La historia de Roberta, la marca de vestuario inspirada en el sur y tejida a mano que nació en Valdivia y que logró conquistar a tiendas Paris

Roberta es una marca nacional de vestuario que nació en Valdivia, y que con el tiempo formó una alianza con tiendas Paris para ampliar el alcance de sus productos hechos a mano. "Fue un trabajo colaborativo muy enriquecedor, tanto a nivel humano como profesional. La colección ya está disponible online y en cinco tiendas físicas a lo largo de Chile, y ha sido emocionante ver cómo nuestra propuesta artesanal puede convivir dentro de un espacio más masivo sin perder su esencia", cuenta su fundadora, Daniela Hoehmann.

Compartir

La marca nacional Roberta nació el año 2011, poco tiempo después de que Daniela Hoehmann, oriunda de Valdivia, se titulara como diseñadora de vestuario en Santiago. Desde que era niña, estuvo rodeada de estímulos ligados a este rubro -de hecho, reconoce que su madre y abuela fueron influencias fundamentales en este aspecto-. “Siempre me llamó la atención el tejido, los materiales y telas distintas, los estilos variados. Me encantaba observar cómo la ropa podía expresar algo más allá de lo funcional”, comenta a The Clinic.

Al poco tiempo de terminar su carrera, Hoehmann regresó a Valdivia y comenzó a desarrollar Roberta con más profundidad, conectándola cada vez más con la identidad del territorio, hasta que en 2015 logró dar un gran paso y abrir su primera tienda física en Providencia, específicamente en el Drugstore, junto a tres marcas del mismo rubro -dicha sucursal, eso sí, ya no está operativa-.

“Fue una experiencia muy valiosa que nos permitió llegar a nuevas clientas, visibilizar el trabajo que hacíamos y profesionalizar aún más el proyecto”, destaca. Y detalla que, desde entonces, la marca ha crecido de manera orgánica: primero consolidándose en el sur, luego expandiendo las ventas a través del sitio web, y más tarde abriendo su showroom en Valdivia.

Actualmente, Roberta está presente en cinco tiendas Paris, gracias a una colaboración que ha sido clave en el crecimiento de la firma a nivel país.

Según explica Hoehmann, el sello de Roberta “está en su identidad profundamente conectada al sur de Chile. Trabajamos con una línea visual inspirada en los paisajes, texturas y colores del sur, que se refleja tanto en nuestros estampados originales como en los tejidos hechos a mano. Valoramos el trabajo artesanal, la colaboración con tejedoras locales y la construcción de prendas con sentido”.

“Cada prenda tiene detrás un proceso cuidado, una historia y un propósito. No buscamos seguir tendencias pasajeras, sino crear ropa que trascienda el tiempo y que conecte emocionalmente con quien la viste. Nuestra diferencia está en esa mezcla de diseño con raíz, oficio y coherencia”, agrega.

La alianza entre Roberta y Paris

La marca chilena Roberta estableció una alianza con tiendas Paris que, explica, fue a raíz de “una invitación que recibimos para participar en un proyecto especial de tejido, y fue una gran sorpresa y reconocimiento para el trabajo que venimos haciendo desde hace años”.

Durante meses trabajaron en el diseño de la colección y también junto a tejedoras rurales que participaron del proceso, “acompañándolas en cada etapa, apoyando su aprendizaje y asegurando que cada prenda reflejara el valor del oficio”, indica.

Tras ello, recalca que “fue un trabajo colaborativo muy enriquecedor, tanto a nivel humano como profesional. La colección ya está disponible online y en cinco tiendas físicas a lo largo de Chile, y ha sido emocionante ver cómo nuestra propuesta artesanal puede convivir dentro de un espacio más masivo sin perder su esencia”.

Respecto de las proyecciones de crecimiento y el modelo en el que buscan operar en Chile, Hoehmann destaca que la venta principal es a través de la tienda online y del showroom en Valdivia.

“La colaboración con Paris ha sido un paso importante para llegar nuevas clientas a nivel nacional, pero más allá de eso, constantemente estamos presentes en exposiciones y ferias en Santiago, lo que nos permite mantener una conexión activa con nuestras clientas de la capital. No descartamos que en un futuro -quizás no tan lejano- volvamos a tener una tienda propia en Santiago (…). Nos interesa expandirnos, sí, pero sin perder la cercanía ni el sentido que ha guiado a Roberta desde el comienzo”, asevera.

Consultada respecto de un eventual salto internacional, a Hoehmann le ilusiona la idea de que Roberta pueda llegar a otros países en el futuro. “Sentimos que hay un interés creciente por marcas con propósito, por lo hecho a mano, por lo local, y que nuestra propuesta puede tener sentido fuera de Chile también”, desliza.

De todos modos, cuenta que, por ahora, “estamos concentradas en seguir fortaleciendo nuestro trabajo a nivel nacional, pero si surgen alianzas o oportunidades internacionales que conecten con nuestros valores, estaríamos felices de explorarlas. Lo importante para nosotras es no perder nuestra identidad en el camino”.