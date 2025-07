Política 31 de Julio de 2025 Comando de Matthei cita a sesión de fotos con la candidata en medio incertidumbre por eventuales descuelgues en Chile Vamos

Hasta el comando de la abanderada presidencial llegarán esta tarde quienes buscan competir por un cupo en el Congreso, en los comicios de noviembre, para fotografiarse con la exalcaldesa de Providencia. El encuentro, no obstante, se dará en medio del pesimismo de algunos dirigentes por el rumbo de la campaña y el posicionamiento de José Antonio Kast en las encuestas. En el bloque, de hecho, hay quienes temen que si no existe un repunte, varios se desmarquen y busquen un acercamiento con el republicano. "Eso va a ocurrir y va a suceder, es un hecho de la causa. Una prueba de eso es que hoy está la oportunidad para sacarse la foto con la candidata y no tengo dudas de que la concurrencia no será la esperada", dice el diputado RN Andrés Celis.

