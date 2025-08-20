¿Aparecerán en la papeleta de noviembre?: Qué pasó con los diputados y candidatos con causas judiciales en curso

Aunque algunos parlamentarios optarán a la reelección a pesar de que se encuentran en medio de procesos judiciales en curso, como es el caso de los diputados Miguel Ángel Calisto y Marcela Riquelme (ex Frente Amplio que competirá en cupo del Partido Radical), otros no irán a la papeleta de noviembre por esos motivos. Por su lado, el diputado Francisco Pulgar, desaforado por una causa de violación que se le investiga, dijo haber recolectado las firmas y haber inscrito su nombre ante el Servel para ser candidato a senador por la Región del Maule.

Compartir

El lunes hasta la medianoche fue el plazo que tenían los partidos políticos para inscribir a sus candidatos al Congreso Nacional. Lo mismo corrió para quienes, como independientes, quisieran obtener un escaño en el Legislativo.

Una de las inscripciones que se robó la atención del resto de candidatos fue la de Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta era resistido por una parte de los integrantes de la lista “Unidad por Chile” del oficialismo, debido a que se encuentra en medio de un proceso judicial por su administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde el Ministerio Público le acusa de distintos delitos relativos a corrupción, por los que pide 18 años de cárcel.

Esa situación no fue impedimento para el Partido Comunista (PC), su tienda política, para llevarlo como candidato, lo que ha provocado críticas públicas desde la oposición, la Democracia Cristiana (DC), hasta del propio comando de la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara (PC).

Daniel Jadue. Foto: The Clinic

Sin embargo, la situación de Jadue no fue la única en la que se inscribió como candidato a una persona que pasa por un proceso judicial en curso.

También pasó por lo propio el diputado Miguel Ángel Calisto, quien a pesar de haber sido desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique por un presunto fraude al fisco —resolución que el parlamentario apeló ante la Corte Suprema, a la espera de que el máximo tribunal opte por denegar la acción—, fue inscrito como candidato a senador por Aysén en la lista oficialista “Regionalistas, Verdes y Humanistas”, que dirige la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).

Lo anterior se dio a pesar de que hace unas semanas el diputado se encontraba negociando su nombre en la lista de Chile Vamos y el Partido Demócratas, tienda de la que integra su bancada, y que desde el sábado apoya la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI). El pacto en el que fue inscrito, en tanto, está abanderado por Jara.

El diputado Miguel Ángel Calisto. Foto: Agencia UNO.

El nombre de la diputada Marcela Riquelme, exmilitante del Frente Amplio, igualmente apareció en la lista de candidatos. Eso sí, por la lista “Unidad por Chile“, aunque no fue inscrita por el partido en el que militó y que con el que se estrenó en el Congreso. La levantó el Partido Radical en un cupo independiente por el distrito 15.

Riquelme aparecerá en la papeleta de esa zona electoral a pesar de que su renuncia al Frente Amplio se debió a una denuncia que ella misma interpuso contra sí misma por abuso sexual en la Fiscalía de Viña del Mar, luego de que un asesor parlamentario la acusara días después del estallido del caso Monsalve.

La diputada Marcela Riquelme. Foto: Agencia UNO.

Desde entonces se abrió una investigación por la denuncia de la parlamentaria, pero que no fue impedimento para que sea nuevamente candidata.

Las caídas como candidatos de Catalina Pérez y Jorge Durán y el caso de Francisco Pulgar

Quienes no tuvieron la misma suerte de Jadue, Calisto y Riquelme fueron la diputada Catalina Perez (ex Frente Amplio) y el diputado Jorge Durán (RN suspendido).

En el caso de la parlamentaria por Antofagasta, renunció a su partido en noviembre pasado, luego de que se reactivara la investigación en su contra por el caso Democracia Viva, por el cual fue desaforada y por el que, además, la Fiscalía de Antofagasta pide 10 años de cárcel para ella y los involucrados en la causa, entre ellos su expareja y representante legal de la fundación cuestionada, Daniel Andrade.

La diputada Catalina Pérez. Foto: Agencia UNO.

En tanto, la situación del diputado Durán tuvo algo más de auspicio, al menos en la noche del lunes. Y es que su nombre para el distrito 9 se vio hasta última hora como una posibilidad. Y es que la situación generada a raíz del a denuncia por abuso sexual y violación en su contra, por parte de su expareja, provocó que el tribunal supremo de RN le suspendiera su militancia.

El diputado Jorge Durán. Foto: Agencia UNO.

El efecto colateral, eso sí, llegó a su candidatura y, aunque se veía con opciones para ser reelecto como diputado, finalmente no fue inscrito en la nómina final y quedó fuera de la competencia. Caso distinto al del diputado Francisco Pulgar.

El exmilitante del Partido de la Gente (PDG) se encuentra desaforado por una acusación de violación en contra de una mayor de 14 años hace más de una década. No obstante, por sus intenciones de disputar el Senado en la Región del Maule, Pulgar se puso a recolectar patrocinios para levantar su nombre como independiente.

Hace unos días dijo que las alcanzó las firmas y que inscribió su candidatura, lo que le permitirá compartir papeleta con Ximena Rincón (Demócratas), Paulina Vodanovic (PS) y Jaime Naranjo (ind.-FRVS), entre otros.