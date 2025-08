“No vamos a permitir que nos hagan retroceder en un derecho básico”: La defensa de estudiantes tras dictamen de Contraloría que ratifica limite en uso de la TNE

El dictamen de Contraloría, en el que ratifica que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) solo puede usarse en viajes con fines académicos, remeció a los centros de alumnos de colegios y universidades del país. Las federaciones dicen que están preparando para tomar cartas en el asunto, ante lo que aseguran es una medida "antiestudiantes".

Por Ronit Bortnick y Colomba Bolognesi

Un dictamen de Contraloría ha levantado una alerta entre los estudiantes del país. El ente fiscalizador emitió un documento en el que aclara que los alumnos solo pueden utilizar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para traslados con fines académicos.

De acuerdo con el dictamen de Contraloría, la Subsecretaría de Transportes le habría indicado a un usuario que el pase “solo puede ser utilizado con ocasión de estudios, en circunstancias de que la guía de uso de ese beneficio, elaborada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), no menciona restricciones en cuanto al motivo del viaje”.

Además, dicha Subsecretaría señala: “El Pase de Educación Superior permite el traslado de sus titulares los 12 meses del año, sin limitación horaria, en la medida que dicho viaje sea realizado con motivos de estudio”.

Sin embargo, esta no es una polémica reciente. Los estudiantes de diversas regiones del país se han enfrentado a una serie de dificultades a la hora de utilizar sus tarjetas, ya que los conductores del transporte público no les permiten hacer uso de la tarifa rebajada.

La posición del alumnado

Tras darse a conocer el dictamen, las federaciones de universidades y representantes estudiantiles manifestaron sus opiniones. La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Anaís Dinamarca, dice que “como estudiantes no vamos a permitir tampoco que se nos haga retroceder en un derecho básico por el que luchamos en muchas movilizaciones estudiantiles”.

La consejera superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Matilda Aldunate, afirma que “esto es una interpretación a la norma, pero sí da pie a abrir una discusión que había sido zanjada hace muchos años sobre los estudiantes que están en un nivel socioeconómico en desventaja”. Respecto a los estudiantes de regiones, manifiesta que permite que “los micreros se tomen esto para abusar cuando vean a un estudiante sin mochila y cobrarle el pasaje normal”.

A diferencia de lo que se cree, desde la CGR afirman que no tienen las facultades para cambiar la ley ni limitar el uso de la TNE. “Solo ratificamos lo que dice la norma. Nada más, no cambia absolutamente nada”.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACH), Andrea Abarca, afirma que esta es una “medida antiestudiante” y que “nos vamos a quedar alerta, y en caso de que sea necesario movilizarnos al respecto, lo vamos a hacer”.

Una realidad fuera de Santiago

Magdalena Yáñez es egresada de Periodismo de la Universidad Católica y durante toda su carrera se trasladaba desde la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana, hasta su universidad en el centro de Santiago. “Muchas veces me iba a las 11:00 a clases y me decían que ese no era horario de clases, así que debía pagar el pasaje completo”, asegura.

Yáñez explica que quienes viven fuera de Santiago se ven afectados porque no cuentan con el sistema de Red Metropolitana de Movilidad. “Uno tiene que mostrar el pase para que te respeten el precio, y al final queda a criterio del chofer si quiere respetártelo o no”, dice.

Al respecto, la Subsecretaría de Transportes señala que “la empresa de servicios de transporte carece de facultades para exigir al estudiante acreditar tales motivos”.