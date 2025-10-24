De Lima a Las Condes: la historia de Sienna Bakery, la pastelería que cruzó la frontera y busca abrirse paso en el competitivo mercado chileno

Tras consolidar su presencia en Lima con cinco locales, la pastelería peruana Sienna Bakery dio el salto a Chile con la apertura de su primera tienda en Las Condes.

La historia de Sienna Bakery comenzó a fraguarse gracias a la afición de las peruanas Nicolle Pegot-Ogier y de su madre, Hanny Rodrigo, por la pastelería. Ambas apostaron por seguir sus sueños en septiembre de 2019, cuando comenzaron horneando postres en la cocina de su casa en Lima y vendiendo sus productos a amigos y familiares.

“Comencé creando un Instagram en la cocina de mi casa a finales de 2019. Me logré todo, me logré todo: el horno de mi casa, la refrigeradora; mi cuarto era el almacén de cajas, la cocina, el taller. Hasta que llegó un momento en que mi papá me dijo ‘por favor, alquila un local‘”, recuerda Nicolle desde su casa en Perú, en conversación con The Clinic.

Tras el éxito inicial, abrieron un pequeño local en el distrito de La Molina, en Lima, pero justo coincidió con la pandemia, y decidieron cerrar este recinto para buscar uno más amplio. El siguiente paso fue solicitar un préstamo bancario para instalarse en un espacio más grande en Miraflores, zona que la fundadora de Sienna Bakery describe como similar a Las Condes.

“Ahí fue cuando apostamos y abrimos este local más grande y nos hicimos más conocidas, hasta que en 2021 comenzamos a crecer”, afirma. Desde ese entonces, la marca materializó la apertura de cuatro recintos más en la capital del país vecino, con presencia en los distritos de La Molina, Miraflores, Surco, San Isidro y Chacarilla.

La llegada de Sienna Bakery a Santiago

En septiembre de este año, Sienna Bakery dio el primer paso en su proceso de internacionalización, abriendo las puertas de su primer local en Santiago, específicamente en San Pascual 59, en la comuna de Las Condes. “Uno de nuestros sueños siempre había sido internacionalizarnos, y comenzamos a analizar los países cercanos a nosotros, de la región, y Chile la verdad que nos llamó mucho la atención”, reconoce Nicolle.

Tras ello, cuenta que vinieron a Chile para analizar el mercado, y se percató de que “muchos restaurantes peruanos que son muy buenos acá, tuvieron éxito allá. Había mucha oferta de pastelerías, pero ninguna peruana, y hicimos la hipótesis de que si a los restaurantes peruanos les había ido bien, al chileno le gustaría nuestra gastronomía, y no solo en lo salado, sino también en los postres”.

En el camino, se asociaron con un conocido, también peruano, que vive en Chile, y los asesoró al momento de hallar el lugar donde establecerse.

—¿Cuál dirías que es el sello de Sienna Bakery? ¿En qué se diferencia su propuesta de otras pastelerías?

—Cuando viajamos a Chile nos dimos cuenta que había muchas propuestas muy buenas de pastelerías, pero sí sentíamos que había un espacio distinto. Nuestra propuesta consideramos que es diferente, en verdad nos enfocamos mucho en el empaque, en la experiencia, en el local, en la presentación, no solo que sea súper rico, sino también que sea bonito, desde el lazo, la caja, la bolsa, que toda tu experiencia en general sea linda, desde que te recibimos hasta que te llevas el postre, lo llevas a tu casa, lo comes.

La verdad es que nos arriesgamos, solo por este símil como de la gastronomía peruana. Hicimos pruebas antes de abrir la tienda, de personas conocidas, y nos dimos cuenta que los chilenos son dulceros al igual que nosotros. Entonces, la verdad es que nos pareció un mercado interesante, un mercado grande.

—¿Cuál es el formato o la clasificación de Sienna Bakery acá en Chile?

—Somos pastelería, no somos ni cafetería, ni panadería, no hacemos pan en realidad, solo vendemos postres. En Chile lo que quisimos hacer es una pastelería, o sea nuestro foco y nuestro core business son los postres, pero los complementamos con el café y el té.

—Si bien abrieron recientemente, ¿han considerado, eventualmente, abrir más locales en Chile?

—La verdad es que sí, nos gustaría, pero hoy en día nuestro objetivo es consolidar la operación. No me está siendo fácil también a la distancia, tengo que estar viajando bastante, porque tenemos que consolidar la producción, las personas de atención, el entrenamiento, consolidar la tienda que tenemos ahorita. Y una vez que estemos más asentados, pensar en crecimiento, pero en realidad sí nos encantaría.

Junto con ello, Nicolle declara que “Chile es un mercado nuevo, queremos conocer a los clientes, queremos que nos conozcan, que nos quieran. Yo creo firmemente en eso, en consolidar, tener una red de clientes fidelizados, que nos ayuden, que nos impulsen a mejorar, y una vez que tengamos todo bien controlado, pensar en crecer”.

“Creo que si ya estoy en Chile, prefiero apostar por ese país y por el mío, y de repente, de acá a algunos años, pero hoy por hoy, yo prefiero enfocarme en Perú y en Chile”, agrega.

Con este enfoque, la marca peruana Sienna Bakery busca consolidarse en el competitivo mercado chileno de la pastelería, y desde su nueva casa en Las Condes, conquistar a los fanáticos del buen postre.