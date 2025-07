Un paternal Pedro Pascal deslumbra como Reed Richards y se consagra como figura del cine Hollywoodense con su rol en Los 4 Fantásticos

El actor chileno llega este jueves a los cines nacionales interpretando al Dr. Reed Richards, el líder y guía emocional de Los 4 Fantásticos. La saga, que en 2025 vivirá un nuevo reinicio tras el fallido intento de 2015, nunca ha logrado consolidarse en el cine. Ahora, con Pedro Pascal en el rol principal, la historia adquiere un tono renovado y una calidez especial gracias a su presencia.

El 2025 se perfila como el año de consolidación de Pedro Pascal en la pantalla grande. Tras ganarse un lugar en el mundo de las series con sus roles en The Mandalorian y The Last of Us, el actor chileno tiene tres estrenos cinematográficos programados para este año. El primero llega esta semana a Chile: Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, un nuevo intento de Marvel Studios por impulsar una franquicia que nunca ha logrado convencer del todo. En esta versión, Pascal da vida al Dr. Reed Richards, personaje que anteriormente fue interpretado por Ioan Gruffudd y Miles Teller.

La película dirigida por Matt Shakman tiene como eje a la legendaria familia de Marvel y al primer equipo de superhéroes creado por Stan Lee y el escritor, editor y artista Jack Kirby. A Pedro Pascal lo acompañan Vanessa Kirby como Susan Storm, la Mujer Invisible; Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing; y Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana.

En la primera escena de la película —al interior del Edificio Baxter— Pedro Pascal busca entre los objetos del baño un poco de yodo. Rápidamente se revela uno de los grandes nudos de la historia: la paternidad que deberá afrontar la pareja de superhéroes mientras intentan mantener a salvo el planeta Tierra de Galactus, el inmenso supervillano que convirtió a Radd en Silver Surfer (Julia Garner), aplastando su voluntad para que ella pudiera conducirlo hacia mundos habitados cuando fuese necesario y así saciar su hambre.

El inicio de la película se centra en el desarrollo de los países durante los años 60, con una oda al retrofuturismo y guiños a la carrera espacial de la vida real. Con ese paisaje de tranquilidad —y donde la política de los acuerdos ha sido una forma de resolver conflictos para los 4 Fantásticos—, se configura una cinta ligera y entretenida.

A sus 50 años, Pedro Pascal muestra en la pantalla grande su faceta paternal y protectora. Su papel de ingeniero que domina todos los niveles de la física se apoya en esas canas que asoman en su cabeza, reflejando la mezcla entre su rol de padre y el de superhéroe, una dualidad que por momentos es difícil de separar cuando enfrenta una amenaza galáctica que pretende destruir el planeta del nuevo integrante de la familia.

El actor, nacionalizado estadounidense, se convirtió en el tercer intérprete en dar vida a este personaje en el cine. Eso sí, su elección no estuvo exenta de polémica. El propio actor reconoció que la reacción de algunos seguidores fue, al menos, intensa, y que las críticas lo impactaron de forma particular. Para Pascal, las opiniones sobre su físico fueron especialmente duras, por lo que se concentró en cumplir con las expectativas de los siempre exigentes fanáticos del mundo Marvel.

Antes del estreno, el director destacó la química que el grupo mostró desde el primer día. Un detalle que se refleja especialmente en la pareja protagónica, que logra construir un ambiente cálido y familiar al interior del cuartel de los superhéroes; una calidez que traspasa la pantalla y que se sostiene en esa relación de padres. Incluso, la propia actriz ha mencionado que formaron un estrecho vínculo desde el comienzo del rodaje.

Con la elección de estos nuevos superhéroes, Marvel logra dejar atrás los fracasos anteriores que no lograron encantar ni hacer justicia a una de las caricaturas más populares y a una de las historias de cómics más reconocidas del universo. A la cabeza, Pedro Pascal, que logra ser todo en uno: héroe, padre, esposo y científico brillante, demostrando que su gran año en el cine puede ser solo el primero de varios.

A fin de mes, también se estrena en los cines chilenos Amores Materialistas, una película dirigida por Celine Song —conocida por Vidas Pasadas—, en la que Pascal forma parte de un triángulo amoroso junto a Dakota Johnson y Chris Evans. En el año clave de Pedro Pascal también aparece Eddington de Ari Aster que se estrenó hace pocos días en Estados Unidos.