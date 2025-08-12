“Valida la dictadura”: UDI pide a Presidente Boric y Jeannette Jara condenar el homenaje a Fidel Castro que se realizará en instituto ligado al PC

Mediante una carta enviada al mandatario, los diputados Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma, Marlene Pérez y Daniel Lilayú solicitan que ambos se pronuncien en torno a la actividad que se realizará mañana a propósito del natalicio 99 del líder de la revolución cubana. En el texto aseguran que el homenaje "valida la dictadura" del régimen y llaman a Jara a condenar "sin ambigüedades" el acto.

A las 18 horas del jueves está convocada una actividad en homenaje al líder de la revolución cubana, Fidel Castro, debido a su natalicio 99° y que está siendo promovida por la embajada de Cuba en Chile y el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile, además de líderes del Partido Comunista chileno.

La cita se desarrollará en la sede del ICAL —Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz—, ubicado en Santiago Centro, que funciona así como un centro de pensamiento ligado al PC. Se trata del mismo lugar que albergó el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), camino a las primarias presidenciales de la izquierda, del pasado 29 de junio, en las que la exministra del Trabajo se impuso contundentemente.

En ese contexto, durante esta jornada un grupo de diputados de la UDI hizo llegar una carta al presidente de la República Gabriel Boric en señal de protesta por la cita que ha sido divulgada por dirigentes de la colectividad de gobierno, como el miembro de la comisión política del PC Juan Andrés Lagos.

“El homenaje valida la dictadura que por años ejerció” el histórico líder de la revolución cubana, dicen en la UDI

En la misiva —firmada por el presidente de la tienda gremialista, Guillermo Ramírez, y los diputados Juan Antonio Coloma, Marlene Pérez y Daniel Lilayu—, los parlamentarios piden al mandatario que se pronuncie respecto del evento de este jueves y conocer la postura de representantes de la alianza de gobierno, en especial de Jeannette Jara, de quien recuerdan que hace unos meses señaló que en Cuba existiría “una democracia distinta”.

“La actividad en homenaje al histórico líder de la revolución cubana viene a validar la dictatura que por años ejerció despiadadamente en perjuicio de los habitantes de la isla, restringiendo injustamente las libertades individuales bajo un sistema represivo donde sus opositores fueron asesinados, encarcelados, perseguidos y privados de sus derechos civiles, lo que aún se mantiene con los mismos dirigentes que actualmente detentan el poder”, manifiestan los diputados UDI.

Los diputados UDI Daniel Lilayu, Juan Antonio Coloma y Marlene Pérez. Foto: Agencia UNO

Y añaden: “Desconocer lo anterior o ubicar al régimen castrista y al actual sistema cubano en la categoría de una ‘democracia distinta a la nuestra’, como lo hizo en forma opaca y oscura la candidata del bloque oficialista, Jeannette Jara, no hace más que justificar ilegítimamente prácticas de represión política, lo que resulta absolutamente condenable cuando la promoción de la democracia es un deber transversal a todos las autoridades públicas y partidos políticos”.

En esa línea, los diputados UDI “exigen” al mandatario dar una señal de “compromiso democrático” y condenar “expresamente el acto de conmemoración por el natalicio de Fidel Castro y que, ante la eventual asistencia de ministros con militancia en el PC, como la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de Educación, Nicolás Cataldo, haga presente a sus colaboradores directos lo inconveniente que sería su participación en esta instancia, especialmente considerando el respaldo que han brindado al régimen de castrista en el pasado”.

A su vez, hacen un llamado a la candidata Jara a condenar “sin ambigüedades la actividad que se realizará en homenaje a quien estuvo a cargo de una dictadura sangrienta e inhumana y que, además, actúe en consecuencia promoviendo el inicio de un proceso de restauración democrática en la isla”.