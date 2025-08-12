Corte de Apelaciones de Concepción ordena vacunar a menores de 3 y 7 años, pese a negativa de sus padres: “con auxilio de la fuerza pública si ello fuese necesario”

La Corte de Apelaciones de Concepción dispuso la vacunación de dos menores cuyos padres se negaban a seguir el Programa Nacional de Inmunizaciones. según la justicia, el actuar de los padres está "amenazando el derecho a la vida e integridad física de los niños y la salud pública".

Este martes 12 de agosto la Corte de Apelaciones de Concepción acogió de forma unánime un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Concepción y dispuso la vacunación de dos menores de 3 y 7 años cuyos padres se negaban a vacunarlos, considerando que prevalece el interés superior del niño y evitando su exposición a enfermedades.

Las razones de los padres eran de índole personal y presentaron antecedentes médicos que, según ellos, contraindicaban las vacunas. Sin embargo, el tribunal consideró que la conducta de los papás era “ilegal y arbitraria, amenazando el derecho a la vida e integridad física de los NNA y la salud pública”.

Al respecto, el infectólogo Juan Pablo Torres señala que es clave que todos los niños participen del Programa Nacional de Inmunizaciones, ya que “está demostrado con evidencia sólida cómo se protegen ellos (los niños) y cómo se protege en general al resto de la población”.

Lo planteado en la resolución fue respaldado por estudios científicos que demuestran que “no existe relación alguna entre la vacunación en niños y la presencia de autismo y otras 49 enfermedades, por lo que el actuar de los recurridos desatiende igualmente los conocimientos científicamente afianzados en la materia”.

Por lo anterior, la Corte de Apelaciones de Concepción resolvió que ambos niños debían ser vacunados inmediatamente, incluso si esto esto iba en contra de la voluntad de los padres y “con auxilio de la fuerza pública si ello fuese necesario”.

Frente a estos conflictos, Torres explica que los tribunales fallan “siempre a favor del derecho a la salud del niño basado en la evidencia para proteger a los menores de enfermedades que son graves si no reciben su vacuna”.