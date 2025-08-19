Dictan prisión preventiva para miembro del Ejército imputado por tráfico de drogas a través de encomiendas

El uniformado es imputado por el delito de tráfico de drogas a través de encomienda, por lo que se le dictó prisión preventiva. A este hecho, se suman otros dos funcionarios del Ejército que deberán cumplir con arresto domiciliario por su presunta participación en el delito.

El pasado 17 de agosto, el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dictó prisión preventiva para un miembro del Ejército, específicamente del regimiento N°8 de Chiloé. La defensa del imputado había presentado un recurso de apelación que fue rechazado este martes 19 de agosto por la Corte de Coyhaique.

El uniformado es imputado de autor del delito de tráfico de drogas a través de encomienda, el que fue cometido el sábado pasado en la comuna de Puerto Aysén. A este hecho, se suman otros dos funcionarios del Ejército que fueron formalizados por su presunta participación en el delito.

El tribunal decidió mantener la prisión preventiva del uniformado, mientras que los otros dos imputados cumplirán arresto domiciliario y arraigo comunal. La causa continúa en etapa investigativa por el Ministerio Público, que deberá reunir los antecedentes para determinar las respectivas responsabilidades penales.

El fallo: “Concurren indicios suficientes que dan cuenta de la existencia del delito de tráfico de drogas”

Con respecto a la decisión de prisión preventiva, el fallo dicta que “concurren indicios suficientes que dan cuenta de la existencia del delito de tráfico de drogas que se investiga, así como presunciones fundadas de su participación en calidad de autor”.

“Su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad en razón de la naturaleza del delito, la gravedad de la pena a él asignado y sus circunstancias de comisión”, añade el fallo.

En cuanto a los otros dos uniformados, el fallo estipula que “la prisión preventiva solicitada aparece desproporcionada, toda vez que otras medidas cautelares personales de menor intensidad satisfacen los fines del procedimiento atendidas las circunstancias de los hechos formalizados y la participación de éstos en ellos”.