De vender sandías en Paine a liderar el mercado de jugos prensados: la historia de Bless, la marca chilena que prepara su salto internacional

Con una prensa pequeña y en una bodega en Recoleta como punto de partida, Joaquín Reutter dio vida a Bless, una marca que apostó por los jugos prensados naturales cuando nadie más lo hacía en Chile. A diez años desde que arrancó el negocio, la empresa nacional ha logrado consolidarse como un actor relevante en la industria y mira hacia Latinoamérica. "Nosotros siempre buscamos consolidar Chile y recién ahora estamos en proceso de expandirnos por la región, y me refiero a Latinoamérica. Ahora ya estamos por salir en Argentina, Uruguay y Perú, esos son los primeros pasos", cuenta Reutter.

Todo partió hace alrededor de diez años en Recoleta, en un bodega con cajas de fruta y una prensa de ocho kilos en la que Joaquín Reutter (40) hacía literalmente de todo: prensaba, embotellaba, etiquetaba y después salía a repartir los jugos en su auto. No había un gran equipo detrás y tampoco inversiones millonarias, solo la certeza de que en Chile había espacio para algo distinto. Así comenzó la historia de Bless, la marca chilena de jugos prensados naturales que hoy lidera el mercado y prepara su salto a Latinoamérica.

En pleno 2015, las góndolas de este producto en el país se veían más o menos iguales, con grandes marcas, sabores clásicos y poca innovación. Fue justamente en ese nicho donde Reutter -ingeniero agrónomo, exvendedor de sandías en Paine y apasionado por el mundo de la fruta- vio una oportunidad de negocio y decidió apostar por algo que nadie más estaba haciendo en ese momento. Y si bien comenzó a pequeña escala, con el tiempo logró abrirse paso entre gigantes.

Con una parcela familiar como punto de partida, el fundador de Bless dio sus primeros pasos como emprendedor mientras aún estaba en la universidad, produciendo miel y jalea real en lo que fue una pequeña iniciativa apícola que empujó con un compañero. Más tarde, su camino lo llevó a comercializar sandías y melones, y casi sin quererlo se convirtió en uno de los mayores productores del país, abasteciendo a las principales cadenas de supermercados.

Años después, Reutter realizó un viaje a California que le abrió los ojos: allá el auge de los jugos prensados en frío era muy popular, en contraste con la oferta nacional, domada por firmas reconocidas y productos mayoritariamente reconstituidos. Esta experiencia fue clave y lo convenció de que había espacio para desarrollar algo distinto en el mercado local.

“También habían algunos jugos naturales (en Chile), en su mayoría importados, pero generalmente eran jugos poco innovadores, casi todos de naranja”, señala a The Clinic, y hace una analogía con “lo que pasó al principio de los 2000 con la cerveza, que estaba dominada por grandes marcas, y finalmente eran todos los productos muy parecidos, cerveza muy básica, y que se mataban en una guerra de precios interminable”. Fue a partir de ese diagnóstico que comenzó a desarrollar Bless.

Durante diez meses Joaquín Reutter fue el hombre orquesta detrás de la marca: diseñó el logo, ideó las recetas y montó una pequeña planta en una bodega en Recoleta, donde hacían pruebas con una prensa que apenas podía con 8 kilos de fruta. Partió con un amigo -que con el tiempo decidió bajarse del proyecto-, todo a pulso, con fondos propios y un nivel de producción en el que cada botella contaba.

“El camino no fue fácil, finalmente uno tiene que hacer todo, producir, vender, despachar, como que la cadena es más larga y el proceso es un poco más tedioso. Cuesta mucho escalarlo al principio, porque es todo un esfuerzo tremendo, pero había muchas ganas y convicción de que había un espacio en esta góndola, y que la tendencia afuera apuntaba a jugos más naturales, a mezclas, y acá en Chile no había nada de eso, entonces el timing, por así decirlo, fue bien bueno en ese sentido”, detalla el fundador y también gerente general de Bless.

En primera instancia repartía sus productos en cafeterías, y tras dos años de experiencia, arribaron a los supermercados y a las tiendas de conveniencia. “Pero una cosa es entrar a estas grandes cadenas, y otra cosa es mantenerse dentro de ellas, y que el producto rote, que te den más espacio después de la góndola”, declara.

Con apoyo de algunos inversionistas y bancos, la empresa decidió escalar: adquirieron maquinaria e instalaron una pequeña planta en Quilicura. Fue en medio de ese proceso que vino el estallido social y luego la pandemia, aunque, contra todo pronóstico, la crisis aceleró las ventas y la distribución, consolidando la presencia de Bless en el mercado.

—¿Por qué decidiste ponerle Bless a la marca?

—El nombre Bless en inglés significa bendición, y transmite como buena energía, como algo rico. Viene de ahí, eso es lo que buscamos: tirarle buena energía con productos 100% naturales, que sean ricos. Por ahí va.

El salto internacional que prepara Bless

A la fecha, Bless cuenta con un equipo de 60 personas, una planta de 2.500 metros cuadrados y distribuye más de 250.000 botellas al mes. Su portafolio ya contempla 19 productos -entre botellas, latas y formato Tetra Pak-, y tiene presencia en más de 800 salas de supermercado en las principales cadenas -Jumbo, Líder, Unimarc, Tottus y otras regionales- y 500 tiendas de conveniencia.

Según datos de mercado, es la marca que lidera en formato litro en la categoría Jugos 100% naturales en Chile, superando a actores históricos como Guallarauco o Watt’s. En ese sentido, plantea que como firma “estamos creciendo, en promedio en los últimos tres años, alrededor de un 25% en ventas”.

Respecto de las ventajas de su producto, Reutter plantea que “son jugos 100% naturales, acá nosotros prensamos todos los días fruta y hortalizas frescas, a diferencia de otras marcas que, en su mayoría, usan tambores de pulpa y reconstituyen con agua. Acá es fruta fresca que se prensa todos los días, es un jugo vivo, 100% natural que se hace y se envasa en el mismo día. Eso te marca mucho la diferencia con las grandes marcas”.

Pensando ya en el salto internacional, el fundador de Bless reconoce que su lema siempre ha sido primero ser profeta en la propia tierra, aunque en el horizonte sí tiene previsto concretar una expansión, al menos regional. “Nosotros siempre buscamos consolidar Chile y recién ahora estamos en proceso de expandirnos por la región, y me refiero a Latinoamérica. Ahora ya estamos por salir en Argentina, Uruguay y Perú en 2025 aproximadamente, esos son los primeros pasos. Y de ahí viene Colombia, Brasil y ojalá llegar a Estados Unidos”, explica.

“No hay fechas, pero está todo eso funcionando, hemos pasado muestra, con algunos supermercados ya tenemos acuerdos cerrados. Entonces estamos recién en ese proceso de expansión, más que todo regional”, agrega.

Adicionalmente Bless ha ampliado su portafolio con distintos formatos de jugos, y ya no solo de vidrio sino también en envases Tetrapack que cumplen otra función, permitiendo abarcar otros segmentos como el de colaciones para niños. También recientemente lanzaron una línea de aguas gasificadas con un toque de jugo más jengibre, la cual ha ido creciendo fuerte y les está abriendo otros canales de venta como el canal Horeca.