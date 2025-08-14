Inicia III Congreso de Educación Superior con casi 130 expositores de siete países latinoamericanos

El III Congreso de Educación Superior de la Fundación AEQUALIS busca dar a conocer propuestas o trabajos innovadores en la gestión de instituciones de educación superior y proyectos de académicos y expertos.

Compartir

Este jueves se inauguró el III Congreso de Educación Superior de la Fundación AEQUALIS, que se desarrollará los días 14, 21 y 28 de agosto de 2025 y se realizará de manera online. Esta instancia busca dar a conocer propuestas o trabajos innovadores en la gestión de instituciones de educación superior junto con proyectos de investigación de expertos y académicos en los temas definidos, tanto de chilenos como de extranjeros.

Habrán representantes de Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay, México, Ecuador y Perú.

Las 128 exposiciones seleccionadas –que presentarán en alguna de las tres fechas– abordarán los siguientes temas: Enseñanza y Aprendizaje; Gestión Institucional y Aseguramiento de la Calidad; Vinculación con el Medio y Transferencia de Conocimientos.

Dentro de estas grandes temáticas también hay subtemas, lo que permite agrupar los trabajos en áreas afines. En la sección de Enseñanza y Aprendizaje, sobresalen investigaciones como metodologías de enseñanza, innovación circular y evaluación de resultados.

Respecto a Gestión Institucional, la mayoría de las investigaciones están centradas en sistemas internos de aseguramiento de calidad, seguido por temáticas relacionadas con el impacto de las políticas públicas y el liderazgo institucional.

En el eje de Vinculación con el Medio, destacan investigaciones dirigidas a la incorporación de la Vinculación con el Medio en procesos de enseñanza-aprendizaje y la transferencia de conocimientos con valor social.

El coordinador general del congreso, Fabián Celis, señaló que “los trabajos presentados abordan temáticas que van desde la innovación pedagógica y la inclusión educativa, hasta la internacionalización, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento, evidenciando un compromiso transversal con la mejora continua y la pertinencia de la educación superior”.

Entre las exposiciones chilenas destacan investigaciones de la Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile y Universidad Andrés Bello.

Si bien el congreso ya comenzó, quienes quieran asistir pueden inscribirse en las próximas fechas.