Gustavo Gatica asegura su cupo en la lista oficialista: el Partido Comunista lo llevará por el distrito 8 tras el descarte del Frente Amplio

El partido que lidera Lautaro Carmona será el que dará el cupo a la candidatura como independiente del psicólogo de profesión en la zona electoral que hoy representa la diputada Carmen Hertz. Gatica compartirá papeleta con Claudia Mix y Tatiana Urrutia. Esta última fue por quien se inclinó el Frente Amplio cuando el dirigente social se acercó al partido para ofrecerse como opción parlamentaria.

En la tarde de este miércoles se dará el momento en que el Partido Comunista anuncie, con bombos y platillos, a la última incorporación de su lista parlamentaria: Gustavo Gatica.

El dirigente social —que vio afectada su visión en el marco de las manifestaciones en el estallido social— fue recibido por el PC, según pudo conocer The Clinic, quienes recogieron el deseo de Gatica de convertirse en diputado de la República.

De esa forma, Gatica será candidato independiente en cupo del PC en el distrito 8, el que dijo que le gustaría representar, en lo que ahora es la lista más grande del oficialismo —por los partidos que se mantuvieron en ella—, luego de que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista se restaran de la lista única que pretendía pactar el sector.

El factor de la ruptura de la lista única, señalaban algunos, era un criterio que podía generar un ingreso más fácil de Gatica a la lista del PC. Y es que la negociación parlamentaria entre los partidos que componen el gobierno ha sido ajustada, en la que cada tienda política ha tenido que ceder los cupos que tenían contemplados en un principio.

Así las cosas, Gatica llegará a la zona electoral como candidato en el distrito que actualmente representa la diputada Carmen Hertz (PC). Allí ocupará el primer lugar de la prelación, es decir, será el candidato prioritario del PC. Por su lado, Hertz, quien está posibilitada de ir a la reelección, se le mira con buenos ojos para ser la representante PC en la Región de Atacama, pero en el Senado, circunscripción que hasta hace unos meses estaba pactada con el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez.

Para la jornada se espera que Gatica realice un agradecimiento al PC por el espacio que le brindará la tienda liderada por Lautaro Carmona.

Del Frente Amplio al PC

En todo caso, los acercamientos de Gatica a los partidos políticos para llegar al Congreso no comenzaron con el PC. Antes el psicólogo de profesión se acercó al Frente Amplio, partido en el que milita su pareja, y escribió una carta dirigida a la directiva nacional y al comité central de ese partido para comunicar expresamente su disposición a ser candidato para la Cámara Baja.

Si bien el Frente Amplio recibió con entusiasmo el ofrecimiento, en una semana la situación respecto a su candidatura por ese partido cambió drásticamente. Lo anterior luego de que el viernes pasado el comité central frenteamplista definiera a sus candidatos en el distrito 8 y optara porque sus candidatos en la zona fuesen la actual diputada Claudia Mix y la exconvencional Tatiana Urrutia, en desmedro de Gatica.

La división que había en el partido quedó expresada en múltiples cartas dirigidas a los integrantes del comité central. Y es que fueron varios órganos internos los que cuestionaron la decisión del partido de restar a un dirigente social de su tienda política con la intención de favorecer a candidatos con historia de militancia y que ya habían iniciado su despliegue en terreno.