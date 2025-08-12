Los intentos del Frente Amplio para retener a Gonzalo Winter en el Congreso y su postergada definición sobre si se mantendrá en la Cámara

A menos de una semana de que se inscriban los candidatos de los partidos al Congreso, el Frente Amplio ha realizado sus últimos intentos para mantener a su excandidato presidencial en el Legislativo. En esas gestiones, la tienda incluso le ha dado libertad a Winter para escoger un cupo senatorial, en caso de que así lo estimara. Por ahora, en el partido aseguran que el parlamentario aún no define qué hará con su cupo en el distrito 10, del cual se esperaba que diera una definición concreta la semana pasada, cuestión que no ocurrió.

A sólo días de que los partidos presenten sus candidatos al Congreso, en el Frente Amplio aún no hay una clara definición con respecto a la figura política que tomó las riendas presidenciales de la tienda en la última primaria presidencial: Gonzalo Winter.

Tras la derrota que lo dejó en tercer lugar con un 9%, detrás de Jeannette Jara (PC) y Carolina Tohá (PPD), el representante del distrito 10, posibilitado para reelegirse una vez más en su zona electoral, no ha comunicado a su directiva aún qué decisión tomará sobre su escaño.

En 2021, Winter fue electo con 66.590 voto siendo la primera mayoría en el distrito 10 y transformándose en el tercer diputado más votado en el país, sólo detrás de Karol Cariola (PC, distrito 9) y Pamela Jiles (PH, distrito 12). De hecho, su alta votación, sumada a la de diputada Emilia Schneider, permitieron que el Frente Amplio sumara un representante más en la zona: la diputada Lorena Fries.

No obstante, la situación actual del parlamentario tiene todavía inconclusa la prelación de los candidatos frenteamplistas en la zona. Y es por lo mismo que, ante la inconclusión de Winter respecto a su escaño, la directiva del Frente Amplio ha realizado acciones para mantener a su representante en el Congreso.

Una de ellas, según pudo conocer The Clinic, fue la apertura que mostró la directiva nacional, compuesta por la presidenta Constanza Martínez y el secretario general, Andrés Couble, y el comité central, del que es parte Winter, de que este escogiera el “diseño” que le pareciera mejor para el partido y para su figura. Las posibilidades permitían que el parlamentario definiera, incluso, si quería ser candidato al Senado por un cupo del Frente Amplio.

Conocedores de las tratativas señalan que sobre la mesa, de hecho, estuvo la opción de que Winter fuese candidato a senador por la Región de Valparaíso.

En esa zona la disputa interna frenteamplista ha dado que hablar, puesto que el senador Juan Ignacio Latorre quedó en segundo lugar en una medición interna que dio cuenta que el mejor representante del partido para la circunscripción era el diputado Diego Ibáñez. Por lo anterior, a Latorre lo relegaron como candidato a la Cámara, mientras que Ibáñez quedó mejor aspectado para el Senado.

Algunos previeron que si Winter se inclinaba por ser candidato en Valparaíso le alivianaba una carga a la directiva y al comité central, dado que al interés por dicho escaño senatorial también se sumaba el diputado Jorge Brito.

El ofrecimiento, según cuentan conocedores, se dio porque en la tienda en la que milita Winter reconocen el trabajo que hizo en la primaria oficialista, a pesar de su resultado electoral. Lo anterior en consideración de que la directiva nacional tuvo problemas por definir un candidato durante el mes de marzo, donde quien aparecía con más fuerza para asumir ese rol era el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien denegó en reiteradas ocasiones la solicitud que le hacía Martínez y compañía.

“Cabía todo” en la oferta realizada a Winter, señalaron a este medio fuentes ligadas al partido, refiriéndose a que el diputado podía haber propuesto a la directiva ser candidato al Senado por otra circunscripción, si así lo deseaba.

Winter en el dilema de ir o no ir a la reelección

Sin embargo, de momento no ha existido mayor definición por parte de Winter, sobre quien se especula que finalmente se debate entre si ir o no a la reelección en el distrito 10. Al asumir el desafío presidencial, el diputado le pidió a la directiva tener completo control sobre su escaño, en el sentido de poder conversar sobre si mantenerse o no en el Congreso.

Esa definición se especulaba que estuviese la semana pasada, particularmente el día jueves. Sin embargo, hasta este martes no han existido novedades por parte del parlamentario e integrante del comité central del partido.

Gustavo Gatica. Foto: Agencia UNO.

De hecho, Winter se ha manifestado respecto a otras definiciones en otros distritos. Así fue, al menos, en la bullada nominación de Gustavo Gatica como candidato a diputado por el distrito 8 en un cupo del Frente Amplio, debate dado el viernes pasado. Allí el legislador fue de la postura de aceptar el ofrecimiento de Gatica y votó por él para que fuese el segundo candidato del Frente Amplio en la zona, después de la diputada Claudia Mix, quien disputa la reelección.

Sin embargo, la decisión que terminó predominando fue la de mantener el esquema original previsto para el distrito 8, que contemplaba a Tatiana Urrutia, exconvencional constituyente por la zona electoral y cercana al alcalde de Maipú, quien ejerció presión para que el comité central se inclinara en favor de ella, en desmedro de la opción que defendía Martínez con Gatica.