Caídas de sistema, documentos en el “limbo” y más de 35 mil carnets sin entregar desatan protesta nacional y ponen en jaque al Registro Civil

La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación llamó a una jornada de protesta nacional a raíz de fallas en el nuevo sistema de identificación que se vienen repitiendo desde su implementación en diciembre de 2024.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (Anercich) convocó a una jornada de protesta a nivel nacional para este viernes 8 de agosto a las 12:00 por los problemas del funcionamiento del Nuevo Sistema de Identificación (NSI), que fueron identificados en marzo de 2025. Sin embargo, los problemas remontan a diciembre de 2024, cuando se implementó este sistema.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Anercich, los principales problemas y que persisten desde marzo son:

Dificultades en la apertura de la interfaz de captura.

Miles de capturas en el “limbo” sin explicación, sobre todo en cédula de extranjeros.

Extensas demoras en la activación de cédulas ya emitidas.

Ausencia de gestión de filas, que implica llamados a viva voz.

Prolongadas caídas del sistema a nivel nacional.

Problemas con sistema de pago (Transbank).

Además, desde Anercich Metropolitana afirman que hay más de 35 mil cédulas sin entregar. “Esta negligencia no solo afecta el funcionamiento institucional, sino que vulnera derechos fundamentales de miles de usuarias y usuarios en todo el país”.

“Estuve esperando cinco meses por el carnet”

El 16 de diciembre de 2024 se implementó, tanto en Chile como en el extranjero, el Nuevo Sistema de Identificación para producir cédulas de identidad y pasaportes con nuevas medidas de seguridad, tecnología avanzada y diseños.

El nuevo carnet posee 32 medidas de seguridad e incorpora las iniciales del nombre y apellido del titular en sistema braille. El pasaporte, en cambio, tiene 70 medidas de seguridad, y 50 páginas. Además, cambió el color del documento de viaje a azul turquí y también incorpora las iniciales en braille.

Otro de los grandes cambios es que el nuevo sistema permite acceder a los documentos en formato digital, lo que permitirá hacer trámites de manera remota. También se remodelaron las oficinas y cambiaron los computadores.

A pesar de estas nuevas tecnologías y cambios, los usuarios reportan en redes sociales largas demoras en las entregas de los documentos y problemas para activarlos. De hecho, esta semana el Servicio del Registro Civil informó a través de su cuenta de X de una nueva intermitencia en la atención relacionada con cédulas de identidad y pasaportes debido a una actualización del sistema.

“Es una locura el Registro Civil. Estuve esperando cinco meses por el carnet de mi hija y dos por el de mi hijo“, y “llevo dos días asistiendo a las oficinas para retirar mi pasaporte, pero no me lo entregan porque no hay sistema para activarlo” son algunos de los comentarios que dejó la caída del sistema.

Anercich culpa a empresa por los problemas

En su comunicado, la Anercich acusa de estos problemas al propio Servicio de Registro Civil y a la empresa privada IDEMIA, compañía que se adjudicó la licitación para fabricar cédulas de identidad y pasaportes en Chile.

“Todo esto se deriva en una actitud poco empática con nuestros usuarios y que ha significado en muchas oportunidades agresiones a nuestros colegas de primera línea que son los que dan la cara por unas fallas que tiene la empresa IDEMIA, una empresa externa que, lamentablemente, tenemos a cargo”, dice Pablo Román, secretario nacional de Anercich.

Consultados por The Clinic, IDEMIA declinó referirse al tema.