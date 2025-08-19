Corte Suprema ordena desalojo y demolición de viviendas irregulares en Lo Barnechea: municipio acusa “proliferación sin control”

La Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga el desalojo y la demolición de viviendas irregulares en la comuna de Lo Barnechea, al señalar que el decreto debe discutirse en otro juicio porque los demandantes no acreditaron ser los propietarios.

La Corte Suprema ratificó el rechazo al recurso de protección en contra de la Municipalidad de Lo Barnechea por un decreto alcaldicio que ordenó el desalojo y demolición de siete viviendas irregulares ubicadas en un terreno de propietarios particulares en Pastor Fernández con Camino El Bajo.

Los afectados alegaban que al menos cinco adultos mayores vivían allí y que el decreto municipal vulnera la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores. Además, afirmaron que las viviendas fueron construidas hace más de 50 años, antes de la actual ley de urbanismo y construcciones. Por lo anterior, cuestionaron que la municipalidad no les dio el plazo necesario ni la alternativa de regularizar su situación.

Por su parte, desde la Municipalidad de Lo Barnechea argumentaron que los recurrentes no son los dueños del terreno donde se encuentran las viviendas. Además, señalaron que solo una de las construcciones es antigua, mientras que el resto “son relativamente recientes, existiendo una proliferación sin control de construcciones desde el año 2013 a la fecha, agravándose la situación el último año, con ampliaciones de viviendas, y teniendo algunas alto valor de constructibilidad”.

Afirmaron que recibieron una serie de denuncias y que un informe mostró que existían “solo 5 viviendas de madera ‘tipo mediagua’, que están construidas sobre un relleno no estabilizado, sin solución de evacuación de aguas lluvias y en un sector de fuerte pendiente”. El municipio alegó que la obligatoriedad de contar con permiso de edificación existe desde 1929 y que el recurso era improcedente.

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado y confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que el caso debe resolverse en un juicio más amplio y con pruebas, debido a que no acreditaron ser dueños del terreno.

Municipio todavía no fija fecha de desalojo

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea señalaron que todavía no hay fecha para el desalojo y que se debe coordinar con la fuerza pública. Por otro lado, “la demolición será responsabilidad de los propietarios de los terrenos”.

Respecto al futuro de las personas desalojadas, el municipio afirmó que “desde hace varios meses, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha estado en contacto con los ocupantes irregulares para apoyar su traslado. Se les han ofrecido beneficios municipales como el subsidio de arriendo por 12 meses (renovable por otro período igual, con un monto de $340.000 mensuales) y el subsidio de mudanza, entre otros apoyos”.