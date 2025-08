La ruta de la torta tres leches: del Giratorio a La Berlín, ocho lugares donde probarla en todas sus versiones

Para terminar una comida o para acompañar un café. O para comerla en casa, maratoneando una serie. Como sea y donde sea, siempre es un buen momento para disfrutar de esta muy dulce y rica torta.

Compartir

Tiene sus orígenes en algún lugar de Centroamérica y debe su nombre a que en su preparación se utiliza leche evaporada, crema y leche condensada. Es decir, torta tres leches. Lleva también merengue y manjar, aunque tiene varias otras versiones que involucran más ingredientes. Y aunque actualmente es muy popular y se le encuentra como opción de postre en muchos restaurantes y como éxito de ventas en numerosas pastelerías, hasta hace unos quince años no se veía tanto por estas latitudes. Pero claro, llegó con fuerza y tiene no pocos adeptos. Yo soy uno más y por lo mismo aquí va una selección, como siempre, muy personal.

La torta tres leches favorita de los brasileños

El restaurante Giratorio es ampliamente conocido porque, tal como lo indica su nombre, su comedor gira lentamente mientras la gente come y disfruta de una panorámica de la ciudad de Santiago. Además, también es reconocido por ser un lugar que los turistas brasileños no dejan de visitar cuando pasan por Santiago, sobre todo en los meses de invierno. Y justamente los brasileños son los que suelen pedir con bastante frecuencia la torta Tres Leches ($7.800) que se elabora en el mismo restaurante y que está muy buena. De textura muy suave y -como explican en el Giratorio- rellena con dulce de leche argentino. Queda tan buena que a los brasileños les da lo mismo ese detalle.

Nueva Providencia 2250, teléfono 222321827, Providencia.

Tres leches con un toque peruano

Cuando se visita un restaurante de comida peruana por lo general al momento del postre se pide una crema volteada o un suspiro limeño. Ahora bien, si van al muy peruano Panchita, les recomiendo aguantar la tentación de pedir lo de siempre y atenderse con su torta Tres Leches ($8.800), que viene siempre bien mojadita y con un toque de vainilla. Al final, un Tres Leches bien especial.

Nueva Costanera 3979, teléfono 996094839, Vitacura.

¿La mejor torta tres leches de la ciudad?

Muchos dicen que la Tres Leches de la galletería Laura R es la mejor de Santiago. Debo ser honesto y reconocer que tantas de estas tortas no he comido en las distintas zonas de Santiago como para confirmar una aseveración así, pero igual puedo decir que la preparación que hacen en Laura R está increíblemente buena. Viene en formato de torta tradicional ($52.200 para veinte personas) y se trata de un postre muy suave al paladar, ligeramente perfumado y con una cubierta de delicado merengue que genera un juego de texturas realmente exquisito. En resumen, si no es la mejor de Santiago, pega en el palo.

www.galleteria.cl

Distinto y con vista

Si alguna vez han visitado el restaurante Mestizo concordarán conmigo en que la vista que hay en ese lugar hacia el Parque Bicentenario colabora mucho en que a uno le guste lo que come ahí. Y curiosamente, una de las cosas que más recuerdo de alguna visita a este restaurante -además de la vista, obvio- es su Torta Tres Leches ($7.900), que en este sitio viene con salsa de maracuyá, lo que la hace bien novedosa y -sobre todo- recordable. Excusa ideal para volver al Mestizo, claro está, un día de sol.

Bicentenario 4050, teléfono 974776093, Vitacura.

Otro líder

Otra razón para no decretar a Laura R como el lugar donde se prepara la mejor torta Tres Leches de Santiago radica en la existencia de La Berlín, una pastelería donde tienen toda una línea de tortas Cuatro Leches. Sí, leyeron bien, cuatro. Las hay con manjar y chocolate; con lúcuma y manjar; con manjar y frambuesa y una versión solamente con manjar. Parten en los $34.000 y vale mucho la probarlas. Y si ya lo han hecho, simplemente repetirse.

www.laberlin.cl

En casa o en un café

Quererte es una cadena de cafeterías que ya cuenta con cuatro locales en el sector oriente de Santiago y en todas se puede comer una muy buena Torta Tres Leches ($5.390) en una versión bastante tradicional, con merengue y manjar. Ahora bien, si prefieren pueden ir y pedir esa misma torta, pero entera en la pastelería Quererte ($28.900 para doce personas), que funciona con ventas en línea. En resumen, la misma torta pero en diferentes formatos de consumo. A gusto del cliente.

www.quererte.cl

En el centro

Para lo que andan entre los barrios Bellas Artes, Lastarria y las calles peatonales del centro vale la pena contarles que frente a cerro Santa Lucía está la pastelería La Orquídea, que entre varias otras cosas tiene una Torta Tres Leches (desde los $10.900) en diversos formatos en cuanto a tamaño y a sabores, así que lo mejor es visitarlos o pedir algo en línea. Vale la pena.

Santa Lucía 270, teléfono 936522608, Santiago.

Un clásico

Hace más de sesenta años que partió en la calle Pedro de Valdivia la pastelería Mozart y sigue ahí hasta ahora, además de un local que tiempo después sumaron en Vitacura. Debe ser una de las pastelerías más clásicas de la ciudad y además un sitio donde se elabora una muy buena Torta Tres Leches (desde $38.100), bien clásica y sabrosa. Entonces, por historia y por sabor, vale la pena probarla.

www.mozart.cl