La inversión movió la aguja: PIB de Chile creció un sorpresivo 3,1% en el segundo trimestre

El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció más de lo esperado durante el segundo trimestre, y que la economía se expandió 3,1% al contrastar con igual periodo del año anterior, superando las estimaciones de los analistas.

Compartir

El Banco Central informó esta mañana que el Producto Interno Bruto (PIB) creció más de lo esperado durante el segundo trimestre, registrando una expansión de 3,1% al contrastar con igual periodo del año anterior. Con esto, superó las estimaciones de los analistas que pronosticaban un incremento de 2,9%.

De acuerdo al informe de Cuentas Nacionales del ente rector, el resultado fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión.

En efecto, la denominada formación bruta de capital fijo anotó un alza de 5,6%, coherente con una mayor inversión en maquinaria y equipo, en particular asociada a equipos de transporte y maquinaria de uso industrial.

En menor medida, el componente de construcción y otras obras también contribuyó al resultado, en línea con una mayor inversión en obras de ingeniería.

Análisis al alza del PIB

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró las cifras y anticipó que el Ejecutivo revisará al alza las proyecciones de crecimiento económico para este año.

“Son cifras que tenemos que valorar y que nos indican que para este año, con nuestra proyección de 2,5%, que por el momento estaba por arriba de otras proyecciones de mercado, probablemente va a ser la más acertada y quizás haya que elevarla un poquito en atención a estos datos”, aseveró Marcel.

“Se va volviendo bastante seguro que crezcamos este año un 2,5%”, aseguró el jefe de la billetera fiscal.

Por su parte, Nicolas Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, dice que “es una buena noticia que en el segundo trimestre hayamos tenido un crecimiento de 3,5%, se pensaba algo muy parecido al primer trimestre, que había sido un 2,9%. Y lo que quizás más destaca es el dato de inversión, la Formación Bruta de Capital Fijo, que es más de un 5,5%. Eso eso es una buena noticia. Ahora, esto podría ser una revisión un poquito al alza de lo que habían sido las expectativas del Gobierno”.

Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, en tanto, plantea que la expansión del PIB revela que “hay más actividad económica, es decir, la economía se mueve más, hay generación de de empleo, hay producción y, por lo tanto, se pagan salarios, esos salarios generan compras y la economía está caminando. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar los números, eso se da mucho en la minería, uno podría decir que hay ciertos sectores que están mejores que otros, y por lo tanto, mucha gente puede no verlo, porque el principal motor ha sido, para este número en particular, la minería”.

“Uno podría decir las regiones del norte, o de cierto lugar del norte, están mejor que otras, y y es más visible o más palpable con lo que pasa con los salarios, con los ingresos, con los puestos de trabajo, etcétera”, agrega Smith.