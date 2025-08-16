Alberto Carlos Mejía, sicario del “Rey de Meiggs”, fue detenido en Colombia

Carabineros dio a conocer la captura del sujeto de nacionalidad venezolana, quien había huido de territorio chileno tras una insólita cadena de errores que permitió su escape de la cárcel Santiago 1.

Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario del “Rey de Meiggs” y quien huyó de la cárcel Santiago 1 tras una insólita cadena de errores, fue detenido en Colombia.

Así lo informó Carabineros, institución que dio cuenta de un trabajo coordinado entre distintas policías para lograr la captura del hombre de nacionalidad venezolana.

“A raíz de diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, a través de nuestro agregado policial en ese país, se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández”, expuso Carabineros.

Con esta detención en territorio colombiano, en los próximos días se deberán iniciar las gestiones correspondientes para lograr su extradición.

Cabe recordar que Alberto Carlos Mejía Hernández se encontraba en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el “Rey de Meiggs”.

Sin embargo el 10 de julio escapó a pie del recinto carcelario, luego de una insólita cadena de errores que se produjo en 10 minutos.

Un error en la escritura del que hasta ese entonces se pensaba que era su nombre -Osmar Ferrer-, allanó el camino de salida del sujeto recientemente capturado en Colombia.

Tras su salida del penal Santiago 1, Mejía Hernández inició un largo recorrido hacia el norte del país, pagando una suma de 2,5 millones de pesos por un traslado desde la capital hasta Iquique. Luego se trasladó a Arica, para posteriormente salir del país con destino a Perú.

El rol clave de Alberto Carlos Mejía en el asesinato del “Rey de Meiggs”

Según información a la que accedió The Clinic, Albero Carlos Mejía Hernández tuvo un rol clave en el asesinato de José Reyes Ossa.

De acuerdo a la indagatoria que se lleva a cabo por este caso, fue Meía Hernández quien remató en el suelo al empresario que era conocido como el “Rey de Meiggs”, en un violento hecho ocurrido en la calle Quirihue de Ñuñoa, el pasado 19 de junio.