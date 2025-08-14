Ciudad14 de Agosto de 2025
Inicia III Congreso de Educación Superior con casi 130 expositores de siete países latinoamericanos
El III Congreso de Educación Superior de la Fundación AEQUALIS busca dar a conocer propuestas o trabajos innovadores en la gestión de instituciones de educación superior y proyectos de académicos y expertos.
Este jueves se inauguró el III Congreso de Educación Superior de la Fundación AEQUALIS, que se desarrollará los días 14, 21 y 28 de agosto de 2025 y se realizará de manera online. Esta instancia busca dar a conocer propuestas o trabajos innovadores en la gestión de instituciones de educación superior junto con proyectos de investigación de expertos y académicos en los temas definidos, tanto de chilenos como de extranjeros.
Habrán representantes de Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay, México, Ecuador y Perú.
Las 128 exposiciones seleccionadas –que presentarán en alguna de las tres fechas– abordarán los siguientes temas: Enseñanza y Aprendizaje; Gestión Institucional y Aseguramiento de la Calidad; Vinculación con el Medio y Transferencia de Conocimientos.
Dentro de estas grandes temáticas también hay subtemas, lo que permite agrupar los trabajos en áreas afines. En la sección de Enseñanza y Aprendizaje, sobresalen investigaciones como metodologías de enseñanza, innovación circular y evaluación de resultados.
Respecto a Gestión Institucional, la mayoría de las investigaciones están centradas en sistemas internos de aseguramiento de calidad, seguido por temáticas relacionadas con el impacto de las políticas públicas y el liderazgo institucional.
En el eje de Vinculación con el Medio, destacan investigaciones dirigidas a la incorporación de la Vinculación con el Medio en procesos de enseñanza-aprendizaje y la transferencia de conocimientos con valor social.
El coordinador general del congreso, Fabián Celis, señaló que “los trabajos presentados abordan temáticas que van desde la innovación pedagógica y la inclusión educativa, hasta la internacionalización, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento, evidenciando un compromiso transversal con la mejora continua y la pertinencia de la educación superior”.
Entre las exposiciones chilenas destacan investigaciones de la Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile y Universidad Andrés Bello.
Si bien el congreso ya comenzó, quienes quieran asistir pueden inscribirse en las próximas fechas.
