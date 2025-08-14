La defensa de Mercado Libre ante cargos de la SEC y una potencial multa millonaria: “Se realizó el retiro preventivo de las publicaciones en potencial infracción”

Mercado Libre retiró de manera preventiva las publicaciones de 70 productos sin certificación, luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formulara cargos en su contra.

Mediante una declaración pública, Mercado Libre anunció que “se realizó el retiro preventivo de las publicaciones en potencial de infracción” de 70 productos, luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) decidiera formular cargos en su contra por vender artículos que no contaban con su sello de seguridad.

De acuerdo con la SEC, se trata de duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, entre otros productos que “representarían un peligro para los potenciales compradores”. Los riesgos que correrían los compradores son incendios, descargas eléctricas, sobrecargas, cortocircuitos y fallas operativas por mal funcionamiento. Respecto a los artículos que funcionan con combustibles, los peligros son explosiones o incendios, fugas, intoxicación por monóxido de carbono, y daños al motor o sistema. La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, afirmó que “estábamos ante un peligro real para los compradores”.

Ante esto, Mercado Libre arriesgaba una multa que podía llegar a los 10 mil Unidades Tributarias Anuales –más de 600 millones– y, si seguían vendiendo dichos productos, el monto a pagar podía aumentar.

En su comunicado, la empresa señaló que “los productos pertenecen y son gestionados por vendedores independientes, quienes son los responsables de cumplir con las normativas vigentes para la comercialización de dichos productos. A su vez, como Mercado Libre proporcionamos todas las herramientas tecnológicas y la información necesaria para que nuestros usuarios puedan cumplir con la normativa aplicable a los productos que comercializan“.

Además de informar del retiro preventivo, Mercado Libre afirmó que mantienen una “dedicación constante a la seguridad de nuestra plataforma y de todos nuestros usuarios mediante la implementación de recursos tecnológicos, inteligencia artificial y el compromiso de nuestros equipos humanos por proporcionar un ecosistema seguro para quienes compran y venden por nuestra plataforma”.

Desde la SEC destacaron “la importancia de comprar en el comercio establecido, que también puede ser el comercio virtual, pero exigiendo y revisando que los productos que está adquiriendo, tengan sello SEC”.