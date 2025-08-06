Capellán de Techo Chile advierte del narcotráfico en campamentos: “Cuando no hay presencia de instituciones hay espacio para estos grupos”

Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile, asegura que en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar no han visto presencia mayor de narcotráfico, como aseguró el arquitecto Alejandro Aravena, pero no descarta que eso sea cierto. Por el contrario, manifiesta que hay una tendencia que aumenta a la par del crecimiento de los campamentos, que tiene que ver con el posicionamiento del crimen organizado en diferentes campamentos del país. "Hay dirigentes que están muy preocupados por la seguridad, por la presencia del narcotráfico en algunas comunidades", remarca.

Compartir

A fines de julio, el arquitecto Alejandro Aravena, lanzó una ácida crítica al proceso de reconstrucción en Viña del Mar, tras el megaincendio de 2024, en la que apuntó al abandono del Estado, y cómo el narcotráfico ha tomado protagonismo de esto.

En conversación con T13 Radio afirmó que el proceso “estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco”. Sus acusaciones generaron una serie de repercusiones, y levantaron alertas ante este fenómeno.

Un testigo principal del ingreso del narcotráfico en campamentos ha sido el capellán de Techo-Chile, Benjamín Donoso. En conversación con The Clinic, el capellán asegura que en los sectores afectados por el megaincendio que han trabajado como institución no ha detectado este fenómeno, pero si en muchos campamentos en los que Techo Chile tiene presencia.

“Lo que hace es poner sobre la mesa un tema que es delicado y que es muy importante abordar. En nuestra intervención permanente en campamentos sí observamos que hay dirigentes que están muy preocupados por la seguridad, por la presencia del narcotráfico en algunas comunidades y en algunas circunstancias, que ellos miran con especial preocupación“, sostiene el capellán.

Techo Chile ha trabajado en los sectores de Viña del Mar Santa Julia, Miraflores Alto, Chorrillos Alto; y en Quilpué, en Valencia Alto y Pompeya Sur. En estos no han alertado de este fenómeno, pero no descarta que existan, y a su vez afirma, que en otros campamentos están tomando fuerza.

El avance del narcotráfico en campamentos de Chile

Posterior a la pandemia y con el auge de la migración, los niveles de familias en campamentos han llegado a altos históricos. En este escenario, el capellán Donoso alerta que, mientras sigan creciendo, más propensos son a verse tomados por el narcotráfico. Esto, a medida que no pueda llegar el Estado.

Así señala que “cuando hay dirigentes que están cerca de las instituciones, que mantienen contacto con los equipos municipales, eventualmente también con Carabineros o seguridad ciudadana, más se refuerza la capacidad que tienen esas comunidades para mantener estos espacios seguros”.

Los días post megaincendio en Viña del Mar. Foto: The Clinic.

—¿Cómo se manifiesta el narcotráfico en estos espacios?

—Nosotros trabajamos directamente en más de cien comunidades a lo largo del país, en zonas que son súper desatendidas por el Estado. Y cuando no hay presencia significativa y constante de instituciones, hay espacio para grupos que actúen fuera de la ley. Uno de los dolores que expresan muchos dirigentes es el tema de seguridad. Les preocupa especialmente cómo se ven amenazados sus niños, sus jóvenes, incluso adultos también. Es un factor de amenaza. Esto es una realidad que está presente, no de manera tan extendida, pero sí en algunos lugares. Hay algunas comunidades que logran organizarse bien para mantener a raya a los microtraficantes sobre todo, y poder conservar comunidades seguras.

—¿Hace cuánto más o menos identifican que está este problema?

—Los campamentos han cambiado en su configuración, hoy día son mucho más extendidos. Tenemos 120 mil familias viviendo en campamentos, una cifra histórica. Por distintas causas, la pandemia, el factor de la migración, -porque cuando los migrantes buscan acceso a la vivienda formal en la ciudad y no la encuentran, entonces una alternativa termina siendo los campamentos-. Esta configuración ha ido abriendo campo a que grupos irregulares o mafias quieran solventar las necesidades básicas que no están cubiertas en los campamentos. Estas siguen siendo zonas de la ciudad donde no hay una cobertura adecuada de las necesidades básicas. Por lo tanto, la gente va a buscar otro espacios para cubrir estas necesidades. En la medida que el Estado no esté presente de manera pertinente y adecuada, son vulnerables a que otros grupos y otras dinámicas tomen ese espacio.

“El ministro Montes debe tenerlo en una de sus prioridades y prestar atención a estas a estas advertencias”

Esta semana el ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue consultado en el Congreso sobre el avance del proceso de reconstrucción sobre las declaraciones de Alejandro Aravena. Ante esto, respondió que no había oído hablar de eso, luego de que se consultara si el arquitecto le facilitó la información.

Benjamín Donoso advierte que “es importante que aún cuando hayan actores que no tengan un conocimiento directo de estas situaciones, que no hayan sido testigo directo, este es un tema al que hay que prestar atención. Diría que el ministro Montes debe tenerlo en una de sus prioridades y prestar atención a estas a estas advertencias de personas que sí han tenido acceso más directo a la información“.

En paralelo, reitera su postura sobre la presencia del Estado en campamentos para evitar el avance del narcotráfico.

“Aquí es importante entender qué tipo de presencia. Cuando hablamos de esta idea se nos viene a la mente muy rápidamente el resguardar el orden público. Esto es fundamental, ciertamente, por supuesto que no puede haber ningún lugar en donde Carabineros no pueda ingresar. Pero la presencia de las instituciones en general tiene que también ser significativa en otros tipos de seguridad, de brindar los servicios públicos básicos para la población. Esa es la manera en que en que podemos como sociedad tener una una una presencia significativa. Y eso es lo que va a quitar espacio a que grupos irregulares o el crimen organizado postule para manipular a la gente”, señala.

—¿Cómo se puede manifestar esta institucionalidad en estos territorios?

—La vivienda es básico, es fundamental. La vivienda es un derecho que puede garantizar otros derechos. Hoy día hay un segmento de la población que no está teniendo acceso a una vivienda adecuada y que hace rato que la política pública no está dando abasto. La política habitacional, especialmente para el segmento de familia en campamento que no puede acceder a la vivienda formal. Hoy la política está agotada, no está siendo efectiva en abordar esta demanda social por la vivienda.

No es solamente el entregar una vivienda lo que va a solucionar el problema de vivienda, aunque parezca paradójico. Es la gestión de la comunidad, es trabajar en el tejido social. Es la relación y la cercanía de las instituciones para con la comunidad que que se muestran confianza