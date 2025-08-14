Ignacio Sáez, arquero de Chile Sub 20 ya palpita el Mundial: “Lo primordial es salir campeón, el grupo no ve otra opción que no sea esa” 

El 27 de septiembre arranca la competencia a nivel juvenil más importante del planeta, que se disputará en suelo nacional. Por eso, DLT Sports conversó en exclusiva con Ignacio Sáez, portero de Universidad de Chile y titular en la selección chilena Sub 20. "Creemos que nos va a ir bien porque hay calidad, hay mucho futuro y además somos guerreros dentro de la cancha", aseguró Sáez.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Cada vez queda menos para el comienzo del Mundial Sub 20 que se disputará en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre. En esta competencia, los dirigidos por Nicolás Córdova compartirán grupo A con Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

En ese contexto, DLT Sports conversó en exclusiva con el portero titular del seleccionado Sub 20, Ignacio Sáez, quien fue uno de los puntos altos en el pasado Sudamericano que se disputó en enero de este año. El golero anticipó lo que se viene para esta cita mundialista.

“Se ha crecido demasiado si comparamos cómo estábamos cuando comenzó este proceso a cómo estamos ahora. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido a cuidarnos con las mediciones, con las comidas, con la exposición que genera estar en la selección”, empezó diciendo.

La selección Sub 20 aspira a llegar a lo más alto

“Lo primordial es ganar, es salir campeón, el grupo no ve otra opción que no sea salir campeón. Estamos en nuestra casa y hay que defender Chile y a la selección, porque aquí no está cualquiera, entonces hay que defender la camiseta a muerte”, reveló Sáez, sobre los objetivos que tiene la selección para el Mundial de la categoría.

En esa misma línea, el actual guardameta de Universidad de Chile también comentó el por qué existe tanto optimismo dentro del plantel. “Creemos que nos va a ir bien porque hay calidad, hay mucho futuro y además somos guerreros dentro de la cancha”.

“Estamos preparados, nos falta ajustar detalles en relación al juego, pero sé que todos nos estamos preparando físicamente y en los últimos partidos previo al Mundial, vamos a ajustar lo táctico y lo técnico porque hay que ganarle a todos los que estén”, agregó.

Sáez también contó cuáles son sus objetivos a nivel personal. “Quiero prepararme bien, jugarlo y hacerlo de buena manera. La competencia está buena, hay tres arqueros muy buenos, hay una sana competencia, somos amigos y siempre nos ayudamos”.

El golero formado en Universidad de Chile, pero que también ha tenido pasos por Deportes Recoleta y Deportes Concepción, también reveló cuáles son sus porteros a seguir tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

“Claudio Bravo, en Chile, debe ser el mejor o uno de los mejores de la historia, por lo completo que es. Y afuera, me gusta mucho como juega Ter-Stegen, Sommer, Raya, que son aparte mi estereotipo de arquero, porque yo no soy tan alto, no soy de 1 metro 90 como salen ahora. Por eso, intento sacar de ellos hartas cosas, como por ejemplo, el posicionamiento, cómo pegarle a la pelota y cómo hacer distintos movimientos”, contó el portero de 1 metro 83.

Para Ignacio Sáez, no ser un arquero alto no es un problema ya que hoy el fútbol premia mucho el buen juego con los pies. “El juego de pies hoy por hoy es muy importante, aunque un arquero mida 2 metros, tiene que tener esa característica. Hoy por hoy te marca una diferencia el que juega con los pies y el que no”.

Chile debutará el próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, ante Nueva Zelanda, para dar inicio a una nueva participación de la selección chilena en un Mundial Sub 20.