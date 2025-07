Denuncia por ataques de trolls a Matthei queda sin piso: senadores se desmarcan y directivas de Chile Vamos piden evitar vía judicial

La arremetida judicial que preparaba un grupo de senadores de RN, liderados por Francisco Chahuán, finalmente no convenció a la coalición y algunos de sus impulsores terminaron desistiendo de la idea. Hasta esta mañana solo se mantenía el interés de Chahuán y la senadora Carmen Gloria Aravena. Además, la iniciativa había comenzado a generar ruido en el sector, al punto que miembros de las directivas llamaron a mantener el conflicto solo en el ámbito político. De hecho, esta mañana tomaba fuerza la idea de buscar un compromiso formal entre los partidos políticos por combatir las campañas digitales de desinformación.

Compartir

“Esto es como la canción de los perritos”, decían al interior de Chile Vamos cuando esta mañana se les consultaba por el estado de la denuncia criminal que se esperaba que ingresara hoy un grupo de senadores de RN para investigar la “campaña asquerosa” en las redes sociales en contra de la candidata presidencial Evelyn Matthei.

Se trataba de una idea que reveló la propia abanderada el pasado lunes al volver a poner sobre la mesa los ataques que ha recibido en su contra por parte de cuentas que ellos asocian a adherentes del candidato José Antonio Kast (Partido Republicano).

Ese día, en entrevista con Radio Infinita, Matthei mencionó que un grupo de senadores de Renovación Nacional estaba afinando la presentación de una querella y que ella misma evaluaba la opción. “Tengo que hablarlo con mi abogado, no he alcanzado a hacerlo”, preciso más tarde en una actividad en Buin.

En Chile Vamos, sin embargo, señalan que la idea de judicializar la campaña levantó fuertes reparos al interior de Chile Vamos. Si bien en la coalición comparten que es adecuado levantar la discusión sobre el mal uso de las redes sociales en la opinión pública, varios dirigentes no coinciden en que el tema se lleve a otras instancias, debido a las consecuencias que esto podría generar en el ámbito electoral.

Algunos mencionan que esto podría complicar aún más las negociaciones con los republicanos para lograr pactos por omisión u otro tipo de acuerdos en las elecciones parlamentarias, mientras que otros creen que esto podría llevar por tensionar más de la cuenta la campaña entre los candidatos de la derecha, en momentos en que Matthei se encuentra en el tercer lugar de las encuestas, alejadas de Kast y la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Desmarque de los senadores

En las últimas horas, asimismo, algunos senadores que promoverían la denuncia criminal se comenzaron a desmarcar de la iniciativa.

Si en un principio al interior de RN se señaló que serían cinco los senadores que impulsarían esta vía judicial. Ahí se consideró a Francisco Chahuán, Rafael Prohens, María José Gatica, Paulina Núñez y Carmen Gloria Aravena, quien es independiente. La iniciativa, de hecho, la lideró Chahuán al hacer un punto de prensa el lunes en la sede de su partido para dar detalles del escrito que se preparaba por el abogado Eduardo Riquelme.

El senador RN Francisco Chahuán. Foto: Agencia UNO

Sin embargo, con el paso de las horas las senadoras Núñez y Gatica optaron por no ser parte de la acción judicial. Cercanos al senador Prohens señalan que tampoco está arriba de la idea.

En el sector, de hecho, hay quienes cuestionan los tiempos para anunciar esta arremetida y aseguran que nunca se gestionó adecuadamente la acción.

Así, hasta este mediodía se señalaba que la idea seguía siendo promovida solo por Chahuán y Aravena, y que se estaba a la espera de una conversación con la candidata Matthei para evaluar el curso de la acción. De todos modos, se daba por descartado que el texto se presentara hoy. Y tampoco había claridad de si se continuaría con esta ofensiva.

“Yo al menos creo que esto es necesario y no sé cuál es el motivo de por qué el resto de los senadores desestimó firmar. Lo encuentro lamentable“, señaló Aravena al ser contactada por The Clinic.

Y añadió: “Lo ideal hubiera sido que firmáramos todos los senadores de la bancada, pero nosotros nos hemos comprometido hasta el final para apoyar esta iniciativa. Creemos que es justa y necesaria en estos tiempo, debido a los avances de la inteligencia artificial y los fake news“.

La senadora Carmen Gloria Aravena. Foto: Agencia UNO

Idea no convenció al comando ni a las directivas de Chile Vamos

La idea de judicializar la campaña tampoco convenció a miembros del comando de Matthei. Si ayer en la reunión de coordinación del comité político algunos parlamentarios manifestaron reparos, otros miembros del equipo de Matthei también mantenían dudas.

Ahí señalan que la acción judicial es una idea que surgió dentro de RN hace unas semanas y que Matthei no ha tenido el tiempo para evaluar seriamente la presentación de una querella con su abogado. Además, hay quienes señalan que es importante evaluar si la denuncia iba a conseguir avanzar en su tramitación o si lo mejor era optar por buscar una condena social.

De hecho, aquello fue parte de lo que señaló esta mañana la candidata en una entrevista en Radio Pauta. “La querella en realidad es de varios senadores de Renovación Nacional. No he hablado con ellos en estos últimos días, no sé cómo va el tema. Lo que sí me parece superimportante es que estos temas se conversen, que la gente entienda lo graves que son, y lo que yo hubiera esperado es que el candidato Kast hubiera dicho que esas prácticas son inaceptables. Y hasta el día de hoy no lo ha dicho”, sostuvo Matthei.

Por otra parte, dirigentes de la coalición han manifestado sus reparos a la presentación de la denuncia. “No es bueno judicializar la campaña, no es bueno que nuestro sector se va enredado en un juicio ni nada por el estilo”, dijo el jefe de los senadores UDI Sergio Gahona, en Emol TV.

Asimismo, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, manifestó en Radio Duna que “habiendo una condena transversal en el mundo político, me parece que es mejor que los problemas de la política se resuelvan en el ámbito de lo político”.

Precisamente, la idea tampoco convenció a miembros de las directivas de los partidos de la coalición. Así, esta mañana se señalaba que una idea que ha ido ganando terreno es conseguir un compromiso formal de los partidos políticos para combatir este tipo de campaña de desinformación, más que la vía judicial.