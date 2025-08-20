“Hay una alta probabilidad de que Santiago amanezca con un manto blanco”: Revisa el nevado pronóstico para varias comunas de la RM este viernes

Este viernes 22 de agosto, caerá nieve tanto en la zona oriente como poniente de Santiago. Al menos 13 comunas de la RM amanecerán con sus calles blancas, entre ellas, Quinta Normal, Pudahuel, Maipú y Peñaflor.

Esta semana llegará un nuevo sistema frontal que traerá lluvias y nieve a la zona central de nuestro país. La lluvia llegará a la capital a partir de este jueves 21 de agosto durante la madrugada, extendiéndose hasta la noche del viernes 22 de agosto.

Las precipitaciones vendrán acompañadas por un intenso frío: el jueves la mínima será de 5° y la máxima de 12° y el viernes la mínima será de 2° y no superará los 9°. Además, el sábado y domingo durante la mañana habrán heladas de -4°.

El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, asegura que también contaremos con nevadas en la capital. La nieve no solamente se verá en el sector oriente, si no que también pronostican aguanieve para el sector centro y poniente de la capital. Este viernes, “hay una alta probabilidad de que Santiago amanezca con un manto blanco”, añade.

“Tenemos un sistema frontal frío que se está aproximando. Tiene un desplazamiento de sur a norte, eso implica que la masa de aire va a conservar sus antárticas polares, y por eso tendremos nieve en Santiago, explica”.

“Es posible que haya agua nieve en zonas como Quinta Normal, Pudahuel, Maipú, Peñaflor, Lampa, Colina, en todos los sectores que están más allá de la precordillera va a nevar”, finaliza.

¿En qué comunas de la Región Metropolitana caerá nieve?

Quinta Normal

Pudahuel

Maipú

Peñaflor

Lampa

Colina

Paine

Pirque

San José de Maipo

Lo Barnechea

Peñalolén

La Reina

Providencia

Las Condes

Vitacura

Paso Los Libertadores estará cerrado a partir de este miércoles 20 de agosto

A partir de hoy miércoles 20 de agosto el paso Los Libertadores fue cerrado debido al sistema frontal. La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que la decisión se debe a que el tiempo puede poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Aún no se sabe hasta que día se mantendrá cerrado el paso.

“Se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículo a partir de este miércoles debido a las inestabilidades meteorológicas anunciadas en alta cordillera, situación que afectará la transitabilidad segura”, comunican.

“Cualquier información o actualización sobre el estado de la ruta se dará a conocer oportunamente”, añaden.