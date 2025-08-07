Deportista se grabó sobrevolando la Cordillera Darwin en parapente y Conaf advirtió que la maniobra está prohibida en áreas protegidas

La Conaf manifestó su rechazo al registro compartido por el deportista Cristóbal Señoret, quien se lanzó en parapente con esquíes sobre la montaña. La institución advirtió que transgredió la normativa que opera en parques nacionales de la región.

Compartir

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió de los peligros de una extrema maniobra realizada por el deportista nacional Cristóbal Señoret, quien se grabó sobrevolando la Cordillera Darwin en el Parque nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes.

“Sin grandes expectativas de poder volar, cargue la vela al campamento alto, siempre fue un sueño despegar en esta increíble cordillera! Gracias al equipo presente por ayudarme a cumplir este inolvidable sueño!”, publicó el deportista en su Instagram, en el registro que se ve en la cima de la montaña con unos esquíes y su parapente sobrevolando la cordillera.

Ante esto, la Conaf emitió una declaración en la que amanifestaron su “completo rechazo” a la acción. Esto, por “tratarse de una actividad que se encuentra prohibida en todas las áreas protegidas. El video fue denunciado a Conaf por guías turísticos, en el cual se aprecia a un individuo de sexo masculino realizando un sobrevuelo y deslizándose con el apoyo de esquíes, comprobándose posteriormente en otro video, caminando por un sector nevado de la Cordillera Darwin”.

El director regional de la institución, Mauricio Ruiz, advirtió de las normas que transgredió esta maniobra. “Es una acción que transgrede la normativa vigente que regula todas las actividades que se realizan al interior de los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales de la región que nos corresponde administrar”, remarcó la autoridad.