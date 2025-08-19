Inician obras de la Línea 9 del Metro: conectará Puente Alto con Santiago en 35 minutos pasando por La Pintana y estará operativa en 2030

La futura Línea 9 tendrá un total de 19 estaciones, que permitirán conectar a ocho comunas de la RM: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto. Irá desde Puente Cal y Canto a Plaza Puente Alto, y su primer tramo comenzará a operar en 2030, el segundo en 2032, y estará completamente operativa en 2033.

En La Pintana, comuna donde se emplazarán los talleres y cocheras de la futura Línea 9, autoridades presentaron, lideradas por el Presidente Gabriel Boric, anunciaron el inicio de las obras de la nueva línea de Metro, que conectará a Puente Alto con Santiago en solo 35 minutos.

El mandatario anunció la construcción de esta nueva extensión de la red en 2023, y con el inicio de obras, se proyecta que su primer tramo comience a estar operativo en el año 2030.

La línea 9 tendrá un gran impacto para la Región Metropolitana, ya que acercará por primera vez el metro a algunas comunas. En total, pasará por ocho comunas: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

Todo esto, con una extensión de 27 kilómetros distribuidos en 19 estaciones. Dentro de estas, se contemplan seis combinaciones con otras líneas, beneficiando en su totalidad a cerca de dos millones de habitantes.

El proyecto también tendrá un impacto relevante a nivel vial. Eso, considerando que permitirá reducir en un 28% los desplazamientos entre los trayectos que incluye la línea. La obra completa contempla una inversión de US$2.733 millones.

Las estaciones confirmadas y los plazos de construcción de la Línea 9

De las 19 estaciones, seis serán combinaciones, incluyendo las estaciones iniciales/ terminales. La Línea 9, de color rosado, conectará de Puente Cal y Canto a Plaza Puente Alto. La primera, será una estación con cuatro combinaciones (2,3,7 y 9).

Así, conectará también con Santa Lucía (L1), Matta (L3), Bío Bío (L6), Santa Rosa (4A), además de las 2, 3, 7 y 4 de Cal y Canto y Plaza Puente Alto. También contará con 8 estaciones intermodales RED; 6 conexiones con EFE; 5 conexiones con terminales de buses; 9 conexiones con buses aeropuerto. Junto con estas estaciones, se confirmó la existencia de una nueva estación que se llamará Plaza La Pintana.

El tramo 1 del servicio, que va desde Bío Bío a La Pintana, estará operativo desde 2030. Este trayecto contempla 10 estaciones con un total de 14 kilómetros. El segundo tramo entrará en servicio en 2032, e irá desde Bío Bío hasta Puente Cal y Canto. Esta parte incluye cuatro estaciones. El último tramo entrará en operación el 2033, completando la línea 9 con cinco estaciones más y nueve kilómetros de extensión, conectando Plaza La Pintana con Plaza Puente Alto.

Esta extensión se suma a las otras en las que trabaja actualmente Metro. Según informaron desde la empresa, las obras de la Línea 7 llevan 32% de avance, mientas que la extensión de Línea 6 Poniente tiene un 23% de progreso.