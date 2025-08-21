“Incertidumbre financiera” obliga a la U. Mayor a suspender matrícula de ocho carreras en 2026: turismo, pedagogías, ingenierías y teatro entre las afectadas

La Universidad Mayor pondrá fin a las matrículas para el año 2026 de ocho carreras. Según explicaron, la decisión se debe a "la incertidumbre financiera que enfrentan muchas instituciones de educación superior en Chile, profundizada por los aranceles regulados, la política de la gratuidad y la posible aprobación del FES". La Federación de Estudiantes, por su parte, cuestiona la medida y lamenta principalmente la pérdida de carreras como Teatro y el Conservatorio de Música, que "tienen gran renombre".

El día 20 de agosto la comunidad educativa de la Universidad Mayor se enteró, a través de un comunicado de su rector, del cierre de ocho carreras: Ingeniería Forestal, Ingeniería en Medio Ambiente, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Parvularia, Bachillerato en Ciencias de la Salud, Turismo Sustentable, Teatro y el Conservatorio de Música.

El 13 de agosto, la decisión ya había sido comunicada a las carreras afectadas. Un día después, los estudiantes de Teatro iniciaron un paro que se mantiene hasta hoy.

Desde la universidad explicaron a The Clinic que esta suspensión “no significa necesariamente el cierre definitivo” y que se produce por “la incertidumbre financiera que enfrentan muchas instituciones de educación superior en Chile, profundizada por los aranceles regulados, la política de la gratuidad y la posible aprobación del FES”.

“Estos cambios de la política pública nos obligan a tomar decisiones dolorosas en pos de asegurar la sostenibilidad del proyecto educativo”, agregan desde la entidad educativa.

Diego Torres, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, asegura que en la reunión con la directiva, esta les dio a conocer dos razones que explican el fin de las matrículas. “El primero, el estado financiero de la universidad” y también, debido a “la baja cantidad de matrículas de los últimos años en esas carreras”, cuenta.

Además, “no le hace sentido a nadie que se esté culpando al FES, cuando la universidad aún está en investigación por casos de lucro”, reclama.

Comunidad lamenta pérdida de carreras de Teatro y el Conservatorio de Música: “Tienen gran renombre”

La carrera de Teatro y el Conservatorio de Música son las carreras que más generan preocupación dentro de la comunidad. El presidente de la Federación de Estudiantes, Diego Torres, asegura que presentan altos estándares de calidad y por lo tanto, son prestigiosas.

“La carrera de Teatro de nuestra universidad es muy buena, al igual que el Conservatorio, tienen gran renombre. Lamentablemente siempre que hay problemas económicos los primeros en pagar los platos rotos son las carreras artísticas”, menciona.

Los estudiantes de Teatro conversaron con The Clinic el pasado 18 de agosto. “Nuestra escuela estaba funcionando bajo un programa de arancel diferenciado que, en su momento, fue planteado por la universidad como una medida de apoyo para les estudiantes y ahora se usó como excusa, y se nos dio a entender que ya no éramos una carrera rentable para la universidad“, reclaman.