario colectivo, esa es “Alicia en el país de las maravillas”. Un clásico que ha sido llevado al cine tanto en versión animada como con actores reales. Ahora, regresa al escenario local con un montaje a cargo del Grupo Toso, previo al “Día del Niño”.

Inspirado en el clásico de Lewis Carroll, este montaje presenta a una nueva Alicia: curiosa, creativa y atrapada en un mundo dominado por las redes sociales, los filtros y las pantallas. El elenco está formado por conocidos actores del teatro y la televisión. En el papel de Alicia está Fernanda Finsterbusch; el rey es interpretado por Carlos Díaz, el sombrerero por Hernán Contreras y el súbdito por Pablo Guerra.

La cita es el 2 y 3 de agosto en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes. Con coreografías , animación digital y efectos especiales, “Alicia en el Show de las Maravillas” no solo entretiene, según el equipo productor, sino que también invita a reflexionar sobre la identidad, la autenticidad y el valor de la desconexión en un mundo hiperconectado.

La protagonista

Quien da vida a esta nueva versión de Alicia es Fernanda Finsterbusch, actriz que también ha participado en teleseries de Mega. Sobre el exigente proceso de preparación del montaje, señala: “Llevamos ensayando hartos días, son muchas horas seguidas para poder montar el proyecto completo. Es largo, y además es un personaje protagónico, entonces estoy presente a lo largo de casi toda la obra”, dice la actriz.

En cuanto a la preparación Finsterbusch agrega que “Es harto trabajo, muchas horas humanas ensayando, harta danza, harta creación propia también, y claro, está el desafío de encontrar a tu propia Alicia”.

La actriz también se refiere al enfoque artístico de la obra y a cómo, a pesar de estar dirigida a un público familiar, no se trata con menor rigurosidad: “El texto también es parte de un musical familiar, pero no por eso se trata con menos seriedad. Para mí, es el mismo trabajo que con el guion de una película: hay que hilar fino. No porque el público sean niños uno tiene que pasar cosas por alto”. dice.

Para la protagonista de “Alicia en el Show de las Maravillas” la expectativa es que “la gente lo disfrute, que lo pase bien, que entren y salgan con ganas de ver más. Que queden felices, rodeados de una sensación de alegría, de haber compartido un momento agradable con su familia. Que los niños la disfruten, que salgan alegres”.

Las entradas para ver “Alicia en el Show de las Maravillas” el 2 y 3 de agosto, en el Centro Cultural CA660 de la Fundación CorpArtes (Rosario Norte 660, Las Condes), ya están disponibles a través de TICKETPLUS.