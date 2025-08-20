La emotiva despedida de Constanza Santa María en TVN: condujo su último noticiero antes de partir a Mega

La periodista Constanza Santa María se despidió entre lágrimas y agradecimientos de TVN tras cuatro años en el canal. Ahora asumirá un nuevo desafío en Mega, donde conducirá el noticiero prime junto a Juan Manuel Astorga.

La noche de este martes, la periodista Constanza Santa María se despidió al aire de las pantallas de TVN. La comunicadora condujo su último noticiero prime junto a Iván Nuñez y dijo: “he llorado desde ayer todo el día”. Además, agradeció públicamente a sus compañeros del canal. Ahora se prepara para su próximo destino: Mega.

Su compañero de noticiero le dedicó unas palabras y aseguró: “Cuando me lo dijiste por teléfono, porque no me lo dijiste ‘cara a cara’, ya que dijiste que no tenías la entereza en ese minuto para hablarlo, yo te empecé a extrañar desde ese momento”.

El periodista también destacó de su colega “el enorme talento, la calidad humana, los chistes en cámara, los chistes fuera de cámara, las canciones que nos canta en comerciales y la gran calidad humana de esta profesional, cuya compañía yo, en lo particular, he disfrutado estos cuatro años a concho”, aseguró.

“Me cuesta mucho despedirme, no solamente porque fui muy feliz aquí en TVN, sino sobre todo porque hice grandes amigos. No son solo compañeros de trabajo, se transformaron en mi familia. Para qué decir con Iván, que te voy a echar de menos porque vivimos tantas cosas aquí en el estudio y fuera del estudio”, añadió la periodista.

Fue el propio canal el que, a través de un comunicado emitido el lunes, informó la partida de la periodista: “Fue en marzo de 2021 que la periodista Constanza Santa María se sumó a TVN para ser parte de distintos proyectos televisivos en el departamento de Prensa. Sin embargo, ha tomado la decisión de emprender nuevos desafíos laborales”, señalaron.

Luego de su salida, Constanza Santa María se prepara para su nuevo desafío: asumir, junto a Juan Manuel Astorga, la conducción del Prime de Mega, lo que marca otro paso en su carrera, donde ya acumula experiencia también en Canal 13. Así, con un ramo de flores en la mano y visiblemente emocionada, la periodista puso fin a su paso por TVN.