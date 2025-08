Leonardo “Pollo” Véliz: “En Colo Colo han apelado a contratar el pasado porque no pueden vender el futuro, el trabajo en divisiones menores es pobre”

El extécnico de la selección Sub 17 que fue tercera en el Mundial de Japón 1993, abordó en profundidad la realidad de las divisiones menores en Chile y la poca participación de los juveniles que tiene en jaque al Cacique para cumplir los minutos Sub 21. Además, criticó duramente a Arturo Vidal. "Toda la prensa deportiva sabe la vida que tiene fuera de la cancha de fútbol, no se comparece con lo que debe ser un buen profesional", asegura Véliz.

Colo Colo sufre por segunda temporada consecutiva por los minutos Sub 21. Aunque quedan 13 fechas para el término del Campeonato Nacional, los albos son el segundo equipo con menor participación de juveniles en lo que va del torneo. El Cacique suma 921 minutos, solo superado por Limache, que registra 752′. Así, el equipo dirigido por Jorge Almirón tiene promediar 75 minutos de jugadores Sub 21 por partido para llegar a los 1.890´que exige el reglamento.

Uno que está preocupado por la situación del Cacique es Leonardo “Pollo” Véliz. El histórico jugador del “Popular” y extécnico de la selección Sub 17 que fue tercera en el Mundial de Japón 1993, lanzó en 2022 su libro Sin Amagues, en donde relata diversas anécdotas de su carrera, como el viaje de la selección a la Unión Soviética en 1973. Actualmente imparte capacitaciones a entrenadores de fútbol y realiza una charla llamada Coaching C7, en donde habla sobre liderazgo, trabajo en equipo, y del presente del fútbol chileno, entre otros temas.

En conversación con The Clinic, Véliz no oculta su molestia por el presente del Cacique. “Estoy preocupado por lo que pasa en Colo Colo. Por ser un equipo importante, siempre tiene la obligación y la premura de ganar. Puede jugar bien o mal, pero tiene que ganar. Eso mantiene contento a los dirigentes, al cuerpo técnico, a los jugadores y a la hinchada”.

“Pero la realidad es distinta. En Colo Colo están haciendo las cosas muy mal a nivel dirigencial. Hay peleas internas, hay dos trincheras que están peleadas a muerte. Eso es una mala señal para el resto de los colocolinos”, dice.

“Después viene el caso del entrenador, de Almirón, que lo querían echar pero no se puede ir porque no tienen plata. Pierde autoridad y liderazgo frente al grupo. Y en el grupo hay jugadores que no están rindiendo como corresponde“, agrega Véliz.

El histórico jugador de los albos asegura que el club tiene una burbuja porque no puede vender jugadores jóvenes a mercados rutilantes en el extranjero. “En Colo Colo han apelado a contratar el pasado porque no pueden vender el futuro, el trabajo en divisiones menores es pobre. Los jugadores que saca son todos con fallas de fábrica, psicológicas“, asegura.

“No responden a lo que tiene que ser un buen profesional, que tienen que ir a un continente como el europeo donde realmente hay que ir con la película bien clara. Colo Colo no tiene jugadores para vender en mercados apetecibles, en donde pueden sacar plata y poder despedir a Almirón y que venga otro”, enfatiza Véliz.

Leonardo Véliz es tajante en decir que Colo Colo ha trabajado mal sus divisiones inferiores. “De todos los jugadores Sub 21 que están en la banca, como los dos Gutiérrez, Oroz y Marchant. Este último es el único que está mostrando algo”.

“¿Qué entrenador se atreve a poner a un jugador Sub 21 que viene mal preparado? Tiene que ponerlo por obligación. El técnico es el que sabe. Ese es el problema”, afirma el “Pollo”.

“Para que hablar de Jhordy Thompson, de Iván Morales, de Arriagada. Damián Pizarro prefiere estar de vacaciones que venir a demostrar sus cualidades con la camiseta de la selección. Joan Cruz se va a España a un club de tercera división y tampoco trasciende. Estamos hablando de jugadores con fallas de fábrica, como le digo yo”, comenta.

Según el exentrenador que salió tercero con la selección Sub 17 en Japón, señala que falta mucho trabajo psicológico en el cuadro albo. “No sé cuál es el método que están haciendo con los jugadores para que se enrielen. Esto es una profesión. Y lo digo en mis charlas, para lograr la excelencia en el fútbol tienes que renunciar a algo, y ese algo es la adolescencia. Hay que entegarse en cuerpo y alma a lo que tu quieres, a emprender y a lograr algo”.

Cabe señalar que Leonardo Véliz estuvo a cargo de las divisiones inferiores del Sporting de Lisboa, cuando Cristiano Ronaldo tenía 14 años. “Él vivió en soledad, porque sus padres vivían en la isla de Madeira. Y él tenía que estar en Lisboa, muy lejos de su familia. Y asumió perder su adolescencia para ser el futbolista que es hoy día. Yo pongo ese ejemplo extremo, pero hay muchos futbolistas con menor categoría que Cristiano que han renunciado a su adolescencia para lograr una carrera”, destaca.

Véliz sostiene que la responsabilidad es estructural de las instituciones, de los clubes. Y de la Federación de Fútbol de Chile y de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). “En la ANFA no creen en la formación de entrenadores como corresponde. En el fútbol amateur está el caldo de cultivo para empezar a buscar talentos. Ahí está el provecho de la elite, no en las divisiones menores de los clubes profesionales. Esa es la mínima expresión del fútbol en Chile”.

Véliz apunta a Arturo Vidal

“Por otro lado, los entrenadores quieren ‘sandías caladas’, para poder darle afirmación a lo que quiere la hinchada. ¿Qué quiere decir? Jugadores hechos y derechos. Y esos cuestan caro, como los argentinos que valen una millonada. Si es que quieren tener jugadores desequilibrantes”, critica el histórico seleccionado nacional.

Veliz agrega que fue un grueso error contratar a Arturo Vidal y a Mauricio Isla para esta temporada. “Con eso creen que pueden tener un gran equipo. Estos jugadores no han sido relevantes para poner a Colo Colo dentro de los mejores de Chile ni menos a nivel continental. Ese es el problema”.

El “Pollo” no tuvo tregua con “El King”. “Lo de Vidal es patético. Toda la prensa deportiva sabe la vida que tiene fuera de la cancha de fútbol, no se comparece con lo que debe ser un buen profesional. Ellos (jugadores) no saben que son referentes para montones de niños. Lo que ha hecho Vidal hasta el momento no da para más. Gana $114 millones de pesos en un país como el nuestro”, recalca.

“A mi me dio pena, rabia y vergüenza ver a Arturo Vidal cuando lo bajan de un helicóptero en el Estadio Monumental, le ponen una capa negra y lo suben a un caballo. Eso es propio de un país bananero, no como el nuestro. Entonces, le dices a un jugador, ‘eres dueño de lo que toques, todo lo que tocas es oro’. Y aparte le dicen ‘El Rey´, el ‘King’. No puede ser posible”, cierra Leonardo Véliz.